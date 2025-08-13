وسائل إعلام: بغداد وكردستان يتفقان على استئناف تصدير النفط وفق آلية خاصة

عربي
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
© AP Photo / Ivan Sekretarev
توصلت وزارة النفط العراقية مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم الخام وفق آلية خاصة.
وبحسب وسائل اعلام عراقية، فإن عملية التصدير ستتم وفقاً للإنتاج اليومي للحقول، بعد تخصيص 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم الداخلية، فيما تُسلَّم الكميات المتبقية إلى شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أعلن الأسبوع الماضي، استئناف تصدير الخام عبر ميناء "جيهان" التركي، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، سيصدّر العراق مبدئيا 80 ألف برميل نفط يوميا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وبين عبد الغني أن وزارة النفط تمكّنت من زيادة الإنتاج في محطة النفط الرطب بمقدار 25 ألف و600 برميل يوميا"، مؤكدًا أن "90 ألف برميل يوميا هي ما وصلت إليه مجمل طاقة محطة النفط الرطب شمالي كركوك".

وفي 25 مارس/ اَذار 2023، توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله، وفقا للاتفاقية والبروتوكولات بين البلدين ذات الصلة والمبرمة في عام 1973، والمجددة عام 2010.
وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة وأسواق الطاقة المتطورة وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.
