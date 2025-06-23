https://sarabic.ae/20250623/رئيس-الوزراء-العراقي-نرفض-العدوان-على-إيران-ونستنكر-انتهاك-الأجواء-العراقية-1101958267.html

رئيس الوزراء العراقي: نرفض العدوان على إيران ونستنكر انتهاك الأجواء العراقية

رئيس الوزراء العراقي: نرفض العدوان على إيران ونستنكر انتهاك الأجواء العراقية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، "رفض بغداد الواضح للعدوان الإسرائيلي على إيران،... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T10:22+0000

2025-06-23T10:22+0000

2025-06-23T10:22+0000

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كما أعرب السوداني عن استنكار بغداد لاختراق أجواء العراق من قبل طائرات أمريكية وإسرائيلية، مؤكدًا دعم العراق لكل الجهود الرامية لمنع انتهاك سيادته، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف الحرب.وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية، رغم ما وصفه بـ"عدم المصداقية وضعف الثقة الناتج عن استمرار العدوان، والذي أثّر على مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".كما تطرقت المباحثات إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، إذ أكد السوداني أن "استمرار حرب الإبادة في القطاع يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء معاناة السكان".من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاتصال الهاتفي على أهمية وقف التصعيد في المنطقة، مشيدًا بجهود الحكومة العراقية في احتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة الحرب، كما جدد رفضه المساس بسيادة العراق وأجوائه.وهنأ بوتين رئيس الوزراء العراقي على نجاح استضافة القمة العربية، موجهًا دعوة رسمية للعراق للمشاركة في القمة الروسية العربية، المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "الانتهاك الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي" خلال الهجوم الواسع الذي استهدف إيران.وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة العراق"، مطالبة مجلس الأمن بـ"تحمّل مسؤولياته والتحرك لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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