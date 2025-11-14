https://sarabic.ae/20251114/سلاح-الجو-العراقي-يدخل-المعادلة-بغداد-تخطو-نحو-إنهاء-الاعتماد-على-القوات-الأمريكية-1107108878.html

سلاح الجو العراقي يدخل المعادلة... بغداد تخطو نحو إنهاء الاعتماد على القوات الأمريكية

سلاح الجو العراقي يدخل المعادلة... بغداد تخطو نحو إنهاء الاعتماد على القوات الأمريكية

سبوتنيك عربي

في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الأمني والعسكري في العراق، برزت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي ورفع جاهزيته من دون الاعتماد... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي ما تؤكد بغداد سعيها لترسيخ سيادتها الكاملة على أراضيها، تثار في المقابل مخاوف من استمرار استخدام واشنطن للمجال الحدودي العراقي في ضرب أهداف داخل سوريا، بحسب مراقبين وخبراء عراقيين.العراق قادر على الدفاع عن أراضيهويقول الخبير في الشؤون السياسية الخارجية، جاسم كاظم جاسم العامري، في حديث لـ "سبوتنيك": "يأتي القرار الأمريكي الأخير في الاتجاه الصحيح، وكان من المفترض اتخاذه منذ وقت طويل، فالعراق يمتلك قوات مسلحة وقواعد قادرة على تعزيز حماية الحدود ومحاربة التنظيمات الإرهابية بصورة مستقلة ومن دون إشراك قوات عسكرية أجنبية، باستثناء التعاون في التقارير الفنية والسياسية والعسكرية".وأكد العامري أن "الجيش العراقي وقوته الجوية يشكلان اليوم درعا حقيقيا للدولة، بعد أن أصبحت القوات العراقية تمتلك الخبرة والقدرة والتدريب اللازم لقيادة طائراتها والقيام بمهامها الدفاعية بكفاءة عالية".واشنطن لا تلتزم بمطالب بغدادفي المقابل، يشير مراقبون عراقيون إلى أن واشنطن ما تزال تواصل استهداف مواقع داخل الأراضي السورية، مستخدمة الأجواء أو مساحات حدودية عراقية في بعض الأحيان، رغم القرارات الأخيرة التي تؤكد رفض بغداد استخدام أراضيها لأي عمليات خارج إطار التنسيق الرسمي.وتمتد الحدود "السورية – العراقية" لمسافة تقارب 599 كم، ما بين بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة. ونشأت هذه الحدود بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، وكانت تفصل بين الجمهورية السورية الأولى والمملكة العراقية حتى عام 1958، ثم تحددت بشكلها الحالي منذ عام 1961، حيث تشمل مناطق بارزة مثل ربيعة والشدادي، إضافة إلى البوكمال السورية والقائم العراقية على نهر الفرات.لا حاجة للقوات الأمريكيةإلى ذلك، قال المحلل السياسي والعسكري أحمد إبراهيم الأنصاري، في حديث لـ"سبوتنيك": "القوات العراقية باتت اليوم في جاهزية عالية للدفاع عن حدود البلاد وأرضها وسمائها، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام هجومية عند الضرورة وامتلاك زمام المبادرة في حال تعرض العراق لأي تهديد خارجي".ويشير إلى أن "القوات الأمريكية شددت في الآونة الأخيرة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية تحسبا لأي اعتداء محتمل قد يستهدف مواقع على الحدود العراقية–السورية"، مؤكدا "وجود تنسيق مستمر بين الجانبين، خصوصا في ما يتعلق بالعمليات الجوية".وختم الأنصاري بالقول: "العراق يعيش مرحلة مفصلية، حيث تمكن جيشه من ضبط الحدود بشكل محكم، وفي الوقت نفسه بدأ سلاح الجو بدخول مرحلة التشغيل الفعلي ضمن منظومة الدفاع الشاملة للبلاد".

