وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى تل أبيب... فيديو
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
جاء ذلك في بيان لوزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى أن بغداد طلبت من أنقرة زيادة الإطلاقات المائية بمقدار مليار متر مكعب.وقال وزير الموارد المائية العراقي إن الطلب تضمن رفع الإطلاقات المائية بواقع 500 متر مكعب في الثانية لكل من نهري دجلة والفرات.وأضاف: "العراق يتوقع تحسنا في معدلات الأمطار اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة التي يطلبها ضرورية لتغطية احتياجات البلاد خلال الخمسين يوما المقبلة".وتابع ذياب: "هذه المطالبة جرى طرحها خلال زيارة وفد رسمي عراقي إلى أنقرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين"، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على سبل إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين".يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات

05:35 GMT 13.10.2025
يسعى العراق إلى تحسين إيراداته المائية وتعويض نقص مخزوناته من الماء خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مطالبًا تركيا بزيادة الإطلاقات المائية خلال تلك الفترة.
جاء ذلك في بيان لوزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى أن بغداد طلبت من أنقرة زيادة الإطلاقات المائية بمقدار مليار متر مكعب.
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
العراق: نواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه في نهري دجلة والفرات بسبب التغير المناخي
9 يونيو, 16:29 GMT
وقال وزير الموارد المائية العراقي إن الطلب تضمن رفع الإطلاقات المائية بواقع 500 متر مكعب في الثانية لكل من نهري دجلة والفرات.
وأضاف: "العراق يتوقع تحسنا في معدلات الأمطار اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة التي يطلبها ضرورية لتغطية احتياجات البلاد خلال الخمسين يوما المقبلة".
وتابع ذياب: "هذه المطالبة جرى طرحها خلال زيارة وفد رسمي عراقي إلى أنقرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين"، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على سبل إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين".
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
