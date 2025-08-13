https://sarabic.ae/20250813/وسائل-إعلام-بغداد-وكردستان-يتفقان-على-استئناف-تصدير-النفط-وفق-آلية-خاصة-1103697201.html
توصلت وزارة النفط العراقية مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم الخام وفق آلية خاصة. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب وسائل اعلام عراقية، فإن عملية التصدير ستتم وفقاً للإنتاج اليومي للحقول، بعد تخصيص 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم الداخلية، فيما تُسلَّم الكميات المتبقية إلى شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية.وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أعلن الأسبوع الماضي، استئناف تصدير الخام عبر ميناء "جيهان" التركي، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، سيصدّر العراق مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".وفي 25 مارس/ اَذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله، وفقا للاتفاقية والبروتوكولات بين البلدين ذات الصلة والمبرمة في عام 1973، والمجددة عام 2010.وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة وأسواق الطاقة المتطورة وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.
توصلت وزارة النفط العراقية مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم الخام وفق آلية خاصة.
وبحسب وسائل اعلام عراقية، فإن عملية التصدير ستتم وفقاً للإنتاج اليومي للحقول
، بعد تخصيص 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم الداخلية، فيما تُسلَّم الكميات المتبقية إلى شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أعلن الأسبوع الماضي، استئناف تصدير الخام عبر ميناء "جيهان" التركي، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان،
سيصدّر العراق مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وبين عبد الغني أن وزارة النفط تمكّنت من زيادة الإنتاج في محطة النفط الرطب بمقدار 25 ألف و600 برميل يوميا"، مؤكدًا أن "90 ألف برميل يوميا هي ما وصلت إليه مجمل طاقة محطة النفط الرطب شمالي كركوك".
وفي 25 مارس/ اَذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله
، وفقا للاتفاقية والبروتوكولات بين البلدين ذات الصلة والمبرمة في عام 1973، والمجددة عام 2010.
وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة وأسواق الطاقة المتطورة
وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.