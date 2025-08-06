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https://sarabic.ae/20250806/وزير-النفط-اليمني-يؤكد-اهتمام-حكومته-بإقامة-شراكات-استراتيجية-مع-روسيا-1103418172.html
وزير النفط اليمني يؤكد اهتمام حكومته بإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا
وزير النفط اليمني يؤكد اهتمام حكومته بإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي، خلال لقائه نائب رئيس بعثة سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن فاسيلي جوباريف اليوم الثلاثاء، سعي حكومته لتأسيس شراكات... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T02:00+0000
2025-08-06T02:00+0000
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القاهرة –سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، بحث في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس بعثة سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن فاسيلي جوباريف، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المتبادلة ويفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك".وأضافت وكالة الأنباء اليمنية، أن "اللقاء تطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة اليمنية - الروسية المشتركة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول القادم في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية".وأشار الشماسي إلى "أهمية استئناف عمل مجلس الأعمال الاقتصادي اليمني الروسي، باعتباره إطاراً فاعلاً لدعم الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين وتوسيع التبادل التجاري من خلال فتح خط ملاحي مباشر بين الموانئ اليمنية والروسية لتسهيل حركة التجارة"، كما نوه بـ "ضرورة إعادة فتح القنصلية الروسية مبدئياً في العاصمة المؤقتة عدن، لما لذلك من أثر في تسهيل منح التأشيرات وتعزيز التواصل بين الجانبين".من جانبه، أعرب جوباريف عن "تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع اليمن في مختلف المجالات"، بحسب "سبأ".وأكد نائب رئيس البعثة الروسية "اهتمام الجانب الروسي بالمشاركة الفاعلة في اجتماع اللجنة القادمة والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".وبوقت سابق الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أهمية دور روسيا الاتحادية في دعم العملية السياسية في اليمن لإنهاء الصراع الذي يمزق البلد العربي للعام العاشر توالياً.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أكد خلال لقائه في نيويورك، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أهمية الدور الروسي الداعم للعملية السياسية في اليمن"، مشيدًا "بالمواقف الروسية الداعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن".وفي 28 مايو/ أيار الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في موسكو، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني.
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الخارجية-اليمني-يؤكد-أهمية-دور-روسيا-في-دعم-العملية-السياسية-في-بلاده-1103140751.html
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أخبار اليمن الأن, روسيا, سوق النفط
أخبار اليمن الأن, روسيا, سوق النفط

وزير النفط اليمني يؤكد اهتمام حكومته بإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا

02:00 GMT 06.08.2025
© Sputnik . Nagham Kabbasوزير النفط والمعادن اليمني: المشاركة في منتدى "أسبوع الطاقة" في روسيا هام جدا
وزير النفط والمعادن اليمني: المشاركة في منتدى أسبوع الطاقة في روسيا هام جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أكد وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي، خلال لقائه نائب رئيس بعثة سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن فاسيلي جوباريف اليوم الثلاثاء، سعي حكومته لتأسيس شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية، وتوسيع التبادل التجاري من خلال فتح خط ملاحي مباشر بين الموانئ اليمنية والروسية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
القاهرة –سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، بحث في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس بعثة سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن فاسيلي جوباريف، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المتبادلة ويفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك".
وخلال اللقاء، أشاد الوزير الشماسي بـ "العلاقات التاريخية التي تربط اليمن وروسيا"، مؤكداً "أهمية البناء عليها في هذه المرحلة لتأسيس شراكات استراتيجية قائمة على الثقة والتفاهم المشترك".
وأضافت وكالة الأنباء اليمنية، أن "اللقاء تطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة اليمنية - الروسية المشتركة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول القادم في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية".
وأشار الشماسي إلى "أهمية استئناف عمل مجلس الأعمال الاقتصادي اليمني الروسي، باعتباره إطاراً فاعلاً لدعم الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين وتوسيع التبادل التجاري من خلال فتح خط ملاحي مباشر بين الموانئ اليمنية والروسية لتسهيل حركة التجارة"، كما نوه بـ "ضرورة إعادة فتح القنصلية الروسية مبدئياً في العاصمة المؤقتة عدن، لما لذلك من أثر في تسهيل منح التأشيرات وتعزيز التواصل بين الجانبين".
من جانبه، أعرب جوباريف عن "تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع اليمن في مختلف المجالات"، بحسب "سبأ".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية دور روسيا في دعم العملية السياسية في بلاده
28 يوليو, 23:10 GMT
وأكد نائب رئيس البعثة الروسية "اهتمام الجانب الروسي بالمشاركة الفاعلة في اجتماع اللجنة القادمة والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وبوقت سابق الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أهمية دور روسيا الاتحادية في دعم العملية السياسية في اليمن لإنهاء الصراع الذي يمزق البلد العربي للعام العاشر توالياً.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أكد خلال لقائه في نيويورك، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أهمية الدور الروسي الداعم للعملية السياسية في اليمن"، مشيدًا "بالمواقف الروسية الداعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن".
وفي 28 مايو/ أيار الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في موسكو، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني.
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