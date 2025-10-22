https://sarabic.ae/20251022/شراكة-بمليارات-الدولارات-بين-العراق-وتركيا-وسط-عطش-متصاعد-في-دجلة-والفرات-1106244052.html

شراكة بمليارات الدولارات بين العراق وتركيا وسط "عطش" متصاعد في دجلة والفرات

بينما تجف الأنهار وتتشقق الأراضي الزراعية، يقف العراق اليوم على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر في تاريخه الحديث، فتركيا تمسك بمصدر المياه، والعراق يكتفي بالانتظار... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

ووفقًا لخبراء، تتجاوز الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، الـ20 مليار دولار سنويا، لكنها لم تستخدم بعد كورقة ضغط لحماية حق العراق في الحياة، محذرين من أن ملايين العراقيين مهددون بالعطش، ومطالبين الحكومة بموقف أكثر صرامة وحزما تجاه أنقرة، بعد أن تكررت خروقاتها والتزاماتها غير المنفذة في ملف المياه.وينتظر أن يوقّع الاتفاق النهائي في بغداد قريبا، تمهيدا لاستقطاب أبرز الشركات التركية لتنفيذ مشاريع إروائية واسعة وبناء سدود مخصصة لحصاد المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في العراق.أوراق الضغط الاقتصاديةويقول النائب السابق طلال الزوبعي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية مهمة يمكن توظيفها في ملف المياه مع دول الجوار، لكنه لا يستخدمها بالشكل الكافي"، مشيرا إلى أن "ضعف القرار السياسي الخارجي جعل تلك الدول تتعامل مع العراق من موقع القوة لا الندية".وبحسب الزوبعي: "نحو 37 نبعا وموردا مائيا يأتي إلى العراق من إيران وتركيا، لكن ضعف الموقف الدبلوماسي العراقي جعل البلاد في موقع المتلقي، دون قدرة على فرض شروطها أو حماية مصالحها المائية"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب سياسة خارجية أكثر قوة ووضوحا، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة والاحترام المتوازن، لأن ملف المياه أصبح قضية سيادية تمس الأمن القومي والغذائي للعراق".جاء ذلك، بحسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، السبت الماضي، مشددا على أهمية التعاون المائي بين البلدين لضمان استمرار الإمدادات وضبط مستويات السدود والمجاري المائية الحيوية.الشراكة الاقتصادية الخيال الأمثلويقول شهاب، في حديث لـ "سبوتنيك": "الحكومة التركية لم تلتزم بتعهداتها السابقة بشأن إطلاق المياه إلى العراق، ما يستدعي موقفا أكثر صرامة من الجانب العراقي"، مبينا أن "ملف المياه لا يحتمل المجاملة، لأن ملايين العراقيين مهددون بالعطش والجفاف في حال استمرار الوضع الحالي".ويضيف: "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات مدروسة وحازمة، من خلال تفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، خصوصا في مجال الاستيراد والخدمات والتبادل التجاري مع تركيا، باعتبارها أوراقا حقيقية يمكن توظيفها لحماية الأمن المائي العراقي".ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.

