https://sarabic.ae/20251028/لتأمين-احتياجاته-العراق-يوقع-عقد-منصة-عائمة-للغاز-مع-شركة-أمريكية-1106496481.html
"لتأمين احتياجاته"... العراق يوقع عقد "منصة عائمة للغاز" مع شركة أمريكية
"لتأمين احتياجاته"... العراق يوقع عقد "منصة عائمة للغاز" مع شركة أمريكية
سبوتنيك عربي
وقعت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عقد تنفيذ المنصة العائمة للغاز الطبيعي المسال مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T20:08+0000
2025-10-28T20:08+0000
2025-10-28T20:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096240309_0:64:612:408_1920x0_80_0_0_362f269c3234353b36abd2da4a44c5b0.jpg
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وقع العقد الذي بموجبه ستنشئ الشركة الأمريكية محطة عائمة بطاقة استيعابية تصل إلى "15 مليون متر مكعب يوميا".وعزت الوكالة توقيع هذا العقد بهدف تجهيز محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ولمدة "خمس سنوات قابلة للتجديد"، حيث نقلت عن بيان للحكومة أن المشروع سيُنفذ خلال "وقت قياسي وبكلفة أقل من المنصات الثابتة"، ويعد "حلا مرنا وسريعا لتأمين احتياجات العراق من الغاز".وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية، تسببت التقلبات في الإمدادات الإيرانية بتراجع إنتاج الكهرباء بما يقارب 4 إلى 5 آلاف ميغاواط في بعض الفصول، ما أدى إلى انقطاعات حادة وأزمات متكررة.وأكد السوداني، خلال استقباله وكيل وزارة الطاقة الأمريكية جيمز باتريك دانلي، أن "الحكومة وضعت جدولا زمنيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028".وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي أتاح إطلاق مشاريع استراتيجية غير مسبوقة في قطاع الطاقة".ويشار إلى أن العراق يستورد من إيران ما بين 20 - 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء في بغداد وجنوب البلاد، إلا أن هذه الإمدادات تتقلص باستمرار بسبب ارتفاع الاستهلاك داخل إيران أو نتيجة العقوبات الأمريكية عليها، ما يجعل بغداد عرضة لضغوط مزدوجة من طهران وواشنطن.
https://sarabic.ae/20251005/العراق-يعتزم-إيقاف-حرق-الغاز-بحلول-منتصف-عام-2029-1105650840.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096240309_47:0:591:408_1920x0_80_0_0_10bc02779b991fc16569fa57e0861184.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي, الأخبار
"لتأمين احتياجاته"... العراق يوقع عقد "منصة عائمة للغاز" مع شركة أمريكية
وقعت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عقد تنفيذ المنصة العائمة للغاز الطبيعي المسال مع شركة "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وقع العقد الذي بموجبه ستنشئ الشركة الأمريكية محطة عائمة بطاقة استيعابية تصل إلى "15 مليون متر مكعب يوميا".
وعزت الوكالة توقيع هذا العقد بهدف تجهيز محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ولمدة "خمس سنوات قابلة للتجديد"، حيث نقلت عن بيان للحكومة أن المشروع سيُنفذ خلال "وقت قياسي وبكلفة أقل من المنصات الثابتة"، ويعد "حلا مرنا وسريعا لتأمين احتياجات العراق من الغاز".
وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية، تسببت التقلبات في الإمدادات الإيرانية بتراجع إنتاج الكهرباء
بما يقارب 4 إلى 5 آلاف ميغاواط في بعض الفصول، ما أدى إلى انقطاعات حادة وأزمات متكررة.
وأكد السوداني، خلال استقباله وكيل وزارة الطاقة الأمريكية جيمز باتريك دانلي، أن "الحكومة وضعت جدولا زمنيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028".
وأشار السوداني إلى أن العراق "حقق بالفعل الاكتفاء من إنتاج البنزين عالي الأوكتان، ويسير باتجاه تحقيق الهدف ذاته في الغاز"، منوها إلى أن الشراكة مع الشركات الأمريكية ستُسهم في تدريب الملاكات العراقية واستخدام أحدث التقنيات لتطوير حقول النفط والطاقة الكهربائية".
وشدد رئيس الوزراء العراقي
على أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الحالي أتاح إطلاق مشاريع استراتيجية غير مسبوقة في قطاع الطاقة".
ويشار إلى أن العراق يستورد من إيران ما بين 20 - 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء في بغداد وجنوب البلاد، إلا أن هذه الإمدادات تتقلص باستمرار بسبب ارتفاع الاستهلاك داخل إيران أو نتيجة العقوبات الأمريكية عليها، ما يجعل بغداد عرضة لضغوط مزدوجة من طهران وواشنطن.