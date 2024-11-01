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https://sarabic.ae/20241101/أردوغان-يعلق-على-مشروع-طريق-التنمية-مع-العراق-1094396596.html
أردوغان يعلق على مشروع "طريق التنمية" مع العراق
أردوغان يعلق على مشروع "طريق التنمية" مع العراق
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مشروع "طريق التنمية" بين البلدين، المقرر أن يبدأ تنفيذه في منتصف... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T14:38+0000
2024-11-01T14:38+0000
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رجب طيب أردوغان
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وأكد أردوغان خلال استقباله السوداني في مدينة إسطنبول، ضمن زيارة رسمية للأخير، على "أهمية تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع "طريق التنمية"، الذي سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين".وأضاف: "سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما شدد أردوغان للسوداني أن "أن تركيا والعراق دولتان جارتان، تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور، وأن تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع مسار التنمية، سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين، وأنهما سيواصلان اتخاذ الخطوات اللازمة بكل عزم من أجل هذا الغرض"، بحسب الرئاسة التركية.وأضاف بيان الرئاسة التركية أن "تركيا أعربت عن سعادتها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية في مكافحة المنظمات الإرهابية".وتابع أردوغان أن "العدوان الإسرائيلي المنتشر في المنطقة يشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي على حد سواء، ويجب على المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة، أن يتضامن لمنع ذلك وضمان السلام والهدوء، وأن تركيا ستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام".وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شهدا في شهر نيسان/ أبريل 2024، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، للتعاون في مشروع "طريق التنمية".ووقّع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، ومن الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.وجاء في بيان مشترك عقب توقيع مذكرة التفاهم بخصوص المشروع أن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".وعُرف المشروع في البداية باسم "القناة الجافة" وتم تغيير اسمه إلى "طريق التنمية" خلال لقاء بين الرئيس العراقي ونظيره التركي في مارس/ آذار 2023.يبدأ المشروع من ميناء "الفاو" في مدينة البصرة جنوبي العراق، مرورا بمدن الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ثم يدخل الأراضي التركية من قرية أوواكوي التابعة لولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، وصولاً إلى ميناء مرسين على البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا.ومن المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط بين ميناء "الفاو" والحدود التركية 1200 كيلومتر، بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار.ومن المقرر أن يربط المشروع دول الخليج عبر العراق بقارة أوروبا من خلال المواني التركية، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050.
https://sarabic.ae/20240830/وزير-النقل-العراقي-يعلن-البدء-بتنفيذ-طريق-التنمية-منتصف-2025-1092225446.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رجب طيب أردوغان
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعلق على مشروع "طريق التنمية" مع العراق

14:38 GMT 01.11.2024
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Denes Erdos
تابعنا عبر
بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مشروع "طريق التنمية" بين البلدين، المقرر أن يبدأ تنفيذه في منتصف عام 2025 المقبل.
وأكد أردوغان خلال استقباله السوداني في مدينة إسطنبول، ضمن زيارة رسمية للأخير، على "أهمية تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع "طريق التنمية"، الذي سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين".
وأضاف: "سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
كما شدد أردوغان للسوداني أن "أن تركيا والعراق دولتان جارتان، تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور، وأن تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع مسار التنمية، سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين، وأنهما سيواصلان اتخاذ الخطوات اللازمة بكل عزم من أجل هذا الغرض"، بحسب الرئاسة التركية.
وأكد الرئيس التركي لرئيس الوزراء العراقي، أن "المنظمات الإرهابية تشكل مخاطر أمنية على كل من تركيا والعراق، وأن محاربة جميع المنظمات الإرهابية دون تمييز من شأنه أن يخدم السلام والاستقرار في كلا البلدين".
وأضاف بيان الرئاسة التركية أن "تركيا أعربت عن سعادتها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية في مكافحة المنظمات الإرهابية".
وتابع أردوغان أن "العدوان الإسرائيلي المنتشر في المنطقة يشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي على حد سواء، ويجب على المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة، أن يتضامن لمنع ذلك وضمان السلام والهدوء، وأن تركيا ستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام".
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شهدا في شهر نيسان/ أبريل 2024، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، للتعاون في مشروع "طريق التنمية".
ووقّع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ومن قطر وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، ومن الإمارات وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.
وجاء في بيان مشترك عقب توقيع مذكرة التفاهم بخصوص المشروع أن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".
طريق التنمية.. العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
وزير النقل العراقي يعلن البدء بتنفيذ "طريق التنمية" منتصف 2025
30 أغسطس, 08:58 GMT
وعُرف المشروع في البداية باسم "القناة الجافة" وتم تغيير اسمه إلى "طريق التنمية" خلال لقاء بين الرئيس العراقي ونظيره التركي في مارس/ آذار 2023.
يبدأ المشروع من ميناء "الفاو" في مدينة البصرة جنوبي العراق، مرورا بمدن الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ثم يدخل الأراضي التركية من قرية أوواكوي التابعة لولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، وصولاً إلى ميناء مرسين على البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا.
ومن المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط بين ميناء "الفاو" والحدود التركية 1200 كيلومتر، بتكلفة تصل إلى 17 مليار دولار.
ومن المقرر أن يربط المشروع دول الخليج عبر العراق بقارة أوروبا من خلال المواني التركية، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050.
طريق التنمية الاستراتيجي الذي يهدف إلى نقل البضائع بين الخليج العربي وأوروبا عبر العراق - سبوتنيك عربي
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حلقة الوصل بين الخليج وأوروبا... معلومات عن طريق التنمية الجديد المار عبر العراق
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27 أبريل, 12:48 GMT
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