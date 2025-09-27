https://sarabic.ae/20250927/العراق-يعلن-عن-فرص-استثمارية-بقيمة-450-مليار-دولار-1105329293.html
العراق يعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
وأعلن السوداني في كلمته عن تعديل قوانين الشركات المساهمة والشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصة، مع زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل تكاليف الفوائد والتأمين على المشاريع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتوازنة في العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مع زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما تم إصلاح النظام المصرفي ليكون وفق معايير دولية، مع توسعة أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي. وأضاف أن تأسيس "صندوق العراق للتنمية" يهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من استثمار الفرص المتاحة في السوق العراقية.وأكد السوداني أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار أسهمت في خلق بيئة واعدة للاستثمار، معلنا أنه سيتم عقد مؤتمر خاص بعرض فرص الاستثمار في مشروع "طريق التنمية"، والذي سيكون الأوسع في المنطقة.ولفت إلى تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل قوانين الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، ما يعكس نجاح السياسات في تنويع البيئة الاستثمارية الوطنية.وأشار إلى تفعيل "المجلس التنسيقي الصناعي" بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية.وأضاف السوداني أن الشراكات الاستثمارية تمت مع شركات عالمية في مجالات الأسمدة والفوسفات والحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، وأن العراق شهد نجاحات غير مسبوقة في صناعة الأدوية، مع تصدير منتجات 54 مصنعا عراقيا للأسواق الإقليمية والعالمية.وأكد أن الحكومة العراقية أطلقت أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، مع استقبال القطاع لمئات الآلاف من فرص العمل، مضيفا أن أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن تم إحالتها، فيما لا تزال 3 مدن قيد الإحالة من أصل 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.وختم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمته في ملتقى العراق للاستثمار، بالإشارة إلى خطط الحكومة لتأسيس "مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب" تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتقديم الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق.
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن إطلاق فرص استثمارية ضخمة بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال رعايته ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويضم عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة.
وأعلن السوداني في كلمته عن تعديل قوانين الشركات المساهمة والشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصة، مع زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل تكاليف الفوائد والتأمين على المشاريع، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتوازنة في العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مع زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما تم إصلاح النظام المصرفي ليكون وفق معايير دولية، مع توسعة أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي.
وأضاف أن تأسيس "صندوق العراق للتنمية" يهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من استثمار الفرص المتاحة في السوق العراقية.
وأكد السوداني أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار أسهمت في خلق بيئة واعدة للاستثمار، معلنا أنه سيتم عقد مؤتمر خاص بعرض فرص الاستثمار في مشروع "طريق التنمية
"، والذي سيكون الأوسع في المنطقة.
ولفت إلى تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل قوانين الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، ما يعكس نجاح السياسات في تنويع البيئة الاستثمارية الوطنية.
كما استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مبادرة "ريادة"، التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، شملت تدريب 92 ألف شخص، وأسفرت عن إنشاء 12 ألف مشروع جديد وتوفير 20 ألف فرصة عمل، مؤكدا حرص الحكومة على تنمية فرص العمل خارج نطاق الوظائف الحكومية، ودمجها في مختلف القطاعات.
وأشار إلى تفعيل "المجلس التنسيقي الصناعي" بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية.
وأضاف السوداني أن الشراكات الاستثمارية تمت مع شركات عالمية في مجالات الأسمدة والفوسفات والحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، وأن العراق شهد نجاحات غير مسبوقة في صناعة الأدوية، مع تصدير منتجات 54 مصنعا عراقيا للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن الحكومة العراقية أطلقت أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، مع استقبال القطاع لمئات الآلاف من فرص العمل، مضيفا أن أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن تم إحالتها، فيما لا تزال 3 مدن قيد الإحالة من أصل 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.
وختم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمته في ملتقى العراق للاستثمار، بالإشارة إلى خطط الحكومة لتأسيس "مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب" تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتقديم الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق.