مسؤول عراقي: الخزين المائي يغطي حاجة البلاد بالكامل

أكد معاون مدير مشروع سد الموصل العراقي محمد خالد، اليوم الثلاثاء، أن الخزين المائي يغطي حاجة البلاد بالكامل. 19.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن محمد خالد، أن "الوضع المائي في سد الموصل جيد ومطمئن على الرغم من الشح الموجود والإطلاقات جيدة جدا.وأشار محمد خالد إلى أن "الخزين المائي في سد الموصل جيد ويغطي الحاجة الحالية والمستقبلية للبلد بشكل كامل".وأضاف المسؤول العراقي أن "بحيرة سد الموصل فيها خزين كاف، ويسد حاجة البلد"، موضحا أن "الإطلاقات المائية من السد تتم وفق برنامج مدروس ومعد من قبل وزارة الموارد المائية لتغطية الاحتياجات الأساسية".وأكد محمد خالد أن "وزير الموارد المائية يتابع بشكل مستمر أعمال الصيانة المتمثلة بأعمال الحفر والتقشير، وتأمين سلامة السد، وتوفير كافة الإمكانيات"، منوها الى أن "مؤشرات سلامة السد جيدة جدا، ومستعدون لاستقبال الموجات الفيضانية في العام المقبل".وكان العراق، قد أعلن الشهر الماضي، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات، بسبب التغيرات المناخية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض إسهام الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف الرئيس العراقي: "تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".يذكر أن العراق يحتاج من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله منه، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.

