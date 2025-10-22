شراكة بمليارات الدولارات بين العراق وتركيا وسط "عطش" متصاعد في دجلة والفرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
شراكة بمليارات الدولارات بين العراق وتركيا وسط "عطش" متصاعد في دجلة والفرات
شراكة بمليارات الدولارات بين العراق وتركيا وسط "عطش" متصاعد في دجلة والفرات
سبوتنيك عربي
بينما تجف الأنهار وتتشقق الأراضي الزراعية، يقف العراق اليوم على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر في تاريخه الحديث، فتركيا تمسك بمصدر المياه، والعراق يكتفي بالانتظار... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T12:00+0000
2025-10-22T12:00+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
شراكة
جفاف
تصحر
نهر دجلة
نهر الفرات
تقارير سبوتنيك
حصري
ووفقًا لخبراء، تتجاوز الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، الـ20 مليار دولار سنويا، لكنها لم تستخدم بعد كورقة ضغط لحماية حق العراق في الحياة، محذرين من أن ملايين العراقيين مهددون بالعطش، ومطالبين الحكومة بموقف أكثر صرامة وحزما تجاه أنقرة، بعد أن تكررت خروقاتها والتزاماتها غير المنفذة في ملف المياه.وينتظر أن يوقّع الاتفاق النهائي في بغداد قريبا، تمهيدا لاستقطاب أبرز الشركات التركية لتنفيذ مشاريع إروائية واسعة وبناء سدود مخصصة لحصاد المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في العراق.أوراق الضغط الاقتصاديةويقول النائب السابق طلال الزوبعي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية مهمة يمكن توظيفها في ملف المياه مع دول الجوار، لكنه لا يستخدمها بالشكل الكافي"، مشيرا إلى أن "ضعف القرار السياسي الخارجي جعل تلك الدول تتعامل مع العراق من موقع القوة لا الندية".وبحسب الزوبعي: "نحو 37 نبعا وموردا مائيا يأتي إلى العراق من إيران وتركيا، لكن ضعف الموقف الدبلوماسي العراقي جعل البلاد في موقع المتلقي، دون قدرة على فرض شروطها أو حماية مصالحها المائية"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب سياسة خارجية أكثر قوة ووضوحا، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة والاحترام المتوازن، لأن ملف المياه أصبح قضية سيادية تمس الأمن القومي والغذائي للعراق".جاء ذلك، بحسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، السبت الماضي، مشددا على أهمية التعاون المائي بين البلدين لضمان استمرار الإمدادات وضبط مستويات السدود والمجاري المائية الحيوية.الشراكة الاقتصادية الخيال الأمثلويقول شهاب، في حديث لـ "سبوتنيك": "الحكومة التركية لم تلتزم بتعهداتها السابقة بشأن إطلاق المياه إلى العراق، ما يستدعي موقفا أكثر صرامة من الجانب العراقي"، مبينا أن "ملف المياه لا يحتمل المجاملة، لأن ملايين العراقيين مهددون بالعطش والجفاف في حال استمرار الوضع الحالي".ويضيف: "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات مدروسة وحازمة، من خلال تفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، خصوصا في مجال الاستيراد والخدمات والتبادل التجاري مع تركيا، باعتبارها أوراقا حقيقية يمكن توظيفها لحماية الأمن المائي العراقي".ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.
شراكة بمليارات الدولارات بين العراق وتركيا وسط "عطش" متصاعد في دجلة والفرات

بينما تجف الأنهار وتتشقق الأراضي الزراعية، يقف العراق اليوم على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر في تاريخه الحديث، فتركيا تمسك بمصدر المياه، والعراق يكتفي بالانتظار والوعود.
ووفقًا لخبراء، تتجاوز الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، الـ20 مليار دولار سنويا، لكنها لم تستخدم بعد كورقة ضغط لحماية حق العراق في الحياة، محذرين من أن ملايين العراقيين مهددون بالعطش، ومطالبين الحكومة بموقف أكثر صرامة وحزما تجاه أنقرة، بعد أن تكررت خروقاتها والتزاماتها غير المنفذة في ملف المياه.
وينتظر أن يوقّع الاتفاق النهائي في بغداد قريبا، تمهيدا لاستقطاب أبرز الشركات التركية لتنفيذ مشاريع إروائية واسعة وبناء سدود مخصصة لحصاد المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في العراق.

أوراق الضغط الاقتصادية

ويقول النائب السابق طلال الزوبعي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية مهمة يمكن توظيفها في ملف المياه مع دول الجوار، لكنه لا يستخدمها بالشكل الكافي"، مشيرا إلى أن "ضعف القرار السياسي الخارجي جعل تلك الدول تتعامل مع العراق من موقع القوة لا الندية".
ويضيف الزوبعي: "تركيا تعتمد على السوق العراقية كوجهة رئيسية لتصريف بضائعها، وهذا يمنح العراق قدرة على التأثير في سياساتها المائية، إذا ما تم استخدام هذه الورقة بذكاء ووفق مبدأ المعاملة بالمثل"، مبينا أنه "من غير المقبول أن تقوم تركيا بتقليل حصص المياه الداخلة إلى العراق، بينما تستفيد في الوقت نفسه من السوق العراقية الواسعة، وعلى الحكومة العراقية أن تتعامل مع هذا الملف بسياسة الضغط المقابل لا بسياسة الرجاء والانتظار".
الفرات العظيم يتحول إلى ساقية منذرا بتحولات عميقة في تاريخ المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
النواب العراقي: السدود التركية تحتجز 90 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات
16 أكتوبر, 11:58 GMT
وبحسب الزوبعي: "نحو 37 نبعا وموردا مائيا يأتي إلى العراق من إيران وتركيا، لكن ضعف الموقف الدبلوماسي العراقي جعل البلاد في موقع المتلقي، دون قدرة على فرض شروطها أو حماية مصالحها المائية"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب سياسة خارجية أكثر قوة ووضوحا، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة والاحترام المتوازن، لأن ملف المياه أصبح قضية سيادية تمس الأمن القومي والغذائي للعراق".

وطالب العراق تركيا "بزيادة الحصص المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب عن شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بمعدل 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر، في خطوة تهدف إلى تعويض النقص الكبير في المياه هذا العام.

جاء ذلك، بحسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، السبت الماضي، مشددا على أهمية التعاون المائي بين البلدين لضمان استمرار الإمدادات وضبط مستويات السدود والمجاري المائية الحيوية.
منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
13 أكتوبر, 05:35 GMT

الشراكة الاقتصادية الخيال الأمثل

في المقابل، يؤكد الخبير السياسي في الشؤون الخارجية، بشير شهاب، أن "العراق يمتلك أوراق قوة حقيقية يمكن توظيفها في ملف المياه مع تركيا، من أبرزها الشراكة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا"، داعيا الحكومة العراقية إلى "استثمار هذه الورقة بشكل فعّال لضمان حصول العراق على حصته المائية ومنع تفاقم أزمة الجفاف".
ويقول شهاب، في حديث لـ "سبوتنيك": "الحكومة التركية لم تلتزم بتعهداتها السابقة بشأن إطلاق المياه إلى العراق، ما يستدعي موقفا أكثر صرامة من الجانب العراقي"، مبينا أن "ملف المياه لا يحتمل المجاملة، لأن ملايين العراقيين مهددون بالعطش والجفاف في حال استمرار الوضع الحالي".
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
دجلة والفرات يحتضران... والتصحر يبتلع 100 ألف دونم سنويا في العراق
16 يونيو, 14:00 GMT
ويضيف: "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات مدروسة وحازمة، من خلال تفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، خصوصا في مجال الاستيراد والخدمات والتبادل التجاري مع تركيا، باعتبارها أوراقا حقيقية يمكن توظيفها لحماية الأمن المائي العراقي".

ويدعو شهاب إلى "توحيد الجهود الحكومية وتجاوز الخلافات السياسية الداخلية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، لأن خطر الجفاف بات يهدد الشعب العراقي بأكمله"، مشيرا إلى أن "المطلوب من جميع الوزارات، ومن رئيس الوزراء تحديدا، التعامل مع هذا الملف بحجم الخطر الذي يمثله على مستقبل البلاد".

ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.
