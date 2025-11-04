عربي
وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري
وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي حول اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه: "هذا الاتفاق يهدف إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة لتطوير البنى التحتية وتحسين وسائل الري".وفي السياق ذاته، لفت وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، إلى أن "الزراعة تستهلك أكثر من 70% من مياه نهري دجلة والفرات ويجب ترك طرق الري التقليدية".وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية.وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.
العراق
وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه تهدف إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة تعنى بتطوير البنية التحتية وتحسين تقنيات وأساليب الري في العراق.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي حول اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه: "هذا الاتفاق يهدف إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة لتطوير البنى التحتية وتحسين وسائل الري".

وأوضح حسين أن العلاقات المائية بين تركيا والعراق "مرت بمراحل مختلفة"، مشيرا إلى أن "الوضع حاليا يشهد تغيرات بفعل تغير العوامل المناخية والجفاف".

البصرة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العراق وتركيا يوقعان وثيقة لإدارة الموارد المائية بين البلدين
2 نوفمبر, 14:58 GMT
وفي السياق ذاته، لفت وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، إلى أن "الزراعة تستهلك أكثر من 70% من مياه نهري دجلة والفرات ويجب ترك طرق الري التقليدية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده ستوقع مع تركيا يوم الأحد الماضي، وثيقة تخص كيفية إدارة المياه بين البلدين.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".
الجفاف يهدد حضارة عمرها آلاف السنين في أهوار العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العراق وتركيا يعلنان توقيع اتفاقية "الأولى من نوعها" بشأن ملف المياه
2 نوفمبر, 10:47 GMT
من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية.
وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.
