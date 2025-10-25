الداخلية العراقية تكشف حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في محافظة كربلاء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الداخلية العراقية تكشف حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في محافظة كربلاء
الداخلية العراقية تكشف حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في محافظة كربلاء
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات في محافظة كربلاء. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T11:05+0000
2025-10-25T11:05+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الداخلية العراقية، أكد من خلاله أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء كاذبة عن اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات بمحافظة كربلاء المقدسة وإصابة 6 أشخاص فيها".وأفاد البيان بأنه "في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية هذه الأنباء جملة وتفصيلا، فإنها تجدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول نشر معلومات وأخبار غير صحيحة".ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها".وخلال حضوره مؤتمر عشائري بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، قال السوداني، إنه "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، متابعا، "لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم ولا يمكن وضع العراق في عزلة، مؤكدا أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له".وتتصاعد ضغوط أمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة في البلاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد، بيانين وصفا بعض الفصائل بـ"الإرهابية"، ما دفع سياسيين للاعتقاد أن "الفصائل تجر العراق إلى مواجهة مع الأمريكيين".ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تشهد محافظات البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان وباقي المحافظات الجنوبية، عمليات استيلاء واسعة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.كما شهدت المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، عمليات استيلاء واسعة على أراضي زراعية وقفت خلفها جهات سياسية ومسلحة، عملت على تقطيع تلك الأراضي وبيعها كأراضي سكنية، بحسب تلك الوسائل.
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، حقيقة حدوث اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات في محافظة كربلاء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الداخلية العراقية، أكد من خلاله أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء كاذبة عن اشتباكات مسلحة في منطقة البوبيات بمحافظة كربلاء المقدسة وإصابة 6 أشخاص فيها".
جندي عراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": تأخير نزع سلاح الفصائل يعرض العراق للخطر
23 يناير, 21:23 GMT
وأفاد البيان بأنه "في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية هذه الأنباء جملة وتفصيلا، فإنها تجدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول نشر معلومات وأخبار غير صحيحة".
ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها".
وخلال حضوره مؤتمر عشائري بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، قال السوداني، إنه "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، متابعا، "لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
وأضاف: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم ولا يمكن وضع العراق في عزلة، مؤكدا أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له".
وتتصاعد ضغوط أمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة في البلاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد، بيانين وصفا بعض الفصائل بـ"الإرهابية"، ما دفع سياسيين للاعتقاد أن "الفصائل تجر العراق إلى مواجهة مع الأمريكيين".
ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تشهد محافظات البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان وباقي المحافظات الجنوبية، عمليات استيلاء واسعة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
كما شهدت المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، عمليات استيلاء واسعة على أراضي زراعية وقفت خلفها جهات سياسية ومسلحة، عملت على تقطيع تلك الأراضي وبيعها كأراضي سكنية، بحسب تلك الوسائل.
