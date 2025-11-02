https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يعلنان-توقيع-اتفاقية-الأولى-من-نوعها-بشأن-ملف-المياه-1106656585.html

العراق وتركيا يعلنان توقيع اتفاقية "الأولى من نوعها" بشأن ملف المياه

العراق وتركيا يعلنان توقيع اتفاقية "الأولى من نوعها" بشأن ملف المياه

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده ستوقع مع تركيا اليوم الأحد، وثيقة تخص كيفية إدارة المياه بين البلدين. 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان)، كان حول المياه، أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".وأضاف وزير الخارجية العراقي أن "الاتفاقية الأولى من نوعها بين العراق وتركيا، ستنظم إدارة المياه والعلاقات بين الطرفين في هذا المجال".من جانبه، وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بما يخص ملف التنمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأعلن وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله، في مايو/ أيار 2025، عن اتفاق بين العراق وتركيا، يقضي بإطلاق 500 متر مكعب بالثانية من مياه نهر الفرات يوميا.وأشار الوزير إلى "التزام العراق بالاتفاقية الإطارية مع تركيا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاع الري وضمان استمرار الإطلاقات المائية".وتتعلق أزمة المياه بين العراق وتركيا، أساسًا بالموارد المائية المشتركة، خاصة نهري دجلة والفرات، وهما المصدران الرئيسيان للمياه في العراق، إذ أن النهرين ينبعان من تركيا، ويمران بسوريا قبل دخولهما العراق، وقامت تركيا ببناء سدود كبيرة، مثل سد "إليسو" على نهر دجلة، وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، وهذه السدود تتحكم في تدفق المياه، ما يقلل الكميات التي تصل للعراق، خاصة في أوقات الجفاف.

