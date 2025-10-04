https://sarabic.ae/20251004/بعد-الاتفاق-التاريخي-العراق-يعلن-تسلم-أكثر-من-مليون-برميل-نفط-من-إقليم-كردستان-1105607269.html
بعد الاتفاق التاريخي.. العراق يعلن تسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان
بعد الاتفاق التاريخي.. العراق يعلن تسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن تسلم الحكومة العراقية أكثر من مليون برميل من نفط إقليم كردستان، حتى الآن، مع تحميل أول ناقلة نفط من... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T09:59+0000
2025-10-04T09:59+0000
2025-10-04T09:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105607113_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_af9e176a1b452f52e39d3d60d91319f1.jpg
وأوضح عبد الغني أن "عملية ضخ النفط من الإقليم باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي - التركي، استؤنفت بعد توقف استمر أكثر من عامين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية تتولى، لأول مرة، استلام نفط الإقليم وتصديقه للتصدير".وأضاف أن "الكميات المستلمة تجاوزت مليون برميل، وأن أول ناقلة برحلة يومية تصل حمولتها إلى 650 ألف برميل رست في ميناء جيهان، وسيتم استكمال تحميلها والتوجه بها إلى وجهتها المتعاقد عليها"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن "استئناف تصدير نفط الإقليم يعد إنجازًا مشتركًا بين الحكومة العراقية والإقليم لدعم الموازنة الوطنية بالعائدات المالية اللازمة".وكانت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان، بدأت يوم السبت الماضي، وفق ما أكده مدير شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، علي نزار الشطري، موضحًا أن العائدات ستعود للموازنة الاتحادية.وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت عملية تصدير نفط إقليم كردستان توترا بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب إدارة الموارد وعائداتها، ما أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية وتأخير توزيع العوائد بشكل عادل.
https://sarabic.ae/20250927/العراق-يعلن-عن-فرص-استثمارية-بقيمة-450-مليار-دولار-1105329293.html
العراق
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105607113_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_966bc173e027f4edeabb6ffa4f0ef668.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بعد الاتفاق التاريخي.. العراق يعلن تسلم أكثر من مليون برميل نفط من إقليم كردستان
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن تسلم الحكومة العراقية أكثر من مليون برميل من نفط إقليم كردستان، حتى الآن، مع تحميل أول ناقلة نفط من الإقليم في ميناء جيهان.
وأوضح عبد الغني أن "عملية ضخ النفط من الإقليم باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي - التركي، استؤنفت بعد توقف استمر أكثر من عامين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية تتولى، لأول مرة، استلام نفط الإقليم وتصديقه للتصدير".
وأضاف أن "الكميات المستلمة تجاوزت مليون برميل، وأن أول ناقلة برحلة يومية تصل حمولتها إلى 650 ألف برميل رست في ميناء جيهان، وسيتم استكمال تحميلها والتوجه بها إلى وجهتها المتعاقد عليها"، وفقًا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن "استئناف تصدير نفط الإقليم يعد إنجازًا مشتركًا بين الحكومة العراقية والإقليم لدعم الموازنة الوطنية بالعائدات المالية اللازمة".
وكانت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان، بدأت يوم السبت الماضي، وفق ما أكده مدير شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، علي نزار الشطري، موضحًا أن العائدات ستعود للموازنة الاتحادية.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوصل إلى اتفاق أسماه بـ"التاريخي" لتصدير نفط حقول إقليم كردستان عبر الأنبوب العراقي - التركي.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت عملية تصدير نفط إقليم كردستان توترا بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب إدارة الموارد وعائداتها، ما أدى إلى تعطيل مشاريع استثمارية وتأخير توزيع العوائد بشكل عادل.