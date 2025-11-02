https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يوقعان-وثيقة-لإدارة-الموارد-المائية-بين-البلدين-1106660158.html

العراق وتركيا يوقعان وثيقة لإدارة الموارد المائية بين البلدين

العراق – سبوتنيك. يشهد الملف المائي بين العراق وتركيا تحركا دبلوماسيا جديدا، في وقت يعاني فيه العراق من أزمة حادة في مستويات المياه نتيجة انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، أبرزها تركيا التي تتحكم بتدفق نهري دجلة والفرات عبر مشاريعها وسدودها الكبرى.وتأتي زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد اليوم، لمناقشة القضايا المائية والأمنية والاقتصادية، وتوقيع وثيقة تنظم إدارة الموارد المائية بين البلدين وتعزز التعاون المشترك في ملفات حيوية تؤثر على حياة ملايين العراقيين.وأكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، أن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية"، مشيرا إلى "أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي".وأكد السوداني أن "أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها"، موضحا أن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده ستوقع قريباً مع تركيا وثيقة تهدف إلى تنظيم إدارة الموارد المائية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع الوزير حسين بنظيره التركي في بغداد، حيث أشار حسين إلى أن "العلاقات بين العراق وتركيا تاريخية ومتعددة الجوانب"، مضيفاً أن زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد تهدف لمناقشة قضية المياه التي تمثل أولوية مشتركة.زيارة تاريخية لتعزيز العلاقاتويؤكد الباحث القانوني المختص نكتل عبد الحسن، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى بغداد تعد زيارة تاريخية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمائية".ويشير عبد الحسن، إلى أن "وزير الخارجية التركي أعرب عن أن الزيارة ستشهد توقيع وثيقة تاريخية بين البلدين"، مؤكداً "أهمية تنظيم العلاقات بشكل جاد، خصوصاً في ما يتعلق بالملف المائي الذي يمثل محوراً أساسياً في العلاقات العراقية التركية".ويختم عبد الحسن تصريحه بالقول إن هذه الزيارة تمثل فرصة لإظهار نتائج حقيقية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين العراق وتركيا ويعزز مصالحهما المشتركة على المدى الطويل.وطالب العراق الجانب التركي بزيادة كميات المياه المنصرفة من نهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب لشهري تشرين الأول(أكتوبر) وتشرين الثاني(نوفمبر)، بما يعادل 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر، وذلك لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه العراق هذا العام، حسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله.زيارة في "توقيت حساس"ويوضح الصفار، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه الزيارة تُعدّ نتيجة للضغوط الشعبية والإعلامية التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام والشارع العراقي، والتي طالبت الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه أنقرة، وصولاً إلى دعوات لمقاطعة المنتجات التركية للضغط على الجانب التركي من أجل زيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة.ويرى أن الملف الأمني يُتوقّع أن يكون حاضراً بقوة خلال المباحثات، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية داخل الأراضي العراقية قرب الحدود الشمالية، مشيراً إلى احتمال طرح موضوع انسحاب تلك القوات ضمن جدول أعمال اللقاءات الرسمية بين الجانبين.ويتابع الصفار، تصريحه بالقول إن العراقيين ينتظرون من هذه الزيارة نتائج عملية ملموسة في ملفي المياه والسيادة الوطنية، مؤكدا أن استمرار الجفاف في نهر دجلة يمثل تهديداً بيئياً واقتصادياً خطيراً يستدعي معالجة عاجلة عبر الحوار المباشر والتفاهمات المتوازنة بين بغداد وأنقرة.ويواجه العراق أزمة مائية مستمرة منذ سنوات نتيجة انخفاض تصريف المياه من دول المنبع، على رأسها تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبيرة، ما يزيد الضغط على الموارد المائية ويؤثر على الزراعة والاستهلاك اليومي للمواطنين.

