السوداني: حجم الاستثمار العربي والأجنبي في العراق وصل إلى 100 مليار دولار
السوداني: حجم الاستثمار العربي والأجنبي في العراق وصل إلى 100 مليار دولار
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى استعدادها للنهوض بالواقع الاقتصادي في... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية يوم الشراكات بين الحكومة العراقية ومؤسسة التمويل الدولية، والتي قال فيها: "نبارك للعراقيين توقيع عقود الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تربطنا بها علاقات ومشاريع طويلة"، مؤكدا استمرار الدعم الحكومي للقطاع الخاص.وأشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية أعدّت العدة لإطلاق مرحلة جديدة لدعم القطاع الخاص، مشددا على أن عدد موظفي القطاع الخاص يعادل حجم موظفي وزارتين من وزارات الدولة، وأنه شريك فاعل في توليد فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع مؤسسات دولية أخرى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة أقرّت حزمة من القوانين لدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق وصل إلى 100 مليار دولار، وأكد أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي لتحقيق رؤية الحكومة في هيكلة الاقتصاد، وتلبية احتياجات المواطنين.
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى استعدادها للنهوض بالواقع الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية يوم الشراكات بين الحكومة العراقية ومؤسسة التمويل الدولية، والتي قال فيها: "نبارك للعراقيين توقيع عقود الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تربطنا بها علاقات ومشاريع طويلة"، مؤكدا استمرار الدعم الحكومي للقطاع الخاص.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية أعدّت العدة لإطلاق مرحلة جديدة لدعم القطاع الخاص، مشددا على أن عدد موظفي القطاع الخاص يعادل حجم موظفي وزارتين من وزارات الدولة، وأنه شريك فاعل في توليد فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع مؤسسات دولية أخرى، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة أقرّت حزمة من القوانين لدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق وصل إلى 100 مليار دولار، وأكد أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي لتحقيق رؤية الحكومة في هيكلة الاقتصاد، وتلبية احتياجات المواطنين.