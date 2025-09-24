https://sarabic.ae/20250924/شركات-نفط-دولية-تتفق-مع-كردستان-العراق-على-استئناف-الصادرات-1105226050.html

شركات نفط دولية تتفق مع كردستان العراق على استئناف الصادرات

توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراقية... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكر بيان مشترك للشركات أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة.وفي تطور جديد، ذكر بيان صدر عن ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن الشركات توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط.بدورها، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إتمام التزامات تصدير النفط، فيما أشارت الى أنها بانتظار توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية.وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الموارد الطبيعية، أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك في إطار توصيات وقرارات مجلس الوزراء".وتابع البيان أن "الوزارة تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، لتتمكن شركة تسويق النفط "سومو"، من البدء بتصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وتطبيق بنود الاتفاقية".وكان من المقرر أن يقر مجلس الوزراء العراقي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، وشركات النفط العاملة في الإقليم، أمس الثلاثاء، والذي يهدف إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل نفط يومياً إلى الأسواق العالمية عبر تركيا. علماً أن صادرات النفط من الإقليم قد توقفت منذ مارس/آذار 2023.وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق كان من المتوقع أن يُقرّ، مما يمكّن من استئناف تدفقات النفط خلال 48 ساعة، إلا أن مشاركة شركتي "دي إن أو" النرويجية، أكبر منتج للنفط في الإقليم، و"جينيل" للطاقة لا تزال غير مؤكدة، بسبب تمسكهما بضمانات لسداد المستحقات المتأخرة عليهما، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضحت شركة "دي إن أو" أنها اقترحت بعض الإصلاحات البسيطة التي يمكن الاتفاق عليها سريعاً، دون الكشف عن تفاصيلها. أما شركة "جينيل" فأشارت إلى استعدادها لقبول خطة قيد المناقشة بين بغداد وأربيل، مع بعض التعديلات، لضمان استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب "جيهان" التركي.وأغلِق الخط في مارس/آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية، التي ألزمت تركيا بالتعويض، رغم استمرار تركيا في استئناف الحكم، مع إعلان استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.

