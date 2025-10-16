https://sarabic.ae/20251016/النواب-العراقي-السدود-التركية-تحتجز-90-مليار-متر-مكعب-من-مياه-نهري-دجلة-والفرات-1106077573.html

النواب العراقي: السدود التركية تحتجز 90 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات

ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن "احتجاز هذه الكمية من المياه أدت إلى تفاقم الأزمة المائية في العراق وتراجع الإطلاقات إلى مستويات خطيرة، فيما لم تتجاوز كميات المياه الواصلة إلى محافظة البصرة 5 مليارات متر مكعب فقط".وقال فالح الخزعلي إن "اللجنة عقدت اجتماعا مهما مع وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها مستحقات الفلاحين عن الموسم الزراعي الماضي وسبل دعمهم في ظل الشحِّ المائي الحاد الذي يعاني منه البلد".وذكر النائب العراقي أنه "من غير الممكن الحديث عن دعم حقيقي للفلاحين في وقت يهدد فيه نقص المياه الأمن الغذائي بشكل مباشر، والوفد الحكومي الذي زار تركيا مؤخرا، والمكوّن من وزيري الخارجية والموارد المائية، بحث مع الجانب التركي آخر مستجدات ملف المياه، فيما حمّل العراق أنقرة المسؤولية عن تفاقم أزمة العطش، لكون نهري دجلة والفرات ينبعان من أراضيها".ولفت إلى أن "تركيا تمارس حربًا مائية علنية ضد العراق من خلال سياساتها في إدارة السدود"، داعيًا إلى "تفعيل دور الجمعيات الفلاحية ودعم الفلاحين لمواجهة الأزمة"، محذرًا من أن "سد الموصل قد يتأثر سلبًا إذا استمر انخفاض المناسيب حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".وكشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي النائب فالح الخزعلي، أن "عدد المزارع الصالحة للزراعة في البصرة تراجع من 13 ألفا إلى نحو 3 آلاف مزرعة فقط بسبب شحِّ المياه وملوحتها وتراجع الدعم الحكومي، ما يعكس حجم الضرر الكبير الذي أصاب الزراعة في الجنوب".يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن "العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية".

