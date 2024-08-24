https://sarabic.ae/20240824/أردوغان-يعلن-دخول-أول-غواصة-تركية-محلية-الصنع-الخدمة-مع-القوات-البحرية-1092068294.html

أردوغان يعلن دخول أول غواصة تركية محلية الصنع الخدمة مع القوات البحرية

أردوغان يعلن دخول أول غواصة تركية محلية الصنع الخدمة مع القوات البحرية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، دخول الغواصة "بيري ريس" الخدمة في القوات البحرية التركية، كأول غواصة محلية الصنع. 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T15:33+0000

2024-08-24T15:33+0000

2024-08-24T16:06+0000

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وقال كلمة له خلال حفل افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية، والذي أقيم في ولاية موغلا: "تعتبر الغواصات من العناصر الاستراتيجية لقواتنا البحرية، وغواصة "بيري ريس" التي دخلت الخدمة اليوم، هي الأولى بين 6 غواصات نقوم بتصنيعها، ومزودة بأنظمة دفع مستقلة عن الهواء".كما أعلن الرئيس التركي خلال كلمته عن "التخطيط لإدخال الغواصة محلية الصنع "خضر ريّس" في الخدمة في 2025 والغواصة "مراد ريّس" في 2026"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع: "نحن ندرك أنه من أجل العيش بسلام على أراضينا، يجب أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة".وأضاف: "سنعزز قدرة قواتنا البحرية من خلال وضع جميع غواصاتنا المحلية ضمن مشروع "ميلدن" في الخدمة بحلول عام 2029".وأردف: "نأمل أن يكون مشروع "ميلدن" وسيلة لتحقيق حلمنا المستمر منذ 138 ببناء غواصات محلية".كما أعلن عن "تجديد سفينة "سافارونا" بالكامل، والتي تم تركها لمصيرها لسنوات وتم استخدامها ككازينو لفترة من الوقت، مع الحفاظ على وفائها بأصلها".وأكد أنه "تم تحقيق ثورة في صناعة الدفاع في السنوات الـ22 الماضية".ومضى: "سوف نسير بثقة نحو أهدافنا في القرن التركي، دون أن نثبط أو نتعب أو نتراجع خطوة إلى الوراء، بغض النظر عن المتشردين الذين يطلقون على الوطن الأزرق قصة خيالية".

https://sarabic.ae/20240718/أردوغان-يبحث-مع-ترامب-محاولة-اغتياله-ويشيد-بشجاعته-وقيادته-القوية-1090924679.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار