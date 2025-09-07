تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر
تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر

14:15 GMT 07.09.2025
قررت ثماني دول من أعضاء تحالف "أوبك بلس"، خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد، رفع الحد الأقصى لإنتاج النفط في شهر أكتوبر/تشرين الاول المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الإنتاج في سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة أوبك.
وتضم هذه الدول كلًا من: روسيا، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، عُمان، وكازاخستان.

وجاء في البيان أن "الدول الثماني المشاركة قررت تعديل الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا من أصل 1.65 مليون برميل يوميًا المُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"
19 يونيو, 07:50 GMT
وأوضح البيان أن دول "أوبك بلس" أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في مستويات إنتاج النفط المسموح بها منذ يناير/كانون الثاني 2024.
وفي السياق ذاته صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب اجتماع للدول الأعضاء الثمانية في تحالف "اوبك بلس" بأن التحالف يُظهر مستوىً عاليًا جدًا من تنفيذ الاتفاقات، استنادًا إلى نتائج سبعة أشهر.

وقال نوفاك في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ناقشنا الوضع الحالي لسوق النفط والتوقعات، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاق بناءً على نتائج سبعة أشهرتُظهر مستوى تنفيذ عالٍ جدًا".

منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
السعودية تتصدر... ترتيب الدول العربية في طاقة تكرير النفط في دول "أوبك"
19 أغسطس, 07:05 GMT
وأضاف نوفاك: "يعتمد زيادة سقف إنتاج النفط كليًا على قوى السوق، ويسمح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 42 ألف برميل يوميًا."
وأشار نوفاك إلى أنه تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأقصى لمستوى الإنتاج في أكتوبر بنسبة 1/12 من القيود الطوعية المتبقية.
وستتمكن روسيا من زيادة إنتاج النفط في سبتمبر/أيلول إلى 9.491 مليون برميل يوميًا، والمملكة العربية السعودية إلى 10.02 مليون برميل يوميًا، وكازاخستان إلى 1.556 مليون برميل يوميًا، والعراق إلى 4.237 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات أوبك.
ويتضح من تقرير أوبك أيضا أن الجزائر ستتمكن من زيادة الإنتاج إلى 963 ألف برميل، والكويت إلى 2.559 مليون برميل، والإمارات إلى 3.387 مليون، وعمان إلى 804 آلاف.
ووفقًا للبيان، فإن هذا القرار يأتي في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية واستقرار أساسيات السوق، بما في ذلك تراجع مخزونات النفط العالمية.
