العراق يعلن تسلم جميع طائرات "بيل 505" الأمريكية المتفق عليها

عربي
الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية الآن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/العراق-يعلن-تسلم-جميع-طائرات-بيل-505-الأمريكية-المتفق-عليها-1106088133.html
العراق يعلن تسلم جميع طائرات "بيل 505" الأمريكية المتفق عليها
العراق يعلن تسلم جميع طائرات "بيل 505" الأمريكية المتفق عليها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، استكمال تسلم 15 طائرة من طراز "بيل 505" الأمريكية ضمن صفقة تعاقدية، وصلت على دفعتين، فيما توقعت استلام 6 طائرات... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T15:43+0000
2025-10-16T15:43+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_4147aac8e1dbfcd167aaa7c2f45bc915.jpg
وقال اللواء الطيار تحسين الخفاجي، مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الدفعة الأخيرة من طائرات "بيل 505" تمثل إضافة نوعية لكلية طيران الجيش، مشيرًا إلى أن 7 طائرات وصلت العام الماضي، في حين وصلت 8 طائرات أخيرا، ليتم تخصيصها لتحديث الأسطول التدريبي.وأكد أن اختيار هذه الطائرات جاء بناءً على دراسات استراتيجية أعدتها الجهات المختصة. وأشار إلى اهتمام القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بتعزيز التسليح باقتناء معدات حربية متطورة، لتلبية التحديات الأمنية وزيادة قدرات القوات العراقية في تقديم الدعم والإسناد في الظروف الصعبة.وأضاف أن هذه الطائرات ستشكل نقلة نوعية في تطوير التدريب العسكري، معربًا عن تطلع العراق لاقتناء المزيد من الأسلحة المتطورة. وفي هذا السياق، أكد أن طائرتين من طراز كاراكال الفرنسية وصلتا بالفعل، ومن المتوقع وصول طائرتين إضافيتين خلال الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، ليكتمل تسلم 6 طائرات متطورة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.وأكد الخفاجي أن هذه الخطوة تعزز مكانة العراق في امتلاك أسطول تدريبي متقدم، يدعم قدراته العسكرية والاستراتيجية.جاء ذلك في تصريح لمدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى تأكيده أن بغداد أصبح لديها استراتيجية متكاملة لتوظيف الطائرات المسيرة في مهام المراقبة ومعالجة الأهداف ذات الطبيعة المعقدة.ولفت الخفاجي إلى أن العراق يمتلك حاليا عددا من الطائرات المتطورة القادرة على تنفيذ مهام المراقبة بدقة عالية، مع خطط مستقبلية لاستخدام أنواع أخرى أكثر تطورا لمقاومة التشويش والتعامل مع بيئة الحرب الإلكترونية.وأضاف الخفاجي أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية تباشران بالفعل في تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري الإعداد لزيادة قدرات العراق في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20250831/وزارة-الدفاع-العراقية-تنفي-اختطاف-ضابط-في-الجيش-العراقي-1104330104.html
https://sarabic.ae/20250419/الجيش-العراقي-وزارتا-الدفاع-والداخلية-تعتمدان-على-الإنتاج-المحلي-وتوفران-سيولة-مالية-لخزينة-الدولة-1099707464.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_67adc36aa17a038e9fe191abd7c5ed0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

العراق يعلن تسلم جميع طائرات "بيل 505" الأمريكية المتفق عليها

15:43 GMT 16.10.2025
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقيةالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، استكمال تسلم 15 طائرة من طراز "بيل 505" الأمريكية ضمن صفقة تعاقدية، وصلت على دفعتين، فيما توقعت استلام 6 طائرات متطورة، بينها اثنتان من طراز "كاراكال" الفرنسية، قبل نهاية العام الجاري.
وقال اللواء الطيار تحسين الخفاجي، مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الدفعة الأخيرة من طائرات "بيل 505" تمثل إضافة نوعية لكلية طيران الجيش، مشيرًا إلى أن 7 طائرات وصلت العام الماضي، في حين وصلت 8 طائرات أخيرا، ليتم تخصيصها لتحديث الأسطول التدريبي.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
وزارة الدفاع العراقية تنفي اختطاف ضابط في الجيش العراقي
31 أغسطس, 05:25 GMT
وأوضح الخفاجي أن هذه الطائرات ستعزز تدريب معلمي طيران الجيش، وستسهم في تأهيل الطيارين بشكل متقدم، مضيفًا أنها ستوفر دعمًا ناريًا وإسنادًا استراتيجيًا بفضل قدراتها المتطورة.
وأكد أن اختيار هذه الطائرات جاء بناءً على دراسات استراتيجية أعدتها الجهات المختصة.
وأشار إلى اهتمام القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بتعزيز التسليح باقتناء معدات حربية متطورة، لتلبية التحديات الأمنية وزيادة قدرات القوات العراقية في تقديم الدعم والإسناد في الظروف الصعبة.
وأضاف أن هذه الطائرات ستشكل نقلة نوعية في تطوير التدريب العسكري، معربًا عن تطلع العراق لاقتناء المزيد من الأسلحة المتطورة.
وفي هذا السياق، أكد أن طائرتين من طراز كاراكال الفرنسية وصلتا بالفعل، ومن المتوقع وصول طائرتين إضافيتين خلال الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، ليكتمل تسلم 6 طائرات متطورة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
الجيش العراقي: وزارتا الدفاع والداخلية تعتمدان على الإنتاج المحلي وتوفران سيولة مالية لخزينة الدولة
19 أبريل, 17:55 GMT
وأكد الخفاجي أن هذه الخطوة تعزز مكانة العراق في امتلاك أسطول تدريبي متقدم، يدعم قدراته العسكرية والاستراتيجية.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أكدت في أغسطس/آب الماضي، أن الجيش العراقي أصبح يحتل مراكز متقدمة في مجال القدرات العسكرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه وسع استخدامات الطائرات المسيرة التي أصبحت من الأسلحة الضرورية لدى الجيوش الحديثة.

جاء ذلك في تصريح لمدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى تأكيده أن بغداد أصبح لديها استراتيجية متكاملة لتوظيف الطائرات المسيرة في مهام المراقبة ومعالجة الأهداف ذات الطبيعة المعقدة.
ولفت الخفاجي إلى أن العراق يمتلك حاليا عددا من الطائرات المتطورة القادرة على تنفيذ مهام المراقبة بدقة عالية، مع خطط مستقبلية لاستخدام أنواع أخرى أكثر تطورا لمقاومة التشويش والتعامل مع بيئة الحرب الإلكترونية.
وأضاف الخفاجي أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية تباشران بالفعل في تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري الإعداد لزيادة قدرات العراق في هذا المجال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала