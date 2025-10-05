https://sarabic.ae/20251005/العراق-يعتزم-إيقاف-حرق-الغاز-بحلول-منتصف-عام-2029-1105650840.html

العراق يعتزم إيقاف حرق الغاز بحلول منتصف عام 2029

العراق يعتزم إيقاف حرق الغاز بحلول منتصف عام 2029

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن جهود استثمار الغاز الطبيعي في العراق تسير بخطى ثابتة وواضحة، مؤكداً استمرار المشاريع التي أسهمت في زيادة كميات... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-05T16:36+0000

2025-10-05T16:36+0000

2025-10-05T16:36+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f959f24416851a7b33bf67c5a73ca95.jpg

وقال عبد الغني إن: "البلاد لا تزال تعاني نقصاً في كميات الغاز المستثمرة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلا أن عمليات استثمار الغاز مستمرة وتحقق تقدما ملموسا".وأوضح الوزير أن "العديد من المشاريع المنجزة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز إنتاج الغاز وتوجيهه إلى الشبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف أن "14 عقداً جديداً تم توقيعها مع شركات عالمية ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ستوفر ما بين 700 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، الأمر الذي سيساعد العراق على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي".واعتمد العراق خلال العقد الماضي بشكل كبير على واردات الغاز من إيران، حيث يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث احتياجات البلاد من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني بلغت في عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.

https://sarabic.ae/20251004/بعد-الاتفاق-التاريخي-العراق-يعلن-تسلم-أكثر-من-مليون-برميل-نفط-من-إقليم-كردستان-1105607269.html

https://sarabic.ae/20250929/خطة-عراقية-لتوفير-ربع-مليون-برميل-نفط-عن-طريق-الطاقة-المتجددة-1105408046.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم