ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" في يوليو 2025 بمقدار 335 ألف برميل يوميا

سبوتنيك عربي

أعلن تحالف "أوبك+" عن ارتفاع بإنتاج النفط في يوليو/ تموز الماضي، بمقدار 335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى 41.94 مليون برميل... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

عاجل

نفط خام

أوبك

فيما أظهر تقرير صادرعن منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط في روسيا، ارتفع في يوليو الماضي، بمقدار 98 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.12 مليون برميل يوميًا.في المقابل، جاء إنتاج الدول المشاركة في اتفاق النفط أقل بـ46 ألف برميل يوميًا من المستوى المتفق عليه، مع احتساب التخفيضات الطوعية وخطط تعويض فائض الإنتاج.وببّن التقرير أن "المنظمة أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، عند 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي ليصل إلى 105,1 ملايين برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي". ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.ومن المتوقع أيضا، وفقا للتقرير، أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.وتشير التقديرات إلى أن متوسط الطلب العالمي سيبلغ نحو 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، كما أن الطلب العالمي على النفط سيواصل نموه خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة النشاط الصناعي، وتحسن حركة النقل في عدد من الأسواق الكبرى، رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية.

