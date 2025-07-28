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صدى الحياة
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مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250728/وزير-الخارجية-اليمني-يؤكد-أهمية-دور-روسيا-في-دعم-العملية-السياسية-في-بلاده-1103140751.html
وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية دور روسيا في دعم العملية السياسية في بلاده
وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية دور روسيا في دعم العملية السياسية في بلاده
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أهمية دور روسيا الاتحادية في دعم العملية السياسية في اليمن لإنهاء الصراع الذي يمزق البلد العربي للعام العاشر تواليا. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T23:10+0000
2025-07-28T23:28+0000
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القاهرة –سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أكد خلال لقائه في نيويورك، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أهمية الدور الروسي الداعم للعملية السياسية في اليمن".وفي اللقاء، اتهم وزير الخارجية اليمني، إيران بـ "التدخل ودعمها الحوثيين"، مشيراً إلى "خطورة استمرار التدخلات الإيرانية وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والملاحة الدولية" على حد قوله، حسب "سبأ".وعبر الزنداني عن "قلق اليمن البالغ إزاء الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".وشدد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرض آخر التطورات على الساحة اليمنية والإقليمية".بدوره، أكد "فيرشينين موقف روسيا الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولوحدة واستقرار اليمن، ومواصلة الجهود الروسية في دعم مساعي السلام، ودفع العملية السياسية، وضمان الأمن في المنطقة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250620/السفير-اليمني-لدى-موسكو-روسيا-تركز-على-نشر-القيم-في-العلاقات-الدولية-1101890718.html
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أخبار اليمن الأن, روسيا
أخبار اليمن الأن, روسيا

وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية دور روسيا في دعم العملية السياسية في بلاده

23:10 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 23:28 GMT 28.07.2025)
© Sputnik . Nagham Kabbasوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أهمية دور روسيا الاتحادية في دعم العملية السياسية في اليمن لإنهاء الصراع الذي يمزق البلد العربي للعام العاشر تواليا.
القاهرة –سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أكد خلال لقائه في نيويورك، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أهمية الدور الروسي الداعم للعملية السياسية في اليمن".

وأضافت أن "الزنداني أشاد بالمواقف الروسية الداعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن".

وفي اللقاء، اتهم وزير الخارجية اليمني، إيران بـ "التدخل ودعمها الحوثيين"، مشيراً إلى "خطورة استمرار التدخلات الإيرانية وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والملاحة الدولية" على حد قوله، حسب "سبأ".
وعبر الزنداني عن "قلق اليمن البالغ إزاء الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وشدد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين".
ووفقاً لوكالة "سبأ"، "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرض آخر التطورات على الساحة اليمنية والإقليمية".
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بدوره، أكد "فيرشينين موقف روسيا الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولوحدة واستقرار اليمن، ومواصلة الجهود الروسية في دعم مساعي السلام، ودفع العملية السياسية، وضمان الأمن في المنطقة".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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