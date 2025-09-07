https://sarabic.ae/20250907/تحالف-أوبك-بلس-يقرر-زيادة-جديدة-في-إنتاج-النفط-خلال-أكتوبر-1104593418.html

تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر

تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر

سبوتنيك عربي

قررت ثماني دول من أعضاء تحالف "أوبك بلس"، خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد، رفع الحد الأقصى لإنتاج النفط في شهر أكتوبر/تشرين الاول المقبل بمقدار 137 ألف برميل... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T14:15+0000

2025-09-07T14:15+0000

2025-09-07T14:15+0000

أوبك

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg

وتضم هذه الدول كلًا من: روسيا، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، عُمان، وكازاخستان.وأوضح البيان أن دول "أوبك بلس" أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في مستويات إنتاج النفط المسموح بها منذ يناير/كانون الثاني 2024.وفي السياق ذاته صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب اجتماع للدول الأعضاء الثمانية في تحالف "اوبك بلس" بأن التحالف يُظهر مستوىً عاليًا جدًا من تنفيذ الاتفاقات، استنادًا إلى نتائج سبعة أشهر.وأضاف نوفاك: "يعتمد زيادة سقف إنتاج النفط كليًا على قوى السوق، ويسمح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 42 ألف برميل يوميًا."وأشار نوفاك إلى أنه تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأقصى لمستوى الإنتاج في أكتوبر بنسبة 1/12 من القيود الطوعية المتبقية.ويتضح من تقرير أوبك أيضا أن الجزائر ستتمكن من زيادة الإنتاج إلى 963 ألف برميل، والكويت إلى 2.559 مليون برميل، والإمارات إلى 3.387 مليون، وعمان إلى 804 آلاف.ووفقًا للبيان، فإن هذا القرار يأتي في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية واستقرار أساسيات السوق، بما في ذلك تراجع مخزونات النفط العالمية.

https://sarabic.ae/20250619/3-دول-عربية-تقود-خطط-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-في-أوبك-بلس---1101814689.html

https://sarabic.ae/20250819/السعودية-تتصدر-ترتيب-الدول-العربية-في-طاقة-تكرير-النفط-في-دول-أوبك-1103906602.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, روسيا