https://sarabic.ae/20251025/الداخلية-العراقية-تكشف-حقيقة-حدوث-اشتباكات-مسلحة-في-محافظة-كربلاء-1106377949.html

الداخلية العراقية تكشف حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في محافظة كربلاء

الداخلية العراقية تكشف حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في محافظة كربلاء

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات في محافظة كربلاء. 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T11:05+0000

2025-10-25T11:05+0000

2025-10-25T11:05+0000

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الداخلية العراقية، أكد من خلاله أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء كاذبة عن اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات بمحافظة كربلاء المقدسة وإصابة 6 أشخاص فيها".وأفاد البيان بأنه "في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية هذه الأنباء جملة وتفصيلا، فإنها تجدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول نشر معلومات وأخبار غير صحيحة".ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها".وخلال حضوره مؤتمر عشائري بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، قال السوداني، إنه "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، متابعا، "لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم ولا يمكن وضع العراق في عزلة، مؤكدا أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له".وتتصاعد ضغوط أمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة في البلاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد، بيانين وصفا بعض الفصائل بـ"الإرهابية"، ما دفع سياسيين للاعتقاد أن "الفصائل تجر العراق إلى مواجهة مع الأمريكيين".ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تشهد محافظات البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان وباقي المحافظات الجنوبية، عمليات استيلاء واسعة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.كما شهدت المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، عمليات استيلاء واسعة على أراضي زراعية وقفت خلفها جهات سياسية ومسلحة، عملت على تقطيع تلك الأراضي وبيعها كأراضي سكنية، بحسب تلك الوسائل.

https://sarabic.ae/20250123/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-تأخير-نزع-سلاح-الفصائل-يعرض-العراق-للخطر-1097092217.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار