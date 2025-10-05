https://sarabic.ae/20251005/العراق-يعتزم-إيقاف-حرق-الغاز-بحلول-منتصف-عام-2029-1105650840.html
العراق يعتزم إيقاف حرق الغاز بحلول منتصف عام 2029
وقال عبد الغني إن: "البلاد لا تزال تعاني نقصاً في كميات الغاز المستثمرة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلا أن عمليات استثمار الغاز مستمرة وتحقق تقدما ملموسا".وأوضح الوزير أن "العديد من المشاريع المنجزة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز إنتاج الغاز وتوجيهه إلى الشبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف أن "14 عقداً جديداً تم توقيعها مع شركات عالمية ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ستوفر ما بين 700 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، الأمر الذي سيساعد العراق على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي".واعتمد العراق خلال العقد الماضي بشكل كبير على واردات الغاز من إيران، حيث يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث احتياجات البلاد من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني بلغت في عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن جهود استثمار الغاز الطبيعي في العراق تسير بخطى ثابتة وواضحة، مؤكداً استمرار المشاريع التي أسهمت في زيادة كميات الغاز المستثمرة، وعزم الحكومة على وقف حرق الغاز بالكامل منتصف عام 2029.
وقال عبد الغني إن: "البلاد لا تزال تعاني نقصاً في كميات الغاز المستثمرة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلا أن عمليات استثمار الغاز مستمرة وتحقق تقدما ملموسا".
وبيّن عبد الغني أن "نسبة استثمار الغاز ارتفعت من 53% عند تشكيل الحكومة الحالية إلى 74% حاليا".
وأوضح الوزير أن "العديد من المشاريع المنجزة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز إنتاج الغاز وتوجيهه إلى الشبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية
"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار عبد الغني إلى أن "السنوات الثلاث المقبلة ستشهد استثمار كميات كبيرة من الغاز، من بينها نحو 650 مليون قدم مكعب يومياً ضمن عقد شركة توتال، إضافة إلى مشاريع حقلي عكاز والمنصورية".
وأضاف أن "14 عقداً جديداً تم توقيعها مع شركات عالمية ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ستوفر ما بين 700 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، الأمر الذي سيساعد العراق على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي
".
وبيّن عبد الغني أن "غاز إقليم كردستان يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء في الإقليم، بينما يتم تصدير الغاز السائلبكمية تصل إلى 3 آلاف طن يوميا عبر ميناء خور الزبير".
واعتمد العراق خلال العقد الماضي بشكل كبير على واردات الغاز
من إيران، حيث يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث احتياجات البلاد من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني بلغت في عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.