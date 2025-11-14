https://sarabic.ae/20251114/سلاح-الجو-العراقي-يدخل-المعادلة-بغداد-تخطو-نحو-إنهاء-الاعتماد-على-القوات-الأمريكية-1107108878.html
سلاح الجو العراقي يدخل المعادلة... بغداد تخطو نحو إنهاء الاعتماد على القوات الأمريكية
سبوتنيك عربي
في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الأمني والعسكري في العراق، برزت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي ورفع جاهزيته من دون الاعتماد...
وفي ما تؤكد بغداد سعيها لترسيخ سيادتها الكاملة على أراضيها، تثار في المقابل مخاوف من استمرار استخدام واشنطن للمجال الحدودي العراقي في ضرب أهداف داخل سوريا، بحسب مراقبين وخبراء عراقيين.العراق قادر على الدفاع عن أراضيهويقول الخبير في الشؤون السياسية الخارجية، جاسم كاظم جاسم العامري، في حديث لـ "سبوتنيك": "يأتي القرار الأمريكي الأخير في الاتجاه الصحيح، وكان من المفترض اتخاذه منذ وقت طويل، فالعراق يمتلك قوات مسلحة وقواعد قادرة على تعزيز حماية الحدود ومحاربة التنظيمات الإرهابية بصورة مستقلة ومن دون إشراك قوات عسكرية أجنبية، باستثناء التعاون في التقارير الفنية والسياسية والعسكرية".وأكد العامري أن "الجيش العراقي وقوته الجوية يشكلان اليوم درعا حقيقيا للدولة، بعد أن أصبحت القوات العراقية تمتلك الخبرة والقدرة والتدريب اللازم لقيادة طائراتها والقيام بمهامها الدفاعية بكفاءة عالية".واشنطن لا تلتزم بمطالب بغدادفي المقابل، يشير مراقبون عراقيون إلى أن واشنطن ما تزال تواصل استهداف مواقع داخل الأراضي السورية، مستخدمة الأجواء أو مساحات حدودية عراقية في بعض الأحيان، رغم القرارات الأخيرة التي تؤكد رفض بغداد استخدام أراضيها لأي عمليات خارج إطار التنسيق الرسمي.وتمتد الحدود "السورية – العراقية" لمسافة تقارب 599 كم، ما بين بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة. ونشأت هذه الحدود بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، وكانت تفصل بين الجمهورية السورية الأولى والمملكة العراقية حتى عام 1958، ثم تحددت بشكلها الحالي منذ عام 1961، حيث تشمل مناطق بارزة مثل ربيعة والشدادي، إضافة إلى البوكمال السورية والقائم العراقية على نهر الفرات.لا حاجة للقوات الأمريكيةإلى ذلك، قال المحلل السياسي والعسكري أحمد إبراهيم الأنصاري، في حديث لـ"سبوتنيك": "القوات العراقية باتت اليوم في جاهزية عالية للدفاع عن حدود البلاد وأرضها وسمائها، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام هجومية عند الضرورة وامتلاك زمام المبادرة في حال تعرض العراق لأي تهديد خارجي".ويشير إلى أن "القوات الأمريكية شددت في الآونة الأخيرة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية تحسبا لأي اعتداء محتمل قد يستهدف مواقع على الحدود العراقية–السورية"، مؤكدا "وجود تنسيق مستمر بين الجانبين، خصوصا في ما يتعلق بالعمليات الجوية".وختم الأنصاري بالقول: "العراق يعيش مرحلة مفصلية، حيث تمكن جيشه من ضبط الحدود بشكل محكم، وفي الوقت نفسه بدأ سلاح الجو بدخول مرحلة التشغيل الفعلي ضمن منظومة الدفاع الشاملة للبلاد".
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الأمني والعسكري في العراق، برزت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي ورفع جاهزيته من دون الاعتماد المباشر على القوات الأجنبية، حيث بدأت الولايات المتحدة خطوات الانسحاب التدريجي في إطار الاتفاقية الأمنية، بعد سنوات من التدريب والدعم الفني.
وفي ما تؤكد بغداد سعيها لترسيخ سيادتها الكاملة على أراضيها، تثار في المقابل مخاوف من استمرار استخدام واشنطن للمجال الحدودي العراقي في ضرب أهداف داخل سوريا
، بحسب مراقبين وخبراء عراقيين.
وقبل أيام قليلة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تفويض القوات العراقية الجوية تنفيذ ضربات مستقلة بعد اجتيازها تدريبات مكثفة استمرت ثمانية أسابيع، في خطوة تأتي مع قرب انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، ما يمنح القوات العراقية موقعا أكثر استقلالية في إدارة العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
العراق قادر على الدفاع عن أراضيه
ويقول الخبير في الشؤون السياسية الخارجية، جاسم كاظم جاسم العامري، في حديث لـ "سبوتنيك": "يأتي القرار الأمريكي الأخير في الاتجاه الصحيح، وكان من المفترض اتخاذه منذ وقت طويل، فالعراق يمتلك قوات مسلحة وقواعد قادرة على تعزيز حماية الحدود ومحاربة التنظيمات الإرهابية بصورة مستقلة ومن دون إشراك قوات عسكرية أجنبية، باستثناء التعاون في التقارير الفنية والسياسية والعسكرية".
وأوضح أن "القرارات الأخيرة، خاصة المتعلقة بالقوة الجوية، جاءت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي"، لافتا إلى أن "العراق يسير بخطوات متقدمة نحو استكمال قدرات جيشه الجوية، بعد التعاقد على طائرات جديدة مع كوريا الجنوبية".
وأكد العامري أن "الجيش العراقي وقوته الجوية يشكلان اليوم درعا حقيقيا للدولة، بعد أن أصبحت القوات العراقية تمتلك الخبرة والقدرة
والتدريب اللازم لقيادة طائراتها والقيام بمهامها الدفاعية بكفاءة عالية".
واشنطن لا تلتزم بمطالب بغداد
في المقابل، يشير مراقبون عراقيون إلى أن واشنطن ما تزال تواصل استهداف مواقع داخل الأراضي السورية، مستخدمة الأجواء أو مساحات حدودية عراقية في بعض الأحيان، رغم القرارات الأخيرة التي تؤكد رفض بغداد استخدام أراضيها لأي عمليات خارج إطار التنسيق الرسمي.
ويرى المراقبون أن هذا السلوك يعكس استمرار اعتماد الولايات المتحدة على قواعد اشتباك خاصة بها، ما يوجد تحديا إضافيا أمام الجهود العراقية لترسيخ سيادتها الكاملة على الحدود والمجال الجوي.
وتمتد الحدود "السورية – العراقية" لمسافة تقارب 599 كم، ما بين بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية
، وتنتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة. ونشأت هذه الحدود بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، وكانت تفصل بين الجمهورية السورية الأولى والمملكة العراقية حتى عام 1958، ثم تحددت بشكلها الحالي منذ عام 1961، حيث تشمل مناطق بارزة مثل ربيعة والشدادي، إضافة إلى البوكمال السورية والقائم العراقية على نهر الفرات.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي والعسكري أحمد إبراهيم الأنصاري، في حديث لـ"سبوتنيك": "القوات العراقية باتت اليوم في جاهزية عالية للدفاع عن حدود البلاد وأرضها وسمائها، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام هجومية عند الضرورة وامتلاك زمام المبادرة
في حال تعرض العراق لأي تهديد خارجي".
ويضيف الأنصاري: "الولايات المتحدة، في إطار الاتفاقية الأمنية، بدأت فعليا بخطوات الانسحاب التدريجي من العراق، بعد أن استكملت مرحلة التدريب والدعم اللازمين لرفع جاهزية الجيش العراقي وتمكينه من حماية السيادة الوطنية".
ويشير إلى أن "القوات الأمريكية شددت في الآونة الأخيرة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية تحسبا لأي اعتداء محتمل قد يستهدف مواقع على الحدود العراقية–السورية"، مؤكدا "وجود تنسيق مستمر بين الجانبين، خصوصا في ما يتعلق بالعمليات الجوية".
ويبيّن الأنصاري أن "القدرة الجوية العراقية أصبحت اليوم قادرة على المشاركة بفعالية في المبادرات العسكرية، والقيام بمهام القيادة الميدانية، ما يعزز من استقلالية القرار الأمني والعسكري"، مشددا على أن "الجيش العراقي يمتلك قدرات قتالية متقدمة وتدريبا احترافيا يؤهله للتعامل مع مختلف التهديدات، الأمر الذي أسهم في تعزيز منظومة الدفاع الوطني ورفع جاهزية القوات الأمنية".
وختم الأنصاري بالقول: "العراق يعيش مرحلة مفصلية، حيث تمكن جيشه من ضبط الحدود بشكل محكم
، وفي الوقت نفسه بدأ سلاح الجو بدخول مرحلة التشغيل الفعلي ضمن منظومة الدفاع الشاملة للبلاد".