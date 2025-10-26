https://sarabic.ae/20251026/انفجار-مستودع-نفط-يهز-البصرة-وأنباء-عن-ضحايا-فيديو-1106401711.html
انفجار مستودع نفط يهز البصرة وأنباء عن ضحايا... فيديو
انفجار مستودع نفط يهز البصرة وأنباء عن ضحايا... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع انفجار، صباح اليوم الأحد، داخل منطقة البرجسية النفطية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة في جنوب العراق. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T07:52+0000
2025-10-26T07:52+0000
2025-10-26T07:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096621398_0:620:2048:1771_1920x0_80_0_0_a9be8842ae9eef9833ff41505eeb32e5.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، بوقوع انفجار توربينات في خزان لمستودع زبير 1 في البرجسية.وأكد وجود ثلاثة مفقودين، ووصول 6 مصابين إلى المستشفيات، ووفاة مسؤول وحدة "زبير 1" متأثرا بالحروق والاختناق.وأضاف المراسل أن الانفجار أدى إلى حريق ضخم، مشيرا إلى استمرار جهود الإخماد وتحجيم النيران بالكامل ومنع توسعها.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096621398_0:428:2048:1963_1920x0_80_0_0_0b6c2f148d193b202ca6ac4389e1329a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
انفجار مستودع نفط يهز البصرة وأنباء عن ضحايا... فيديو
07:52 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 07:58 GMT 26.10.2025)
وقع انفجار، صباح اليوم الأحد، داخل منطقة البرجسية النفطية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة في جنوب العراق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، بوقوع انفجار توربينات في خزان لمستودع زبير 1 في البرجسية.
وأكد وجود ثلاثة مفقودين، ووصول 6 مصابين إلى المستشفيات، ووفاة مسؤول وحدة "زبير 1" متأثرا بالحروق والاختناق.
وأضاف المراسل أن الانفجار أدى إلى حريق ضخم، مشيرا إلى استمرار جهود الإخماد وتحجيم النيران بالكامل ومنع توسعها.