https://sarabic.ae/20250907/تحالف-أوبك-بلس-يقرر-زيادة-جديدة-في-إنتاج-النفط-خلال-أكتوبر-1104593418.html
تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر
تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر
سبوتنيك عربي
قررت ثماني دول من أعضاء تحالف "أوبك بلس"، خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد، رفع الحد الأقصى لإنتاج النفط في شهر أكتوبر/تشرين الاول المقبل بمقدار 137 ألف برميل... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T14:15+0000
2025-09-07T14:15+0000
2025-09-07T14:15+0000
أوبك
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg
وتضم هذه الدول كلًا من: روسيا، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، عُمان، وكازاخستان.وأوضح البيان أن دول "أوبك بلس" أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في مستويات إنتاج النفط المسموح بها منذ يناير/كانون الثاني 2024.وفي السياق ذاته صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب اجتماع للدول الأعضاء الثمانية في تحالف "اوبك بلس" بأن التحالف يُظهر مستوىً عاليًا جدًا من تنفيذ الاتفاقات، استنادًا إلى نتائج سبعة أشهر.وأضاف نوفاك: "يعتمد زيادة سقف إنتاج النفط كليًا على قوى السوق، ويسمح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 42 ألف برميل يوميًا."وأشار نوفاك إلى أنه تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأقصى لمستوى الإنتاج في أكتوبر بنسبة 1/12 من القيود الطوعية المتبقية.ويتضح من تقرير أوبك أيضا أن الجزائر ستتمكن من زيادة الإنتاج إلى 963 ألف برميل، والكويت إلى 2.559 مليون برميل، والإمارات إلى 3.387 مليون، وعمان إلى 804 آلاف.ووفقًا للبيان، فإن هذا القرار يأتي في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية واستقرار أساسيات السوق، بما في ذلك تراجع مخزونات النفط العالمية.
https://sarabic.ae/20250619/3-دول-عربية-تقود-خطط-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-في-أوبك-بلس---1101814689.html
https://sarabic.ae/20250819/السعودية-تتصدر-ترتيب-الدول-العربية-في-طاقة-تكرير-النفط-في-دول-أوبك-1103906602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_167:0:1159:744_1920x0_80_0_0_5e560c58aa5cc9966e494542ba1eccfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, روسيا
أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, روسيا
تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال أكتوبر
قررت ثماني دول من أعضاء تحالف "أوبك بلس"، خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد، رفع الحد الأقصى لإنتاج النفط في شهر أكتوبر/تشرين الاول المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الإنتاج في سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة أوبك.
وتضم هذه الدول كلًا من: روسيا، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، عُمان، وكازاخستان.
وجاء في البيان أن "الدول الثماني المشاركة قررت تعديل الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا من أصل 1.65 مليون برميل يوميًا المُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأوضح البيان أن دول "أوبك بلس" أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في مستويات إنتاج النفط المسموح بها منذ يناير/كانون الثاني 2024.
وفي السياق ذاته صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب اجتماع للدول الأعضاء الثمانية في تحالف "اوبك بلس
" بأن التحالف يُظهر مستوىً عاليًا جدًا من تنفيذ الاتفاقات، استنادًا إلى نتائج سبعة أشهر.
وقال نوفاك في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ناقشنا الوضع الحالي لسوق النفط والتوقعات، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاق بناءً على نتائج سبعة أشهرتُظهر مستوى تنفيذ عالٍ جدًا".
وأضاف نوفاك: "يعتمد زيادة سقف إنتاج النفط كليًا على قوى السوق، ويسمح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 42 ألف برميل يوميًا."
وأشار نوفاك إلى أنه تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأقصى لمستوى الإنتاج في أكتوبر بنسبة 1/12 من القيود الطوعية المتبقية.
وستتمكن روسيا من زيادة إنتاج النفط في سبتمبر/أيلول إلى 9.491 مليون برميل يوميًا، والمملكة العربية السعودية إلى 10.02 مليون برميل يوميًا، وكازاخستان إلى 1.556 مليون برميل يوميًا، والعراق إلى 4.237 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات أوبك.
ويتضح من تقرير أوبك
أيضا أن الجزائر ستتمكن من زيادة الإنتاج إلى 963 ألف برميل، والكويت إلى 2.559 مليون برميل، والإمارات إلى 3.387 مليون، وعمان إلى 804 آلاف.
ووفقًا للبيان، فإن هذا القرار يأتي في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية واستقرار أساسيات السوق، بما في ذلك تراجع مخزونات النفط العالمية.