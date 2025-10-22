شراكة بمليارات الدولارات بين العراق وتركيا وسط "عطش" متصاعد في دجلة والفرات
بينما تجف الأنهار وتتشقق الأراضي الزراعية، يقف العراق اليوم على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر في تاريخه الحديث، فتركيا تمسك بمصدر المياه، والعراق يكتفي بالانتظار والوعود.
ووفقًا لخبراء، تتجاوز الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، الـ20 مليار دولار سنويا، لكنها لم تستخدم بعد كورقة ضغط لحماية حق العراق في الحياة، محذرين من أن ملايين العراقيين مهددون بالعطش، ومطالبين الحكومة بموقف أكثر صرامة وحزما تجاه أنقرة، بعد أن تكررت خروقاتها والتزاماتها غير المنفذة في ملف المياه.
وينتظر أن يوقّع الاتفاق النهائي في بغداد قريبا، تمهيدا لاستقطاب أبرز الشركات التركية لتنفيذ مشاريع إروائية واسعة وبناء سدود مخصصة لحصاد المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي في العراق.
أوراق الضغط الاقتصادية
ويقول النائب السابق طلال الزوبعي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية مهمة يمكن توظيفها في ملف المياه مع دول الجوار، لكنه لا يستخدمها بالشكل الكافي"، مشيرا إلى أن "ضعف القرار السياسي الخارجي جعل تلك الدول تتعامل مع العراق من موقع القوة لا الندية".
ويضيف الزوبعي: "تركيا تعتمد على السوق العراقية كوجهة رئيسية لتصريف بضائعها، وهذا يمنح العراق قدرة على التأثير في سياساتها المائية، إذا ما تم استخدام هذه الورقة بذكاء ووفق مبدأ المعاملة بالمثل"، مبينا أنه "من غير المقبول أن تقوم تركيا بتقليل حصص المياه الداخلة إلى العراق، بينما تستفيد في الوقت نفسه من السوق العراقية الواسعة، وعلى الحكومة العراقية أن تتعامل مع هذا الملف بسياسة الضغط المقابل لا بسياسة الرجاء والانتظار".
وبحسب الزوبعي: "نحو 37 نبعا وموردا مائيا يأتي إلى العراق من إيران وتركيا، لكن ضعف الموقف الدبلوماسي العراقي جعل البلاد في موقع المتلقي، دون قدرة على فرض شروطها أو حماية مصالحها المائية"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة تتطلب سياسة خارجية أكثر قوة ووضوحا، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة والاحترام المتوازن، لأن ملف المياه أصبح قضية سيادية تمس الأمن القومي والغذائي للعراق".
وطالب العراق تركيا "بزيادة الحصص المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار مليار متر مكعب عن شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بمعدل 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر، في خطوة تهدف إلى تعويض النقص الكبير في المياه هذا العام.
جاء ذلك، بحسب ما أعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، السبت الماضي، مشددا على أهمية التعاون المائي بين البلدين لضمان استمرار الإمدادات وضبط مستويات السدود والمجاري المائية الحيوية.
الشراكة الاقتصادية الخيال الأمثل
في المقابل، يؤكد الخبير السياسي في الشؤون الخارجية، بشير شهاب، أن "العراق يمتلك أوراق قوة حقيقية يمكن توظيفها في ملف المياه مع تركيا، من أبرزها الشراكة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا"، داعيا الحكومة العراقية إلى "استثمار هذه الورقة بشكل فعّال لضمان حصول العراق على حصته المائية ومنع تفاقم أزمة الجفاف".
ويقول شهاب، في حديث لـ "سبوتنيك": "الحكومة التركية لم تلتزم بتعهداتها السابقة بشأن إطلاق المياه إلى العراق، ما يستدعي موقفا أكثر صرامة من الجانب العراقي"، مبينا أن "ملف المياه لا يحتمل المجاملة، لأن ملايين العراقيين مهددون بالعطش والجفاف في حال استمرار الوضع الحالي".
ويضيف: "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات مدروسة وحازمة، من خلال تفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، خصوصا في مجال الاستيراد والخدمات والتبادل التجاري مع تركيا، باعتبارها أوراقا حقيقية يمكن توظيفها لحماية الأمن المائي العراقي".
ويدعو شهاب إلى "توحيد الجهود الحكومية وتجاوز الخلافات السياسية الداخلية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، لأن خطر الجفاف بات يهدد الشعب العراقي بأكمله"، مشيرا إلى أن "المطلوب من جميع الوزارات، ومن رئيس الوزراء تحديدا، التعامل مع هذا الملف بحجم الخطر الذي يمثله على مستقبل البلاد".
ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.