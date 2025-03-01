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https://sarabic.ae/20250301/شحنة-نفط-جزائرية-ضخمة-تشق-طريقها-إلى-أكبر-منشأة-تكرير-في-أفريقيا-1098296324.html
شحنة نفط جزائرية ضخمة تشق طريقها إلى أكبر منشأة تكرير في أفريقيا
شحنة نفط جزائرية ضخمة تشق طريقها إلى أكبر منشأة تكرير في أفريقيا
سبوتنيك عربي
جذبت شحنة نفط جزائرية أكبر مصفاة تكرير في أفريقيا؛ إذ نافست الدرجات المحلية من حيث الجودة والأسعار. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T16:31+0000
2025-03-01T16:31+0000
العالم العربي
اقتصاد
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واشترت مصفاة "دانغوتي" النيجيرية أولى شحناتها من الخام الجزائري، للتحميل في مارس/آذار 2025، وذلك حسب منصة "الطاقة" الاقنصادية.وبحسب دليل مبيعات خامات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تزامن التعاقد على الشحنة مع تراجع الطلب الأوروبي على الخام الجزائري والخامات الخفيفة "الحلوة".وتشير تفاصيل أول شحنة من خام مزيج الصحراء الجزائري إلى مصفاة دانغوتي النيجيرية إلى أن التحميل سيكون الشهر المقبل.وجاء ذلك بعدما أشارت البيانات إلى أن الناقلات المحملة بالنفط في الجزائر، خلال شهر فبراير/شباط المنصرم، لم تتخذ من دول القارة السمراء وجهة لها.يعكس إقبال المصفاة على شحنة نفط جزائرية من الخام الخفيف الحلو الممتاز، تغير خريطة الشراء في الأسواق، وحرصت الشركة المشغلة لـ"دانغوتي" على تنويع مصادر الخام والتي تضم أيضًا توقيع عقود توريد طويلة الأجل من أمريكا.ويعرف الخام الجزائري المنتج من حقل حاسي مسعود بجودته العالية وانخفاض معدل الكبريت به، ما يعزز الطلب عليه خاصة الأسواق الأوروبية، وفق ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا".وتسعى مصفاة دانغوتي النيجيرية إلى تأمين شحنات من خامات مختلفة، لتلبية الطلب المحلي على أنواع الوقود، وتصدير الفائض.ومنذ مطلع العام الجاري حتى الآن، استلمت المصفاة 420 ألف برميل يوميًا من الخام، تشكل الدرجات الخفيفة الحلوة 82% منها.
https://sarabic.ae/20250301/عدد-ساعات-الصيام-في-الدول-العربية-خلال-شهر-رمضان-2025-1098294232.html
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

شحنة نفط جزائرية ضخمة تشق طريقها إلى أكبر منشأة تكرير في أفريقيا

16:31 GMT 01.03.2025
© AP Photoنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo
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جذبت شحنة نفط جزائرية أكبر مصفاة تكرير في أفريقيا؛ إذ نافست الدرجات المحلية من حيث الجودة والأسعار.
واشترت مصفاة "دانغوتي" النيجيرية أولى شحناتها من الخام الجزائري، للتحميل في مارس/آذار 2025، وذلك حسب منصة "الطاقة" الاقنصادية.
وبحسب دليل مبيعات خامات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تزامن التعاقد على الشحنة مع تراجع الطلب الأوروبي على الخام الجزائري والخامات الخفيفة "الحلوة".
وسجّل الخام الجزائري تراجعًا سعريًا خلال شهر فبراير/شباط الجاري، بمقدار دولار واحد للبرميل.
وتشير تفاصيل أول شحنة من خام مزيج الصحراء الجزائري إلى مصفاة دانغوتي النيجيرية إلى أن التحميل سيكون الشهر المقبل.
وجاء ذلك بعدما أشارت البيانات إلى أن الناقلات المحملة بالنفط في الجزائر، خلال شهر فبراير/شباط المنصرم، لم تتخذ من دول القارة السمراء وجهة لها.
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يعكس إقبال المصفاة على شحنة نفط جزائرية من الخام الخفيف الحلو الممتاز، تغير خريطة الشراء في الأسواق، وحرصت الشركة المشغلة لـ"دانغوتي" على تنويع مصادر الخام والتي تضم أيضًا توقيع عقود توريد طويلة الأجل من أمريكا.
ويعرف الخام الجزائري المنتج من حقل حاسي مسعود بجودته العالية وانخفاض معدل الكبريت به، ما يعزز الطلب عليه خاصة الأسواق الأوروبية، وفق ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا".
وكان منتجو النفط في الجزائر قد بحثوا عن سوق بديلة لتوريد خام مزيج الصحراء، في ظل تراجع مبيعاته المقررة للشهر المقبل، بالتزامن مع ضعف الطلب الأوروبي وخضوع مصافي التكرير إلى أعمال الصيانة الموسمية.
وتسعى مصفاة دانغوتي النيجيرية إلى تأمين شحنات من خامات مختلفة، لتلبية الطلب المحلي على أنواع الوقود، وتصدير الفائض.
ومنذ مطلع العام الجاري حتى الآن، استلمت المصفاة 420 ألف برميل يوميًا من الخام، تشكل الدرجات الخفيفة الحلوة 82% منها.
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