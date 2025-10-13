https://sarabic.ae/20251013/العراق-يطالب-تركيا-بزيادة-الإطلاقات-المائية-لنهري-دجلة-والفرات-1105921057.html
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
جاء ذلك في بيان لوزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى أن بغداد طلبت من أنقرة زيادة الإطلاقات المائية بمقدار مليار متر مكعب.وقال وزير الموارد المائية العراقي إن الطلب تضمن رفع الإطلاقات المائية بواقع 500 متر مكعب في الثانية لكل من نهري دجلة والفرات.وأضاف: "العراق يتوقع تحسنا في معدلات الأمطار اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة التي يطلبها ضرورية لتغطية احتياجات البلاد خلال الخمسين يوما المقبلة".وتابع ذياب: "هذه المطالبة جرى طرحها خلال زيارة وفد رسمي عراقي إلى أنقرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين"، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على سبل إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين".يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
يسعى العراق إلى تحسين إيراداته المائية وتعويض نقص مخزوناته من الماء خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مطالبًا تركيا بزيادة الإطلاقات المائية خلال تلك الفترة.
جاء ذلك في بيان لوزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة
"السومرية نيوز"، التي أشارت إلى أن بغداد طلبت من أنقرة زيادة الإطلاقات المائية بمقدار مليار متر مكعب.
وقال وزير الموارد المائية العراقي إن الطلب تضمن رفع الإطلاقات المائية بواقع 500 متر مكعب في الثانية لكل من نهري دجلة والفرات.
وأضاف: "العراق
يتوقع تحسنا في معدلات الأمطار اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة التي يطلبها ضرورية لتغطية احتياجات البلاد خلال الخمسين يوما المقبلة".
وتابع ذياب: "هذه المطالبة جرى طرحها خلال زيارة وفد رسمي عراقي إلى أنقرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين"، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على سبل إدارة الموارد المائية
وتنظيم استخدامها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين".
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.