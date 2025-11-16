عربي
الجيش العراقي يعتزم زيادة قدراته التسليحية عبر زيادة مقاتلاته العسكرية
الجيش العراقي يعتزم زيادة قدراته التسليحية عبر زيادة مقاتلاته العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، عن تعاقدات مع دول تمتلك قدرات عالية في مجال الدفاع الجوي، بينها كوريا الجنوبية، من أجل السعي لزيادة عدد الطائرات العراقية وفق الإمكانيات المتاحة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، أن "هناك تعاقدات مع دول تمتلك إمكانية وقدرات عالية في مجال الدفاع الجوي، منها كوريا الجنوبية لامتلاكها منظومات تكنولوجية عالية وأيضا تربطها علاقات طيبة مع الحكومة العراقية".
وأشار اللواء تحسين الخفاجي إلى أن "هناك جدولا معدا ومقرا من قبل الجانبين لتسليم منظومات الدفاع الجوي إلى العراق خلال العام المقبل".
وأكد القائد العسكري العراقي أن "هناك طموحا لزيادة عدد الطائرات وفق الإمكانيات المادية المتاحة"، لافتا إلى أن "ما يمتلكه العراق حاليا من طائرات يفي بالغرض، إلا أننا نطمح الى أن تكون لدينا طائرات أخرى متعددة الأغراض لتعزيز إمكانيات وقدرات قيادة القوات الجوية لتنفيذ مختلف المتطلبات".
ويشار إلى أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت في الخامس عشر من الشهر الماضي، استكمال تسلم 15 طائرة من طراز "بيل 505" الأمريكية ضمن صفقة تعاقدية، وصلت على دفعتين، فيما توقعت استلام 6 طائرات متطورة، بينها اثنتان من طراز "كاراكال" الفرنسية، قبل نهاية العام الجاري.
وقال اللواء الطيار تحسين الخفاجي، إن الدفعة الأخيرة من طائرات "بيل 505" تمثل إضافة نوعية لكلية طيران الجيش، مشيرًا إلى أن 7 طائرات وصلت العام الماضي، في حين وصلت 8 طائرات أخيرا، ليتم تخصيصها لتحديث الأسطول التدريبي.
وأوضح الخفاجي أن هذه الطائرات ستعزز تدريب معلمي طيران الجيش، وستسهم في تأهيل الطيارين بشكل متقدم، مضيفًا أنها ستوفر دعمًا ناريًا وإسنادًا استراتيجيًا بفضل قدراتها المتطورة، مؤكدا أن اختيار هذه الطائرات جاء بناءً على دراسات استراتيجية أعدتها الجهات المختصة.
وأشار إلى اهتمام القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بتعزيز التسليح باقتناء معدات حربية متطورة، لتلبية التحديات الأمنية وزيادة قدرات القوات العراقية في تقديم الدعم والإسناد في الظروف الصعبة.
وأضاف أن هذه الطائرات ستشكل نقلة نوعية في تطوير التدريب العسكري، معربًا عن تطلع العراق لاقتناء المزيد من الأسلحة المتطورة.
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أكدت في أغسطس/آب الماضي، أن الجيش العراقي أصبح يحتل مراكز متقدمة في مجال القدرات العسكرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه وسع استخدامات الطائرات المسيرة التي أصبحت من الأسلحة الضرورية لدى الجيوش الحديثة.
وأضاف الخفاجي أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية تباشران بالفعل في تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري الإعداد لزيادة قدرات العراق في هذا المجال.
