https://sarabic.ae/20250812/ارتفاع-إنتاج-تحالف-أوبك-في-يوليو-2025-بمقدار-335-ألف-برميل-يوميا--عاجل---1103639081.html
ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" في يوليو 2025 بمقدار 335 ألف برميل يوميا
ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" في يوليو 2025 بمقدار 335 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أعلن تحالف "أوبك+" عن ارتفاع بإنتاج النفط في يوليو/ تموز الماضي، بمقدار 335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 41.94 مليون برميل... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T12:29+0000
2025-08-12T12:29+0000
2025-08-12T13:26+0000
عاجل
نفط خام
أوبك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_f75473e9d9385ee71551bcec13b366b6.jpg
فيما أظهر تقرير صادرعن منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط في روسيا، ارتفع في يوليو الماضي، بمقدار 98 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.12 مليون برميل يوميًا.في المقابل، جاء إنتاج الدول المشاركة في اتفاق النفط أقل بـ46 ألف برميل يوميًا من المستوى المتفق عليه، مع احتساب التخفيضات الطوعية وخطط تعويض فائض الإنتاج.وببّن التقرير أن "المنظمة أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، عند 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي ليصل إلى 105,1 ملايين برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي". ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.ومن المتوقع أيضا، وفقا للتقرير، أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.وتشير التقديرات إلى أن متوسط الطلب العالمي سيبلغ نحو 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، كما أن الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة النشاط الصناعي، وتحسن حركة النقل في عدد من الأسواق الكبرى، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية.
https://sarabic.ae/20250803/أوبك-توافق-على-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-547-ألف-برميل-يوميا-في-سبتمبر-2025-1103327180.html
https://sarabic.ae/20250806/وزير-النفط-اليمني-يؤكد-اهتمام-حكومته-بإقامة-شراكات-استراتيجية-مع-روسيا-1103418172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_f14b8aed933114efb851a7fc9892fa4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عاجل, نفط خام, أوبك
ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" في يوليو 2025 بمقدار 335 ألف برميل يوميا
12:29 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 13:26 GMT 12.08.2025)
أعلن تحالف "أوبك+" عن ارتفاع بإنتاج النفط في يوليو/ تموز الماضي، بمقدار 335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 41.94 مليون برميل يوميًا.
فيما أظهر تقرير صادرعن منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط في روسيا، ارتفع في يوليو الماضي، بمقدار 98 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.12 مليون برميل يوميًا.
وبيّن التقرير أن "أوبك" تخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط والمكثفات في الولايات المتحدة لعام 2025، بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، ليبلغ متوسط الإنتاج 13.26 مليون برميل يوميًا.
في المقابل، جاء إنتاج الدول المشاركة في اتفاق النفط أقل بـ46 ألف برميل يوميًا من المستوى المتفق عليه، مع احتساب التخفيضات الطوعية وخطط تعويض فائض الإنتاج.
وببّن التقرير أن "المنظمة أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025
، عند 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي ليصل إلى 105,1 ملايين برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي". ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع في عام 2026، أن يرتفع الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 0.1 مليون برميل عن التوقعات السابقة، وذلك بفضل الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أيضا، وفقا للتقرير، أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط الطلب العالمي سيبلغ نحو 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، كما أن الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة النشاط الصناعي، وتحسن حركة النقل في عدد من الأسواق الكبرى، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية.