العراق يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/العراق-يعلن-عن-فرص-استثمارية-بقيمة-450-مليار-دولار-1105329293.html
العراق يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
العراق يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن إطلاق فرص استثمارية ضخمة بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال رعايته ملتقى العراق... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T12:17+0000
2025-09-27T12:17+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_4291d689f7399fce345fdec262c3aba8.jpg
وأعلن السوداني في كلمته عن تعديل قوانين الشركات المساهمة والشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصة، مع زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل تكاليف الفوائد والتأمين على المشاريع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتوازنة في العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مع زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما تم إصلاح النظام المصرفي ليكون وفق معايير دولية، مع توسعة أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي. وأضاف أن تأسيس "صندوق العراق للتنمية" يهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من استثمار الفرص المتاحة في السوق العراقية.وأكد السوداني أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار أسهمت في خلق بيئة واعدة للاستثمار، معلنا أنه سيتم عقد مؤتمر خاص بعرض فرص الاستثمار في مشروع "طريق التنمية"، والذي سيكون الأوسع في المنطقة.ولفت إلى تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل قوانين الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، ما يعكس نجاح السياسات في تنويع البيئة الاستثمارية الوطنية.وأشار إلى تفعيل "المجلس التنسيقي الصناعي" بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية.وأضاف السوداني أن الشراكات الاستثمارية تمت مع شركات عالمية في مجالات الأسمدة والفوسفات والحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، وأن العراق شهد نجاحات غير مسبوقة في صناعة الأدوية، مع تصدير منتجات 54 مصنعا عراقيا للأسواق الإقليمية والعالمية.وأكد أن الحكومة العراقية أطلقت أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، مع استقبال القطاع لمئات الآلاف من فرص العمل، مضيفا أن أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن تم إحالتها، فيما لا تزال 3 مدن قيد الإحالة من أصل 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.وختم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمته في ملتقى العراق للاستثمار، بالإشارة إلى خطط الحكومة لتأسيس "مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب" تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتقديم الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق.
https://sarabic.ae/20250913/السوداني-حجم-الاستثمار-العربي-والأجنبي-في-العراق-وصل-إلى-100-مليار-دولار-1104806122.html
https://sarabic.ae/20240830/وزير-النقل-العراقي-يعلن-البدء-بتنفيذ-طريق-التنمية-منتصف-2025-1092225446.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_148:0:1937:1342_1920x0_80_0_0_ca71c1adea2057b72a8dc658ca5277b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن

العراق يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار

12:17 GMT 27.09.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن إطلاق فرص استثمارية ضخمة بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال رعايته ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويضم عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة.
وأعلن السوداني في كلمته عن تعديل قوانين الشركات المساهمة والشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصة، مع زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل تكاليف الفوائد والتأمين على المشاريع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتوازنة في العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مع زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما تم إصلاح النظام المصرفي ليكون وفق معايير دولية، مع توسعة أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
السوداني: حجم الاستثمار العربي والأجنبي في العراق وصل إلى 100 مليار دولار
13 سبتمبر, 08:26 GMT
وأضاف أن تأسيس "صندوق العراق للتنمية" يهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من استثمار الفرص المتاحة في السوق العراقية.
وأكد السوداني أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار أسهمت في خلق بيئة واعدة للاستثمار، معلنا أنه سيتم عقد مؤتمر خاص بعرض فرص الاستثمار في مشروع "طريق التنمية"، والذي سيكون الأوسع في المنطقة.
ولفت إلى تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل قوانين الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، ما يعكس نجاح السياسات في تنويع البيئة الاستثمارية الوطنية.
كما استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مبادرة "ريادة"، التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، شملت تدريب 92 ألف شخص، وأسفرت عن إنشاء 12 ألف مشروع جديد وتوفير 20 ألف فرصة عمل، مؤكدا حرص الحكومة على تنمية فرص العمل خارج نطاق الوظائف الحكومية، ودمجها في مختلف القطاعات.
وأشار إلى تفعيل "المجلس التنسيقي الصناعي" بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية.
طريق التنمية.. العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
وزير النقل العراقي يعلن البدء بتنفيذ "طريق التنمية" منتصف 2025
30 أغسطس 2024, 08:58 GMT
وأضاف السوداني أن الشراكات الاستثمارية تمت مع شركات عالمية في مجالات الأسمدة والفوسفات والحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، وأن العراق شهد نجاحات غير مسبوقة في صناعة الأدوية، مع تصدير منتجات 54 مصنعا عراقيا للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن الحكومة العراقية أطلقت أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، مع استقبال القطاع لمئات الآلاف من فرص العمل، مضيفا أن أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن تم إحالتها، فيما لا تزال 3 مدن قيد الإحالة من أصل 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.
وختم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمته في ملتقى العراق للاستثمار، بالإشارة إلى خطط الحكومة لتأسيس "مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب" تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتقديم الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала