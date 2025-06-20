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السفير اليمني لدى موسكو: روسيا تركز على نشر القيم في العلاقات الدولية
السفير اليمني لدى موسكو: روسيا تركز على نشر القيم في العلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
قال سفير اليمن لدى موسكو، الدكتور أحمد الوحيشي، إن قواعد التكافل والتكافؤ والعدالة والقيم، كانت عنوانا رئيسيا لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025". 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T18:40+0000
2025-06-20T18:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
أخبار اليمن الأن
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جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، على هامش منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، قال فيها إن روسيا تركز على نشر القيم في العلاقات بين الدول، مشيرا إلى أن الدول العربية تهتم بهذا الجانب.وتابع: "الجلسة العامة كانت مهمة جدا وشاملة وتناولت كل الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي يواجهها العالم، وبخاصة التحديات في منطقتنا".وأوضح: "استمر حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة، وركزت مناقشاته أثناء الحوار على القضايا الاقتصادية، وهذا أمر طبيعي نظرا لأن المنتدى هو منتدى اقتصادي دولي".وأردف: "بالنسبة لنا، فإن ما يهمنا هو أن ضيف الشرف هذه المرة كانت دولة عربية شقيقة، وهي البحرين، كما شهدنا حضورا عربيا واسعا من مختلف الدول، بما فيها بلدنا اليمن، الذي لا يمكن إلا أن يكون حاضرا في أي منتدى يناقش قضايا اقتصادية".وأضاف: "تحدث الرئيس بوتين عن مجموعة بريكس، وعن صعود قوى جديدة بعيدة عن الهيمنة الغربية. كما تطرق إلى النظام العالمي الحالي، وإلى أي مدى يمكن أن تستفيد الدول العربية من سياسات روسيا.. بالتأكيد، سيكون للدول العربية حصة في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال عند مناقشة موضوع الطاقة والنفط والمخاطر الحالية، تساءل البعض عن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالعرض والطلب، لا سيما في الوطن العربي الذي يعتمد معظمه على تصدير النفط".وتابع: "أكد بوتين أن الصيغة المثلى هي "أوبك بلاس"، لأنها تراعي مصالح الدول المصدرة والمستوردة للنفط والغاز، بما يضمن أمن الطاقة العالمي".وردا على سؤال حول مشاركة اليمن في المنتدى ورؤيته للتعاون الحالي مع روسيا، قال الوحيشي إن "التعاون جيد بالطبع، وهو يقوم على تاريخ طويل يمتد لنحو قرن من الزمن، وقد كان مثمرًا لكلا البلدين. فهناك العديد من المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والصيد البحري، كما أن عشرات الآلاف من الطلاب اليمنيين تخرجوا من الجامعات الروسية وساهموا في تنمية بلادنا".وأضاف: "خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والمباحثات التي أجراها في الكرملين مع الرئيس بوتين، تم التأكيد على تعزيز هذه العلاقة لخدمة مصلحة البلدين والشعبين. وقد قرر الرئيس الروسي افتتاح السفارة الروسية في عدن هذا العام، كما سيُعقد قريبًا اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية اليمنية - الروسية في موسكو، والتي ستتولى متابعة العديد من المشاريع لتعزيز التعاون بين البلدين".وختم السفير اليمني في موسكو حديثه برسالة إلى وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نشكر قناة "سبوتنيك" على تغطيتها المستمرة للعلاقات اليمنية-الروسية، وأنتم دائمًا مرحب بكم".
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-حصة-بريكس-من-الاقتصاد-العالمي-تضاعفت-وتواصل-النمو-1101882464.html
https://sarabic.ae/20250620/رئيسة-هيئة-البحرين-للسياحة-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-منتدى-بطرسبورغ-وفرص-ومجالات-التعاون-1101886102.html
https://sarabic.ae/20250620/باحث-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-دليل-على-أن-العقوبات-على-روسيا-فشلت-وارتدت-على-فاعليها-1101888878.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, أخبار اليمن الأن
حصري, تقارير سبوتنيك, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, أخبار اليمن الأن

السفير اليمني لدى موسكو: روسيا تركز على نشر القيم في العلاقات الدولية

18:40 GMT 20.06.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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حصري
قال سفير اليمن لدى موسكو، الدكتور أحمد الوحيشي، إن قواعد التكافل والتكافؤ والعدالة والقيم، كانت عنوانا رئيسيا لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025".
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، على هامش منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، قال فيها إن روسيا تركز على نشر القيم في العلاقات بين الدول، مشيرا إلى أن الدول العربية تهتم بهذا الجانب.
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وتابع: "الجلسة العامة كانت مهمة جدا وشاملة وتناولت كل الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي يواجهها العالم، وبخاصة التحديات في منطقتنا".
وأوضح: "استمر حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة، وركزت مناقشاته أثناء الحوار على القضايا الاقتصادية، وهذا أمر طبيعي نظرا لأن المنتدى هو منتدى اقتصادي دولي".
وأردف: "بالنسبة لنا، فإن ما يهمنا هو أن ضيف الشرف هذه المرة كانت دولة عربية شقيقة، وهي البحرين، كما شهدنا حضورا عربيا واسعا من مختلف الدول، بما فيها بلدنا اليمن، الذي لا يمكن إلا أن يكون حاضرا في أي منتدى يناقش قضايا اقتصادية".
وقال السفير اليمني أحمد الوحيشي: "كما لفت انتباهنا تناول المنتدى موضوع دول الجنوب العالمي، بما فيها دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحقها في التنمية في إطار نظام اقتصادي عالمي جديد، يقوم على قواعد التكافل والتكافؤ والعدالة والقيم، التي كانت عنوانا رئيسيا للمنتدى".
وأضاف: "تحدث الرئيس بوتين عن مجموعة بريكس، وعن صعود قوى جديدة بعيدة عن الهيمنة الغربية. كما تطرق إلى النظام العالمي الحالي، وإلى أي مدى يمكن أن تستفيد الدول العربية من سياسات روسيا.. بالتأكيد، سيكون للدول العربية حصة في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال عند مناقشة موضوع الطاقة والنفط والمخاطر الحالية، تساءل البعض عن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالعرض والطلب، لا سيما في الوطن العربي الذي يعتمد معظمه على تصدير النفط".
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وتابع: "أكد بوتين أن الصيغة المثلى هي "أوبك بلاس"، لأنها تراعي مصالح الدول المصدرة والمستوردة للنفط والغاز، بما يضمن أمن الطاقة العالمي".
وقال سفير اليمن لدى موسكو، الدكتور أحمد الوحيشي: "كما كانت هناك كلمات مهمة لرئيس إندونيسيا، الذي فضل التحدث من القلب بدلًا من الالتزام بالنص المكتوب، مشيرًا إلى حاجة بلاده ودول العالم الإسلامي إلى التعاون مع بعضها ومع العالم في جميع المجالات الاقتصادية. وقد أكد الرئيس بوتين على ذلك أيضًا، موضحًا أن حوالي 20 في المئة من سكان روسيا هم من المسلمين، مما يجعل روسيا معنية بتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي في مختلف المجالات".
وردا على سؤال حول مشاركة اليمن في المنتدى ورؤيته للتعاون الحالي مع روسيا، قال الوحيشي إن "التعاون جيد بالطبع، وهو يقوم على تاريخ طويل يمتد لنحو قرن من الزمن، وقد كان مثمرًا لكلا البلدين. فهناك العديد من المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والصيد البحري، كما أن عشرات الآلاف من الطلاب اليمنيين تخرجوا من الجامعات الروسية وساهموا في تنمية بلادنا".
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وأضاف: "خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والمباحثات التي أجراها في الكرملين مع الرئيس بوتين، تم التأكيد على تعزيز هذه العلاقة لخدمة مصلحة البلدين والشعبين. وقد قرر الرئيس الروسي افتتاح السفارة الروسية في عدن هذا العام، كما سيُعقد قريبًا اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية اليمنية - الروسية في موسكو، والتي ستتولى متابعة العديد من المشاريع لتعزيز التعاون بين البلدين".
وختم السفير اليمني في موسكو حديثه برسالة إلى وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "نشكر قناة "سبوتنيك" على تغطيتها المستمرة للعلاقات اليمنية-الروسية، وأنتم دائمًا مرحب بكم".
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