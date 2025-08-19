السعودية تتصدر... ترتيب الدول العربية في طاقة تكرير النفط في دول "أوبك"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:31 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/السعودية-تتصدر-ترتيب-الدول-العربية-في-طاقة-تكرير-النفط-في-دول-أوبك-1103906602.html
السعودية تتصدر... ترتيب الدول العربية في طاقة تكرير النفط في دول "أوبك"
السعودية تتصدر... ترتيب الدول العربية في طاقة تكرير النفط في دول "أوبك"
سبوتنيك عربي
استمر الخط التصاعدي لطاقة تكرير النفط في دول أوبك في مساره الممتد خلال 5 سنوات، مع توسعها في بناء مصاف جديدة أو تطوير القدرة العاملة. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T07:05+0000
2025-08-19T07:05+0000
اقتصاد
أوبك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101402/45/1014024574_0:201:3756:2314_1920x0_80_0_0_80d1dda5e8e2d135a14c1d4a51d0edb8.jpg
وأشارت أحدث إحصاءات سنوية صادرة عن المنظمة، ارتفاع القدرة التكريرية للنفط في الدول الأعضاء بنسبة 18.5%، أو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، خلال المدة من 2020 إلى 2024.أما طاقة تكرير النفط في أوبك فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، أو بمقدار 71 ألف برميل يوميا في عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 14.14 مليون برميل يوميا.وارتفعت حصة دول المنظمة -12 عضوا- من إجمالي القدرة التكريرية العالمية من 11.8% في عام 2020 إلى 13.6% عام 2024، إذ وصلت السعة العالمية إلى 103.8 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.صدارة سعودية بفارق مليون برميل عن إيرانظفرت السعودية بنحو ربع طاقة تكرير النفط في دول أوبك خلال عام 2024، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 3.291 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن عام 2023.وحلت إيران في المركز الثاني بين دول أوبك، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 2.237 مليون برميل يوميًا في عام 2024.فيما استحوذت فنزويلا بالمركز الثالث بين دول أوبك مع استقرار طاقتها التكريرية للخام عند 2.154 مليون برميل يوميا في عام 2024، وهو المستوى نفسه منذ عام 2020.دول عربية أخرى في طليعة المنتجيناستحوذت الكويت على المركز الرابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك مع ارتفاع قدرتها بنحو 36 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 1.451 مليون برميل يوميًا عام 2024.وشهدت سعة التكرير في الكويت قفزة كبيرة بنسبة 81% أو بمقدار 651 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020، بفضل تشغيل مصفاة الزور، حسب بيانات مقارنة حللتها وحدة أبحاث الطاقة.وحلت الإمارات في المركز السادس من حيث الطاقة التكريرية المستقرة تقريبًا عند 1.227 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير منذ عام 2020.قدرات التكرير في الجزائر وليبياحلّت نيجيريا في المركز السابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع ارتفاع قدرتها بنحو 3 آلاف برميل يوميًا فقط إلى 1.125 مليون برميل يوميا في عام 2024.وظلت قدرة التكرير في نيجيريا أدنى من 500 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020 حتى عام 2022، قبل أن تقفز إلى 1.22 مليون برميل يوميًا في عام 2023.واحتلت ليبيا المرتبة التاسعة، مع ارتفاع قدرة تكريرها للنفط بمقدار 32 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 666 ألف برميل يوميًا في عام 2024.أمّا الغابون، فقد حلّت بالمركز العاشر بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع استقرار سعة مصافيها عند 25 ألف برميل يوميا منذ عام 2020.مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يحتل النقاشات... المغرب ينشد تمويلا للتحرك
https://sarabic.ae/20250812/ارتفاع-إنتاج-تحالف-أوبك-في-يوليو-2025-بمقدار-335-ألف-برميل-يوميا--عاجل---1103639081.html
https://sarabic.ae/20250813/وسائل-إعلام-بغداد-وكردستان-يتفقان-على-استئناف-تصدير-النفط-وفق-آلية-خاصة-1103697201.html
https://sarabic.ae/20250301/شحنة-نفط-جزائرية-ضخمة-تشق-طريقها-إلى-أكبر-منشأة-تكرير-في-أفريقيا-1098296324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101402/45/1014024574_202:0:3554:2514_1920x0_80_0_0_99baa924efa35a7a777c221dc5f53211.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أوبك
اقتصاد, أوبك

السعودية تتصدر... ترتيب الدول العربية في طاقة تكرير النفط في دول "أوبك"

07:05 GMT 19.08.2025
© flickr.com / alex.ch منظمة البلدان المصدرة للنفط
منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© flickr.com / alex.ch
تابعنا عبر
استمر الخط التصاعدي لطاقة تكرير النفط في دول أوبك في مساره الممتد خلال 5 سنوات، مع توسعها في بناء مصاف جديدة أو تطوير القدرة العاملة.
وأشارت أحدث إحصاءات سنوية صادرة عن المنظمة، ارتفاع القدرة التكريرية للنفط في الدول الأعضاء بنسبة 18.5%، أو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، خلال المدة من 2020 إلى 2024.
أما طاقة تكرير النفط في أوبك فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، أو بمقدار 71 ألف برميل يوميا في عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 14.14 مليون برميل يوميا.
وارتفعت حصة دول المنظمة -12 عضوا- من إجمالي القدرة التكريرية العالمية من 11.8% في عام 2020 إلى 13.6% عام 2024، إذ وصلت السعة العالمية إلى 103.8 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.

وازداد إنتاج المصافي في دول أوبك بنسبة 5% أو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 8.921 مليون برميل يوميًا عام 2024، مقارنة بنحو 8.511 مليونًا عام 2023.

صدارة سعودية بفارق مليون برميل عن إيران

ظفرت السعودية بنحو ربع طاقة تكرير النفط في دول أوبك خلال عام 2024، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 3.291 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن عام 2023.

وازدادت قدرة التكرير في المملكة بنسبة 12.5%، أو بمقدار 364 ألف برميل يوميا خلال المدة من 2020 إلى 2024، بحسب بيانات التقرير السنوي لأوبك.

وحلت إيران في المركز الثاني بين دول أوبك، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 2.237 مليون برميل يوميًا في عام 2024.
فيما استحوذت فنزويلا بالمركز الثالث بين دول أوبك مع استقرار طاقتها التكريرية للخام عند 2.154 مليون برميل يوميا في عام 2024، وهو المستوى نفسه منذ عام 2020.
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" في يوليو 2025 بمقدار 335 ألف برميل يوميا
12 أغسطس, 12:29 GMT

دول عربية أخرى في طليعة المنتجين

استحوذت الكويت على المركز الرابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك مع ارتفاع قدرتها بنحو 36 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 1.451 مليون برميل يوميًا عام 2024.
وشهدت سعة التكرير في الكويت قفزة كبيرة بنسبة 81% أو بمقدار 651 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020، بفضل تشغيل مصفاة الزور، حسب بيانات مقارنة حللتها وحدة أبحاث الطاقة.

وبقي العراق في المركز الخامس مع ثبات قدرته التكريرية عند 1.266 مليون برميل يوميا في عام 2024، دون تغيّر عن عام 2023.

وحلت الإمارات في المركز السادس من حيث الطاقة التكريرية المستقرة تقريبًا عند 1.227 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير منذ عام 2020.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
وسائل إعلام: بغداد وكردستان يتفقان على استئناف تصدير النفط وفق آلية خاصة
13 أغسطس, 15:21 GMT

قدرات التكرير في الجزائر وليبيا

حلّت نيجيريا في المركز السابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع ارتفاع قدرتها بنحو 3 آلاف برميل يوميًا فقط إلى 1.125 مليون برميل يوميا في عام 2024.
وظلت قدرة التكرير في نيجيريا أدنى من 500 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020 حتى عام 2022، قبل أن تقفز إلى 1.22 مليون برميل يوميًا في عام 2023.
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
شحنة نفط جزائرية ضخمة تشق طريقها إلى أكبر منشأة تكرير في أفريقيا
1 مارس, 16:31 GMT
وجاءت الجزائر في المركز الثامن مع استقرار طاقتها التكريرية عند 677 ألف برميل يوميا في عام 2024، دون تغيُّر منذ عام 2020.
واحتلت ليبيا المرتبة التاسعة، مع ارتفاع قدرة تكريرها للنفط بمقدار 32 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 666 ألف برميل يوميًا في عام 2024.
وظلت طاقة التكرير في ليبيا مستقرة عند 634 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020، حتى 2023، بحسب بيانات سنوية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
أمّا الغابون، فقد حلّت بالمركز العاشر بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع استقرار سعة مصافيها عند 25 ألف برميل يوميا منذ عام 2020.
مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يحتل النقاشات... المغرب ينشد تمويلا للتحرك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала