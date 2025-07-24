https://sarabic.ae/20250724/السوداني-مشروع-تحلية-مياه-البحر-يشكل-حلا-جذريا-لشح-المياه-في-العراق-1102988802.html

السوداني: مشروع تحلية مياه البحر يشكل حلا جذريا لشح المياه في العراق

السوداني: مشروع تحلية مياه البحر يشكل حلا جذريا لشح المياه في العراق

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن مشروع تحلية مياه البحر في البصرة يشكل حلا جذريا لشحّ المياه. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T11:51+0000

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2025-07-24T11:51+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الخميس، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني، أطلق خلال زيارته إلى محافظة البصرة، الأعمال التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر الاستراتيجي، قرب ميناء الفاو الكبير، بطاقة إجمالية قدرها (1) مليون م3/ يوم.وأشار السوداني إلى "الجهود التي خلصت إلى إطلاق المشروع الذي يعد الأكبر والأحدث من نوعه في المنطقة، في ظل الشحّ الدائم في مياه الأمطار وتراجع الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، إذ سيكون اللجوء إلى مشاريع التحلية هو الحل الدائم لخدمة أهالي البصرة".ولفت إلى أن "حكومتنا وضعت مشروع تحلية مياه البحر في سلم الأولويات الخدمية، كونه يمثل حلاً مستداماً وجذريا"، منوها إلى أنه "خلال فترة تنفيذ المشروع، ستكون هنالك محطات تحلية صغيرة في أنحاء المحافظة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب".ومن المفترض أن يخدم مشروع تحلية مياه البحر أكثر من 4 ملايين نسمة في البصرة، وهو يشتمل على 3 خطوط متوازية للتحلية، سعة 335 م3/ يوم لكل منها، مع إمكانية للتوسع المستقبلي.وكان العراق، قد أعلن الشهر الماضي، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات، بسبب التغيرات المناخية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض إسهام الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف الرئيس العراقي: "تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".يذكر أن العراق يحتاج من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله منه، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.

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