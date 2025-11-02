العراق وتركيا يوقعان وثيقة لإدارة الموارد المائية بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يوقعان-وثيقة-لإدارة-الموارد-المائية-بين-البلدين-1106660158.html
العراق وتركيا يوقعان وثيقة لإدارة الموارد المائية بين البلدين
العراق وتركيا يوقعان وثيقة لإدارة الموارد المائية بين البلدين
سبوتنيك عربي
وقع العراق وتركيا، اليوم الأحد، اتفاقية التعاون الإطارية لإدارة ملف المياه بين البلدين، وسط أزمة الجفاف الحادة التي تضغط على العراق نتيجة انخفاض الانطلاقات من... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T14:58+0000
2025-11-02T15:07+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار تركيا اليوم
نهر دجلة
أزمة مياه بين العراق وتركيا
جفاف
تعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104945188_82:0:1198:628_1920x0_80_0_0_360b7c905042d788e1294c4cbdeb7366.jpg
العراق – سبوتنيك. يشهد الملف المائي بين العراق وتركيا تحركا دبلوماسيا جديدا، في وقت يعاني فيه العراق من أزمة حادة في مستويات المياه نتيجة انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، أبرزها تركيا التي تتحكم بتدفق نهري دجلة والفرات عبر مشاريعها وسدودها الكبرى.وتأتي زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد اليوم، لمناقشة القضايا المائية والأمنية والاقتصادية، وتوقيع وثيقة تنظم إدارة الموارد المائية بين البلدين وتعزز التعاون المشترك في ملفات حيوية تؤثر على حياة ملايين العراقيين.وأكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، أن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية"، مشيرا إلى "أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي".وأكد السوداني أن "أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها"، موضحا أن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده ستوقع قريباً مع تركيا وثيقة تهدف إلى تنظيم إدارة الموارد المائية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع الوزير حسين بنظيره التركي في بغداد، حيث أشار حسين إلى أن "العلاقات بين العراق وتركيا تاريخية ومتعددة الجوانب"، مضيفاً أن زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد تهدف لمناقشة قضية المياه التي تمثل أولوية مشتركة.زيارة تاريخية لتعزيز العلاقاتويؤكد الباحث القانوني المختص نكتل عبد الحسن، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى بغداد تعد زيارة تاريخية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمائية".ويشير عبد الحسن، إلى أن "وزير الخارجية التركي أعرب عن أن الزيارة ستشهد توقيع وثيقة تاريخية بين البلدين"، مؤكداً "أهمية تنظيم العلاقات بشكل جاد، خصوصاً في ما يتعلق بالملف المائي الذي يمثل محوراً أساسياً في العلاقات العراقية التركية".ويختم عبد الحسن تصريحه بالقول إن هذه الزيارة تمثل فرصة لإظهار نتائج حقيقية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين العراق وتركيا ويعزز مصالحهما المشتركة على المدى الطويل.وطالب العراق الجانب التركي بزيادة كميات المياه المنصرفة من نهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب لشهري تشرين الأول(أكتوبر) وتشرين الثاني(نوفمبر)، بما يعادل 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر، وذلك لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه العراق هذا العام، حسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله.زيارة في "توقيت حساس"ويوضح الصفار، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه الزيارة تُعدّ نتيجة للضغوط الشعبية والإعلامية التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام والشارع العراقي، والتي طالبت الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه أنقرة، وصولاً إلى دعوات لمقاطعة المنتجات التركية للضغط على الجانب التركي من أجل زيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة.ويرى أن الملف الأمني يُتوقّع أن يكون حاضراً بقوة خلال المباحثات، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية داخل الأراضي العراقية قرب الحدود الشمالية، مشيراً إلى احتمال طرح موضوع انسحاب تلك القوات ضمن جدول أعمال اللقاءات الرسمية بين الجانبين.ويتابع الصفار، تصريحه بالقول إن العراقيين ينتظرون من هذه الزيارة نتائج عملية ملموسة في ملفي المياه والسيادة الوطنية، مؤكدا أن استمرار الجفاف في نهر دجلة يمثل تهديداً بيئياً واقتصادياً خطيراً يستدعي معالجة عاجلة عبر الحوار المباشر والتفاهمات المتوازنة بين بغداد وأنقرة.ويواجه العراق أزمة مائية مستمرة منذ سنوات نتيجة انخفاض تصريف المياه من دول المنبع، على رأسها تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبيرة، ما يزيد الضغط على الموارد المائية ويؤثر على الزراعة والاستهلاك اليومي للمواطنين.
https://sarabic.ae/20251022/شراكة-بمليارات-الدولارات-بين-العراق-وتركيا-وسط-عطش-متصاعد-في-دجلة-والفرات-1106244052.html
https://sarabic.ae/20251016/النواب-العراقي-السدود-التركية-تحتجز-90-مليار-متر-مكعب-من-مياه-نهري-دجلة-والفرات-1106077573.html
https://sarabic.ae/20251013/العراق-يطالب-تركيا-بزيادة-الإطلاقات-المائية-لنهري-دجلة-والفرات-1105921057.html
https://sarabic.ae/20251028/لتأمين-احتياجاته-العراق-يوقع-عقد-منصة-عائمة-للغاز-مع-شركة-أمريكية-1106496481.html
https://sarabic.ae/20251026/تركيا-تصدر-بيانا-بشأن-انسحاب-حزب-العمال-الكردستاني-من-أراضيها-1106404134.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104945188_222:0:1059:628_1920x0_80_0_0_69a95e123e709f33a6bbc3c51f0ae90c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار تركيا اليوم, نهر دجلة, أزمة مياه بين العراق وتركيا, جفاف, تعاون
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار تركيا اليوم, نهر دجلة, أزمة مياه بين العراق وتركيا, جفاف, تعاون

العراق وتركيا يوقعان وثيقة لإدارة الموارد المائية بين البلدين

14:58 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 02.11.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILالبصرة في العراق
البصرة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
وقع العراق وتركيا، اليوم الأحد، اتفاقية التعاون الإطارية لإدارة ملف المياه بين البلدين، وسط أزمة الجفاف الحادة التي تضغط على العراق نتيجة انخفاض الانطلاقات من المنبع.
العراق – سبوتنيك. يشهد الملف المائي بين العراق وتركيا تحركا دبلوماسيا جديدا، في وقت يعاني فيه العراق من أزمة حادة في مستويات المياه نتيجة انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، أبرزها تركيا التي تتحكم بتدفق نهري دجلة والفرات عبر مشاريعها وسدودها الكبرى.
وتأتي زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد اليوم، لمناقشة القضايا المائية والأمنية والاقتصادية، وتوقيع وثيقة تنظم إدارة الموارد المائية بين البلدين وتعزز التعاون المشترك في ملفات حيوية تؤثر على حياة ملايين العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، أن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية"، مشيرا إلى "أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي".
وأكد السوداني أن "أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها"، موضحا أن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
من جانبه، أشاد الوزير التركي بـ "خطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات والمجالات".
الجفاف يهدد حضارة عمرها آلاف السنين في أهوار العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
شراكة بمليارات الدولارات بين العراق وتركيا وسط "عطش" متصاعد في دجلة والفرات
22 أكتوبر, 12:00 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده ستوقع قريباً مع تركيا وثيقة تهدف إلى تنظيم إدارة الموارد المائية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع الوزير حسين بنظيره التركي في بغداد، حيث أشار حسين إلى أن "العلاقات بين العراق وتركيا تاريخية ومتعددة الجوانب"، مضيفاً أن زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد تهدف لمناقشة قضية المياه التي تمثل أولوية مشتركة.

وبحسب الوزير، فإن ملف المياه كان محوراً أساسياً للمباحثات بين الجانبين، لافتاً إلى أن العراق وتركيا لديهما حالياً 26 مذكرة تفاهم تغطي مجالات متنوعة، وأن الوثيقة الجديدة ستعزز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية بشكل عملي وفعّال، مشددا على دعم العراق للمباحثات الجارية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل يحقق رضا جميع الأطراف المعنية ويعزز الاستقرار الإقليمي.

الفرات العظيم يتحول إلى ساقية منذرا بتحولات عميقة في تاريخ المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
النواب العراقي: السدود التركية تحتجز 90 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات
16 أكتوبر, 11:58 GMT

زيارة تاريخية لتعزيز العلاقات

ويؤكد الباحث القانوني المختص نكتل عبد الحسن، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى بغداد تعد زيارة تاريخية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمائية".
ويشير عبد الحسن، إلى أن "وزير الخارجية التركي أعرب عن أن الزيارة ستشهد توقيع وثيقة تاريخية بين البلدين"، مؤكداً "أهمية تنظيم العلاقات بشكل جاد، خصوصاً في ما يتعلق بالملف المائي الذي يمثل محوراً أساسياً في العلاقات العراقية التركية".

ويضيف أن "الزيارة ستتناول أيضاً القضايا الأمنية المشتركة، بما في ذلك تنظيم جهود التعامل مع حزب العمال الكردستاني"، مبيناً أن "المصلحة الأمنية للعراق وتركيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي الإقليمي، وأن تعزيز التعاون بين البلدين من شأنه أن يحقق الهدوء والاستقرار والأمان في المنطقة".

منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
13 أكتوبر, 05:35 GMT
ويختم عبد الحسن تصريحه بالقول إن هذه الزيارة تمثل فرصة لإظهار نتائج حقيقية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين العراق وتركيا ويعزز مصالحهما المشتركة على المدى الطويل.
وطالب العراق الجانب التركي بزيادة كميات المياه المنصرفة من نهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب لشهري تشرين الأول(أكتوبر) وتشرين الثاني(نوفمبر)، بما يعادل 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر، وذلك لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه العراق هذا العام، حسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله.

زيارة في "توقيت حساس"

إلى ذلك، يؤكد الكاتب والصحافي ياسر الصفّار، أن الزيارة المرتقبة للمسؤولين الأتراك إلى بغداد تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع أزمة الجفاف التي أصابت نهر دجلة وتسببت بتراجع منسوب مياهه إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت بحسب تقديرات محلية إلى نحو 90% من مستواه الطبيعي، ما ينعكس سلباً على الزراعة وقطاعات حيوية أخرى داخل العراق.
منصة غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"لتأمين احتياجاته"... العراق يوقع عقد "منصة عائمة للغاز" مع شركة أمريكية
28 أكتوبر, 20:08 GMT
ويوضح الصفار، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه الزيارة تُعدّ نتيجة للضغوط الشعبية والإعلامية التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام والشارع العراقي، والتي طالبت الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه أنقرة، وصولاً إلى دعوات لمقاطعة المنتجات التركية للضغط على الجانب التركي من أجل زيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة.
ويرى أن الملف الأمني يُتوقّع أن يكون حاضراً بقوة خلال المباحثات، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية داخل الأراضي العراقية قرب الحدود الشمالية، مشيراً إلى احتمال طرح موضوع انسحاب تلك القوات ضمن جدول أعمال اللقاءات الرسمية بين الجانبين.
وفي الجانب الاقتصادي، بيّن الصفّار أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، وهو ما يجعل أي خطوة تتعلق بالمقاطعة الشعبية أو خفض الاستيراد ذات تأثير ملموس على السوق التركية، لافتاً إلى أن هذا الملف بات جزءاً من الخطاب الشعبي والإعلامي الضاغط في العراق.
إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
تركيا تصدر بيانا بشأن انسحاب حزب العمال الكردستاني من أراضيها
26 أكتوبر, 09:16 GMT
ويتابع الصفار، تصريحه بالقول إن العراقيين ينتظرون من هذه الزيارة نتائج عملية ملموسة في ملفي المياه والسيادة الوطنية، مؤكدا أن استمرار الجفاف في نهر دجلة يمثل تهديداً بيئياً واقتصادياً خطيراً يستدعي معالجة عاجلة عبر الحوار المباشر والتفاهمات المتوازنة بين بغداد وأنقرة.
ويواجه العراق أزمة مائية مستمرة منذ سنوات نتيجة انخفاض تصريف المياه من دول المنبع، على رأسها تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبيرة، ما يزيد الضغط على الموارد المائية ويؤثر على الزراعة والاستهلاك اليومي للمواطنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала