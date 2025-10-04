https://sarabic.ae/20251004/بعد-الاتفاق-التاريخي-العراق-يعلن-تسلم-أكثر-من-مليون-برميل-نفط-من-إقليم-كردستان-1105607269.html

بعد الاتفاق التاريخي.. العراق يعلن تسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان

بعد الاتفاق التاريخي.. العراق يعلن تسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن تسلم الحكومة العراقية أكثر من مليون برميل من نفط إقليم كردستان، حتى الآن، مع تحميل أول ناقلة نفط من... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T09:59+0000

2025-10-04T09:59+0000

2025-10-04T09:59+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار كردستان

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105607113_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_af9e176a1b452f52e39d3d60d91319f1.jpg

وأوضح عبد الغني أن "عملية ضخ النفط من الإقليم باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي - التركي، استؤنفت بعد توقف استمر أكثر من عامين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية تتولى، لأول مرة، استلام نفط الإقليم وتصديقه للتصدير".وأضاف أن "الكميات المستلمة تجاوزت مليون برميل، وأن أول ناقلة برحلة يومية تصل حمولتها إلى 650 ألف برميل رست في ميناء جيهان، وسيتم استكمال تحميلها والتوجه بها إلى وجهتها المتعاقد عليها"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن "استئناف تصدير نفط الإقليم يعد إنجازًا مشتركًا بين الحكومة العراقية والإقليم لدعم الموازنة الوطنية بالعائدات المالية اللازمة".وكانت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان، بدأت يوم السبت الماضي، وفق ما أكده مدير شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، علي نزار الشطري، موضحًا أن العائدات ستعود للموازنة الاتحادية.وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت عملية تصدير نفط إقليم كردستان توترا بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب إدارة الموارد وعائداتها، ما أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية وتأخير توزيع العوائد بشكل عادل.

https://sarabic.ae/20250927/العراق-يعلن-عن-فرص-استثمارية-بقيمة-450-مليار-دولار-1105329293.html

العراق

أخبار كردستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, أخبار العالم الآن