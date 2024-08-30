https://sarabic.ae/20240830/وزير-النقل-العراقي-يعلن-البدء-بتنفيذ-طريق-التنمية-منتصف-2025-1092225446.html

وزير النقل العراقي يعلن البدء بتنفيذ "طريق التنمية" منتصف 2025

وزير النقل العراقي يعلن البدء بتنفيذ "طريق التنمية" منتصف 2025

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، أمس الخميس، أن عملية تنفيذ مشروع طريق التنمية ستبدأ منتصف عام 2025. 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T08:58+0000

2024-08-30T08:58+0000

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات السعداوي جاءت خلال زيارة إلى مدينة إسطنبول التركية، مشيرا خلالها إلى أنه اتفق مع الجانب التركي أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد.وقال السعداوي: "عقدنا الاجتماع الأول للجنة الوزارية الرباعية، ضمن مذكرة التفاهم بين دول العراق وتركيا وقطر والإمارات، في مدينة إسطنبول؛ لمناقشة مستجدات المشروع".وأعرب الوزير العراقي عن شكره لوزارة النقل التركية لاحتضانها الاجتماع الوزاري الرباعي الأول الخاص بمشروع طريق التنمية، مشيرا إلى أن "الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل الدول الأطراف، أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، في أبريل/نيسان الماضي، حيث بحثنا جملة من القضايا مثل توزيع المسؤوليات وتنظيم آليات العمل في المشروع".وأفاد وزير النقل العراقي بأن المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيتم تنفيذها منتصف 2025، بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع، مشيرا إلى استكمال دراسة الجدوى بشأن التصاميم الأولية، وأن نسبة الإنجاز في المسار السككي وصلت 100 %، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق السريع البري إلى 75 %، فيما تم عمليات تحري التربة والمسح الطوبوغرافي بنسبة 100 %.ومن جانبه، أفاد وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، بأن "الاجتماع مع نظيره العراقي قد بحث مشروع طريق التنمية والتجارة الخارجية وقطاع النقل والمواصلات لدول التكتل الرباعي"، مؤكدا أن مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة العراقية على أن يصل إلى لندن بريا وسككيا.ولفت الوزير العراقي إلى أنه "بالمقارنة مع المشاريع الأخرى، فإن هذا الطريق سيختصر المسافة بالمقارنة مع بقية الطرق والقنوات والممرات الدولية بين قارتي آسيا وأوروبا".

https://sarabic.ae/20230930/العراق-وتركيا-يبحثان-تنفيذ-مشروع-طريق-التنمية-1081546612.html

https://sarabic.ae/20230529/طريق-التنمية-أضخم-مشروع-نقل-يطلقه-العراق-ودول-الجوار-ما-العائد-السياسي-والاقتصادي-منه؟-1077562624.html

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