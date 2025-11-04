https://sarabic.ae/20251104/وزير-الخارجية-العراقي-اتفاقية-التعاون-المائي-مع-تركيا-تهدف-لتطوير-البنية-التحتية-والري-1106739467.html
وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري
وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه تهدف إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة تعنى بتطوير... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T19:32+0000
2025-11-04T19:32+0000
2025-11-04T19:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103985/80/1039858068_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_7e49503d335e94b6a8cb491d75eda0e6.jpg
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي حول اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه: "هذا الاتفاق يهدف إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة لتطوير البنى التحتية وتحسين وسائل الري".وفي السياق ذاته، لفت وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، إلى أن "الزراعة تستهلك أكثر من 70% من مياه نهري دجلة والفرات ويجب ترك طرق الري التقليدية".وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية.وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.
https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يوقعان-وثيقة-لإدارة-الموارد-المائية-بين-البلدين-1106660158.html
https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يعلنان-توقيع-اتفاقية-الأولى-من-نوعها-بشأن-ملف-المياه-1106656585.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103985/80/1039858068_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_04defa1c45334fc13a6367e62766caaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه تهدف إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة تعنى بتطوير البنية التحتية وتحسين تقنيات وأساليب الري في العراق.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي حول اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه: "هذا الاتفاق يهدف إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة لتطوير البنى التحتية وتحسين وسائل الري".
وأوضح حسين أن العلاقات المائية بين تركيا والعراق "مرت بمراحل مختلفة"، مشيرا إلى أن "الوضع حاليا يشهد تغيرات بفعل تغير العوامل المناخية والجفاف".
وفي السياق ذاته، لفت وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، إلى أن "الزراعة تستهلك أكثر من 70% من مياه نهري دجلة والفرات ويجب ترك طرق الري التقليدية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده ستوقع مع تركيا يوم الأحد الماضي، وثيقة تخص كيفية إدارة المياه بين البلدين.
وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".
من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية.
وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.