العراق وتركيا يعلنان توقيع اتفاقية "الأولى من نوعها" بشأن ملف المياه

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".وأضاف وزير الخارجية العراقي أن "الاتفاقية الأولى من نوعها بين العراق وتركيا، ستنظم إدارة المياه والعلاقات بين الطرفين في هذا المجال".من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأعلن وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله، في مايو/ أيار 2025، عن اتفاق بين العراق وتركيا، يقضي بإطلاق 500 متر مكعب بالثانية من مياه نهر الفرات يوميا.وأشار الوزير إلى "التزام العراق بالاتفاقية الإطارية مع تركيا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاع الري وضمان استمرار الإطلاقات المائية".وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده ستوقع مع تركيا اليوم الأحد، وثيقة تخص كيفية إدارة المياه بين البلدين.
وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".
وأضاف وزير الخارجية العراقي أن "الاتفاقية الأولى من نوعها بين العراق وتركيا، ستنظم إدارة المياه والعلاقات بين الطرفين في هذا المجال".
من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف: "سنوقّع أول اتفاقية مع العراق بشأن المياه بين البلدين، ونأمل أن تفتح الباب لتطوير البنى التحتية المائية العراقية".

نهر الفرات، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
العراق يتفق مع تركيا على إطلاق 500 متر مكعب في الثانية يوميا من مياه الفرات
24 مايو, 13:50 GMT
وأعلن وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله، في مايو/ أيار 2025، عن اتفاق بين العراق وتركيا، يقضي بإطلاق 500 متر مكعب بالثانية من مياه نهر الفرات يوميا.

وأوضح عبد الله، خلال مؤتمر صحفي، أن لجانا مشتركة مع تركيا وإيران، تواصل العمل لضمان الحصص المائية للعراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الوزير إلى "التزام العراق بالاتفاقية الإطارية مع تركيا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاع الري وضمان استمرار الإطلاقات المائية".
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العراق يتفق مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فني تخصصي بشأن ملف المياه
7 مايو 2023, 20:04 GMT
وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.
