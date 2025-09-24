عربي
أمساليوم
شركات نفط دولية تتفق مع كردستان العراق على استئناف الصادرات
شركات نفط دولية تتفق مع كردستان العراق على استئناف الصادرات

20:39 GMT 24.09.2025

توصلت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراقية التركية إلى ميناء جيهان.
وذكر بيان مشترك للشركات أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة.
وكان من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق. وفي حال إقراره، كان من المتوقع استئناف تدفقات النفط في غضون 48 ساعة، لكن موقف الشركة النرويجية وشريكتها ألقى بظلاله على الاتفاق.
أنابيب مصفاة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
خلافات مالية تعيق استئناف صادرات النفط من كردستان العراق عبر تركيا
أمس, 16:05 GMT
وفي تطور جديد، ذكر بيان صدر عن ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن الشركات توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط.

وأضاف البيان الصادر عن هذه الشركات، اليوم الأربعاء، أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتنفيذه، سيسمح باستئناف الصادرات في الأيام المقبلة، بحسب وسائل إعلام غربية.

بدورها، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إتمام التزامات تصدير النفط، فيما أشارت الى أنها بانتظار توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
وسائل إعلام: بغداد وكردستان يتفقان على استئناف تصدير النفط وفق آلية خاصة
13 أغسطس, 15:21 GMT
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الموارد الطبيعية، أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك في إطار توصيات وقرارات مجلس الوزراء".
وأضاف أن "جميع الشركات المحلية والأجنبية وقّعت، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع على الاتفاقية، الأمر الذي لا يؤثر في الاتفاقية الثلاثية بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع".
وتابع البيان أن "الوزارة تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، لتتمكن شركة تسويق النفط "سومو"، من البدء بتصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وتطبيق بنود الاتفاقية".
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج
8 سبتمبر, 15:41 GMT
وكان من المقرر أن يقر مجلس الوزراء العراقي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، وشركات النفط العاملة في الإقليم، أمس الثلاثاء، والذي يهدف إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل نفط يومياً إلى الأسواق العالمية عبر تركيا. علماً أن صادرات النفط من الإقليم قد توقفت منذ مارس/آذار 2023.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق كان من المتوقع أن يُقرّ، مما يمكّن من استئناف تدفقات النفط خلال 48 ساعة، إلا أن مشاركة شركتي "دي إن أو" النرويجية، أكبر منتج للنفط في الإقليم، و"جينيل" للطاقة لا تزال غير مؤكدة، بسبب تمسكهما بضمانات لسداد المستحقات المتأخرة عليهما، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
تخوفا من تهريب النفط الإيراني... البحرية العراقية تفتش الناقلات في المياه الإقليمية
4 سبتمبر, 11:11 GMT
وأوضحت شركة "دي إن أو" أنها اقترحت بعض الإصلاحات البسيطة التي يمكن الاتفاق عليها سريعاً، دون الكشف عن تفاصيلها. أما شركة "جينيل" فأشارت إلى استعدادها لقبول خطة قيد المناقشة بين بغداد وأربيل، مع بعض التعديلات، لضمان استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب "جيهان" التركي.

يذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، يصدر نحو 3.4 مليون برميل يومياً من موانئه الجنوبية، بينما بقي خط أنابيب كركوك – جيهان شمال البلاد مغلقاً منذ مارس/آذار 2023، إثر حكم تحكيم قضى بوجوب دفع تركيا 1.5 مليار دولار تعويضاً عن صادرات نفط غير مصرح بها بين 2014 و2018، وهو حكم تطعن عليه تركيا حالياً.

وأغلِق الخط في مارس/آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية، التي ألزمت تركيا بالتعويض، رغم استمرار تركيا في استئناف الحكم، مع إعلان استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.
