العراق يعتزم إيقاف حرق الغاز بحلول منتصف عام 2029

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
العراق يعتزم إيقاف حرق الغاز بحلول منتصف عام 2029
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن جهود استثمار الغاز الطبيعي في العراق تسير بخطى ثابتة وواضحة، مؤكداً استمرار المشاريع التي أسهمت في زيادة كميات الغاز المستثمرة، وعزم الحكومة على وقف حرق الغاز بالكامل منتصف عام 2029.
وقال عبد الغني إن: "البلاد لا تزال تعاني نقصاً في كميات الغاز المستثمرة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلا أن عمليات استثمار الغاز مستمرة وتحقق تقدما ملموسا".وأوضح الوزير أن "العديد من المشاريع المنجزة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز إنتاج الغاز وتوجيهه إلى الشبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف أن "14 عقداً جديداً تم توقيعها مع شركات عالمية ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ستوفر ما بين 700 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، الأمر الذي سيساعد العراق على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي".واعتمد العراق خلال العقد الماضي بشكل كبير على واردات الغاز من إيران، حيث يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث احتياجات البلاد من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني بلغت في عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.
العراق يعتزم إيقاف حرق الغاز بحلول منتصف عام 2029

تابعنا عبر
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن جهود استثمار الغاز الطبيعي في العراق تسير بخطى ثابتة وواضحة، مؤكداً استمرار المشاريع التي أسهمت في زيادة كميات الغاز المستثمرة، وعزم الحكومة على وقف حرق الغاز بالكامل منتصف عام 2029.
وقال عبد الغني إن: "البلاد لا تزال تعاني نقصاً في كميات الغاز المستثمرة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلا أن عمليات استثمار الغاز مستمرة وتحقق تقدما ملموسا".
وبيّن عبد الغني أن "نسبة استثمار الغاز ارتفعت من 53% عند تشكيل الحكومة الحالية إلى 74% حاليا".
براميل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
بعد الاتفاق التاريخي.. العراق يعلن تسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان
أمس, 09:59 GMT
وأوضح الوزير أن "العديد من المشاريع المنجزة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز إنتاج الغاز وتوجيهه إلى الشبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار عبد الغني إلى أن "السنوات الثلاث المقبلة ستشهد استثمار كميات كبيرة من الغاز، من بينها نحو 650 مليون قدم مكعب يومياً ضمن عقد شركة توتال، إضافة إلى مشاريع حقلي عكاز والمنصورية".
وأضاف أن "14 عقداً جديداً تم توقيعها مع شركات عالمية ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ستوفر ما بين 700 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، الأمر الذي سيساعد العراق على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي".
الأكبر والأولى من نوعها.. العراق يعلن عن أكبر شحنة غاز مسال عبر مرفأ البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
خطة عراقية لتوفير ربع مليون برميل نفط عن طريق الطاقة المتجددة
29 سبتمبر, 09:48 GMT
وبيّن عبد الغني أن "غاز إقليم كردستان يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء في الإقليم، بينما يتم تصدير الغاز السائلبكمية تصل إلى 3 آلاف طن يوميا عبر ميناء خور الزبير".
واعتمد العراق خلال العقد الماضي بشكل كبير على واردات الغاز من إيران، حيث يؤمن الغاز الإيراني نحو ثلث احتياجات البلاد من إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن واردات العراق من الغاز الإيراني بلغت في عام 2024 نحو 9.5 مليار متر مكعب.
