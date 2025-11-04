https://sarabic.ae/20251104/وزير-الخارجية-العراقي-اتفاقية-التعاون-المائي-مع-تركيا-تهدف-لتطوير-البنية-التحتية-والري-1106739467.html

وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري

وزير الخارجية العراقي: اتفاقية التعاون المائي مع تركيا تهدف لتطوير البنية التحتية والري

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه تهدف إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة تعنى بتطوير... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T19:32+0000

2025-11-04T19:32+0000

2025-11-04T19:32+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103985/80/1039858068_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_7e49503d335e94b6a8cb491d75eda0e6.jpg

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي حول اتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه: "هذا الاتفاق يهدف إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة لتطوير البنى التحتية وتحسين وسائل الري".وفي السياق ذاته، لفت وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، إلى أن "الزراعة تستهلك أكثر من 70% من مياه نهري دجلة والفرات ويجب ترك طرق الري التقليدية".وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية.وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.

https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يوقعان-وثيقة-لإدارة-الموارد-المائية-بين-البلدين-1106660158.html

https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يعلنان-توقيع-اتفاقية-الأولى-من-نوعها-بشأن-ملف-المياه-1106656585.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي