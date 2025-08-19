https://sarabic.ae/20250819/السعودية-تتصدر-ترتيب-الدول-العربية-في-طاقة-تكرير-النفط-في-دول-أوبك-1103906602.html

السعودية تتصدر... ترتيب الدول العربية في طاقة تكرير النفط في دول "أوبك"

استمر الخط التصاعدي لطاقة تكرير النفط في دول أوبك في مساره الممتد خلال 5 سنوات، مع توسعها في بناء مصاف جديدة أو تطوير القدرة العاملة. 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T07:05+0000

2025-08-19T07:05+0000

2025-08-19T07:05+0000

أوبك

وأشارت أحدث إحصاءات سنوية صادرة عن المنظمة، ارتفاع القدرة التكريرية للنفط في الدول الأعضاء بنسبة 18.5%، أو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، خلال المدة من 2020 إلى 2024.أما طاقة تكرير النفط في أوبك فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، أو بمقدار 71 ألف برميل يوميا في عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 14.14 مليون برميل يوميا.وارتفعت حصة دول المنظمة -12 عضوا- من إجمالي القدرة التكريرية العالمية من 11.8% في عام 2020 إلى 13.6% عام 2024، إذ وصلت السعة العالمية إلى 103.8 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.صدارة سعودية بفارق مليون برميل عن إيرانظفرت السعودية بنحو ربع طاقة تكرير النفط في دول أوبك خلال عام 2024، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 3.291 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن عام 2023.وحلت إيران في المركز الثاني بين دول أوبك، مع استقرار قدرتها التكريرية عند 2.237 مليون برميل يوميًا في عام 2024.فيما استحوذت فنزويلا بالمركز الثالث بين دول أوبك مع استقرار طاقتها التكريرية للخام عند 2.154 مليون برميل يوميا في عام 2024، وهو المستوى نفسه منذ عام 2020.دول عربية أخرى في طليعة المنتجيناستحوذت الكويت على المركز الرابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك مع ارتفاع قدرتها بنحو 36 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 1.451 مليون برميل يوميًا عام 2024.وشهدت سعة التكرير في الكويت قفزة كبيرة بنسبة 81% أو بمقدار 651 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020، بفضل تشغيل مصفاة الزور، حسب بيانات مقارنة حللتها وحدة أبحاث الطاقة.وحلت الإمارات في المركز السادس من حيث الطاقة التكريرية المستقرة تقريبًا عند 1.227 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير منذ عام 2020.قدرات التكرير في الجزائر وليبياحلّت نيجيريا في المركز السابع بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع ارتفاع قدرتها بنحو 3 آلاف برميل يوميًا فقط إلى 1.125 مليون برميل يوميا في عام 2024.وظلت قدرة التكرير في نيجيريا أدنى من 500 ألف برميل يوميًا منذ عام 2020 حتى عام 2022، قبل أن تقفز إلى 1.22 مليون برميل يوميًا في عام 2023.واحتلت ليبيا المرتبة التاسعة، مع ارتفاع قدرة تكريرها للنفط بمقدار 32 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 666 ألف برميل يوميًا في عام 2024.أمّا الغابون، فقد حلّت بالمركز العاشر بقائمة طاقة تكرير النفط في دول أوبك، مع استقرار سعة مصافيها عند 25 ألف برميل يوميا منذ عام 2020.مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يحتل النقاشات... المغرب ينشد تمويلا للتحرك

