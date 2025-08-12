عربي
ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" في يوليو 2025 بمقدار 335 ألف برميل يوميا
أعلن تحالف "أوبك+" عن ارتفاع بإنتاج النفط في يوليو/ تموز الماضي، بمقدار 335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 41.94 مليون برميل... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
فيما أظهر تقرير صادرعن منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط في روسيا، ارتفع في يوليو الماضي، بمقدار 98 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.12 مليون برميل يوميًا.في المقابل، جاء إنتاج الدول المشاركة في اتفاق النفط أقل بـ46 ألف برميل يوميًا من المستوى المتفق عليه، مع احتساب التخفيضات الطوعية وخطط تعويض فائض الإنتاج.وببّن التقرير أن "المنظمة أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، عند 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي ليصل إلى 105,1 ملايين برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي". ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.ومن المتوقع أيضا، وفقا للتقرير، أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.وتشير التقديرات إلى أن متوسط الطلب العالمي سيبلغ نحو 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، كما أن الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة النشاط الصناعي، وتحسن حركة النقل في عدد من الأسواق الكبرى، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية.
أعلن تحالف "أوبك+" عن ارتفاع بإنتاج النفط في يوليو/ تموز الماضي، بمقدار 335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 41.94 مليون برميل يوميًا.
فيما أظهر تقرير صادرعن منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط في روسيا، ارتفع في يوليو الماضي، بمقدار 98 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.12 مليون برميل يوميًا.
وبيّن التقرير أن "أوبك" تخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط والمكثفات في الولايات المتحدة لعام 2025، بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، ليبلغ متوسط الإنتاج 13.26 مليون برميل يوميًا.
حقول النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025
3 أغسطس, 12:31 GMT
في المقابل، جاء إنتاج الدول المشاركة في اتفاق النفط أقل بـ46 ألف برميل يوميًا من المستوى المتفق عليه، مع احتساب التخفيضات الطوعية وخطط تعويض فائض الإنتاج.
وببّن التقرير أن "المنظمة أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، عند 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي ليصل إلى 105,1 ملايين برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي". ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع في عام 2026، أن يرتفع الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 0.1 مليون برميل عن التوقعات السابقة، وذلك بفضل الأنشطة الاقتصادية.

وزير النفط والمعادن اليمني: المشاركة في منتدى أسبوع الطاقة في روسيا هام جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
وزير النفط اليمني يؤكد اهتمام حكومته بإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا
6 أغسطس, 02:00 GMT
ومن المتوقع أيضا، وفقا للتقرير، أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط الطلب العالمي سيبلغ نحو 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، كما أن الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة النشاط الصناعي، وتحسن حركة النقل في عدد من الأسواق الكبرى، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية.
