السوداني: العراق بدأ تعاونا أمنيا مع دمشق في مجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت تعاونا أمنيا مع السلطات الجديدة في دمشق بمجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن كلمات السوداني جاءت في تصريحات صحفية أشار خلالها إلى أن "وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأمريكيين ستبقى في قاعدة الأسد لمراقبة الحدود السورية".وقال السوداني: "من دون حل عادل إلى القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة غير مستقرة وستتكرر الأحداث، وندعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة".ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق أحرز تقدما مهما في إصلاح نظامه المالي"، مضيفا أن "داعش [تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة] لم يعد يمثل تهديدا كبيرا داخل العراق، وتقديرات وزارة الدفاع تشير إلى وجود ما بين 400 و500 داعشي في جيوب معزولة على الحدود السورية وفي شمال شرق البلاد".وقبل أيام قليلة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" عمر عبد القادر بسام، الملقب "عبد الرحمن الحلبي"، خلال عملية أمنية نوعية نُفذت داخل الأراضي السورية، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وحكومة دمشق.ووفق بيان رسمي للجهاز، فإن الحلبي كان يشغل موقعًا مهمًا بصفته مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُعرف بـ"الولايات البعيدة".كما أشار البيان إلى أن "العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة استمرت أشهرا عدة، جرى خلالها رصد تحركات القيادي وتحديد مكانه بدقة، لتقوم طائرات التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية أنهت وجوده بشكل كامل"، في خطوة اعتبرت انتصارًا مهمًا في مواجهة فلول التنظيم.
18:33 GMT 28.10.2025
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت تعاونا أمنيا مع السلطات الجديدة في دمشق بمجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن كلمات السوداني جاءت في تصريحات صحفية أشار خلالها إلى أن "وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأمريكيين ستبقى في قاعدة الأسد لمراقبة الحدود السورية".
وقال السوداني: "من دون حل عادل إلى القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة غير مستقرة وستتكرر الأحداث، وندعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة".
وأوضح محمد شياع السوداني، أن "إيران دولة مهمة ومؤثرة ويجب التعامل معها باحترام ومن خلال الحوار المباشر، ويجب أن تكون علاقتنا مع أمريكا قائمة على الشراكة لا على القرارات الأحادية".
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق أحرز تقدما مهما في إصلاح نظامه المالي"، مضيفا أن "داعش [تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة] لم يعد يمثل تهديدا كبيرا داخل العراق، وتقديرات وزارة الدفاع تشير إلى وجود ما بين 400 و500 داعشي في جيوب معزولة على الحدود السورية وفي شمال شرق البلاد".
وقبل أيام قليلة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" عمر عبد القادر بسام، الملقب "عبد الرحمن الحلبي"، خلال عملية أمنية نوعية نُفذت داخل الأراضي السورية، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وحكومة دمشق.
ووفق بيان رسمي للجهاز، فإن الحلبي كان يشغل موقعًا مهمًا بصفته مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُعرف بـ"الولايات البعيدة".
كما أشار البيان إلى أن "العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة استمرت أشهرا عدة، جرى خلالها رصد تحركات القيادي وتحديد مكانه بدقة، لتقوم طائرات التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية أنهت وجوده بشكل كامل"، في خطوة اعتبرت انتصارًا مهمًا في مواجهة فلول التنظيم.
