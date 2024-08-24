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شؤون عسكرية
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
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صدى الحياة
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أردوغان يعلن دخول أول غواصة تركية محلية الصنع الخدمة مع القوات البحرية
أردوغان يعلن دخول أول غواصة تركية محلية الصنع الخدمة مع القوات البحرية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، دخول الغواصة "بيري ريس" الخدمة في القوات البحرية التركية، كأول غواصة محلية الصنع. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T15:33+0000
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وقال كلمة له خلال حفل افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية، والذي أقيم في ولاية موغلا: "تعتبر الغواصات من العناصر الاستراتيجية لقواتنا البحرية، وغواصة "بيري ريس" التي دخلت الخدمة اليوم، هي الأولى بين 6 غواصات نقوم بتصنيعها، ومزودة بأنظمة دفع مستقلة عن الهواء".كما أعلن الرئيس التركي خلال كلمته عن "التخطيط لإدخال الغواصة محلية الصنع "خضر ريّس" في الخدمة في 2025 والغواصة "مراد ريّس" في 2026"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع: "نحن ندرك أنه من أجل العيش بسلام على أراضينا، يجب أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة".وأضاف: "سنعزز قدرة قواتنا البحرية من خلال وضع جميع غواصاتنا المحلية ضمن مشروع "ميلدن" في الخدمة بحلول عام 2029".وأردف: "نأمل أن يكون مشروع "ميلدن" وسيلة لتحقيق حلمنا المستمر منذ 138 ببناء غواصات محلية".كما أعلن عن "تجديد سفينة "سافارونا" بالكامل، والتي تم تركها لمصيرها لسنوات وتم استخدامها ككازينو لفترة من الوقت، مع الحفاظ على وفائها بأصلها".وأكد أنه "تم تحقيق ثورة في صناعة الدفاع في السنوات الـ22 الماضية".ومضى: "سوف نسير بثقة نحو أهدافنا في القرن التركي، دون أن نثبط أو نتعب أو نتراجع خطوة إلى الوراء، بغض النظر عن المتشردين الذين يطلقون على الوطن الأزرق قصة خيالية".
https://sarabic.ae/20240718/أردوغان-يبحث-مع-ترامب-محاولة-اغتياله-ويشيد-بشجاعته-وقيادته-القوية-1090924679.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان يعلن دخول أول غواصة تركية محلية الصنع الخدمة مع القوات البحرية

15:33 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 16:06 GMT 24.08.2024)
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، دخول الغواصة "بيري ريس" الخدمة في القوات البحرية التركية، كأول غواصة محلية الصنع.
وقال كلمة له خلال حفل افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية، والذي أقيم في ولاية موغلا: "تعتبر الغواصات من العناصر الاستراتيجية لقواتنا البحرية، وغواصة "بيري ريس" التي دخلت الخدمة اليوم، هي الأولى بين 6 غواصات نقوم بتصنيعها، ومزودة بأنظمة دفع مستقلة عن الهواء".
وتابع أردوغان أن "غواصة "بيري ريس" مجهزة بميزات متفوقة مقارنة مع مثيلاتها في العالم، فهي تملك القدرة على العمل لفترة طويلة في أعمال البحار دون الحاجة لصعود السطح".
كما أعلن الرئيس التركي خلال كلمته عن "التخطيط لإدخال الغواصة محلية الصنع "خضر ريّس" في الخدمة في 2025 والغواصة "مراد ريّس" في 2026"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وتابع: "نحن ندرك أنه من أجل العيش بسلام على أراضينا، يجب أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة".
وأضاف: "سنعزز قدرة قواتنا البحرية من خلال وضع جميع غواصاتنا المحلية ضمن مشروع "ميلدن" في الخدمة بحلول عام 2029".
وأردف: "نأمل أن يكون مشروع "ميلدن" وسيلة لتحقيق حلمنا المستمر منذ 138 ببناء غواصات محلية".
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كما أعلن عن "تجديد سفينة "سافارونا" بالكامل، والتي تم تركها لمصيرها لسنوات وتم استخدامها ككازينو لفترة من الوقت، مع الحفاظ على وفائها بأصلها".
وأكد أنه "تم تحقيق ثورة في صناعة الدفاع في السنوات الـ22 الماضية".
ومضى: "سوف نسير بثقة نحو أهدافنا في القرن التركي، دون أن نثبط أو نتعب أو نتراجع خطوة إلى الوراء، بغض النظر عن المتشردين الذين يطلقون على الوطن الأزرق قصة خيالية".
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