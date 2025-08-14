https://sarabic.ae/20250814/الجفاف-يهدد-حضارة-عمرها-آلاف-السنين-في-أهوار-العراق-1103694296.html

الجفاف يهدد حضارة عمرها آلاف السنين في أهوار العراق

سبوتنيك عربي

في قلب بلاد الرافدين، حيث ولدت الحضارات على ضفاف الماء، تحتضر الأهوار العراقية بصمت موجع، هذه الجنة المائية التي كانت تمتد بصفائحها اللامتناهية من البصرة إلى... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T11:00+0000

2025-08-14T11:00+0000

2025-08-14T11:14+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103693898_36:0:1225:669_1920x0_80_0_0_a66789be08ae840f3eb3aea052c9b8b4.png

لم تعد الطيور المهاجرة تجد مأوى، ولا صيادو القصب والشباك يجدون رزقهم، إنه مشهد موت بطيء لإرث طبيعي وثقافي عمره آلاف السنين، تتداخل فيه بصمات تغيّر المناخ مع قسوة السياسات المائية وسوء الإدارة، لينذر بانهيار بيئة كانت يوما رمز الحياة في العراق.وتظهر التقديرات أن الموارد المائية في العراق انخفضت من قرابة 70 مليار متر مكعب إلى نحو 40 مليارا، فيما تتوقع الدراسات أن يتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 479 مترا مكعباً سنويا بحلول عام 2030، وهو رقم يقل كثيرا عن المعيار الذي حددته منظمة الصحة العالمية البالغ 1700 متر مكعب للفرد سنويا.أزمة مياه حادةيحذر الكاتب والصحفي العراقي، هادي مرعي جلو، في حديث لـ "سبوتنيك"، من تفاقم أزمة الجفاف وندرة المياه في العراق، مؤكدا أن "البلاد قد تواجه خلال السنوات المقبلة خطر التحول إلى دولة تعاني شحا حادا في الموارد المائية، ما ينذر بزوال صفة "بلاد الرافدين".وإذ دعا إلى "تبني استراتيجيات واقعية لمعالجة الأزمة"، استشهد بـ"تجارب دول الخليج والسعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات، إضافة إلى نماذج من إيران وأربيل، في الاستفادة من المياه الجوفية وتحلية المياه وإدارة الموارد بشكل مستدام".وبين جلو أن "نسبة كبيرة من مياه نهر دجلة تأتي من داخل الأراضي العراقية، خصوصا من جبال دهوك والمناطق الشمالية التي تغذي النهر عبر العيون والينابيع وذوبان الثلوج، قبل وصوله إلى الموصل، ما يتيح إمكانية تعزيز الموارد المائية من الداخل إذا ما تم وضع خطط مدروسة".وتغطي أهوار جنوب العراق، الممتدة بين البصرة وميسان وذي قار، مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع، منها أكثر من 7 آلاف داخل حدود ذي قار.جفاف الأهوار يهدد إرث العراق الطبيعي والثقافيويضيف منذر في حديث لـ "سبوتنيك": "تتميز الأهوار بتنوع جغرافي وبيولوجي فريد، يضم أنواعا نادرة من الطيور والأسماك، إضافة إلى مجتمع محلي عربي أصيل حافظ على نمط حياة موروث منذ آلاف السنين، إلا أن التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء إدارة الموارد المائية، إلى جانب تجفيف نهرَي دجلة والفرات، أسهمت جميعها في تسارع وتيرة التصحر وانحسار المياه في هذه المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي".ويشير إلى أن "سوء استخدام المياه في الزراعة، وعدم تبني برامج فعالة لحماية البيئة، ساهم في الإضرار بالثروة الطبيعية للأهوار، ما يهدد ليس فقط التوازن البيئي، بل حضارة كاملة كانت الأهوار مهدها وموطنها"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهوار، باعتبارها إرثا بيئيا وثقافيا لا يقدر بثمن".هذه المناطق، المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ 2016، باتت مهددة بالانهيار بفعل التغير المناخي وتراجع واردات دجلة والفرات وضعف إدارة الموارد المائية.العراق يواجه "إفلاسا مائيا" والأهوار على حافة الجفافيحذر الخبير الجيولوجي المائي، أحمد السرداح، من أزمة مائية غير مسبوقة يمر بها العراق، واصفا الوضع الحالي بـ "الإفلاس المائي"، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في الموارد المائية نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تراجع حصة العراق المائية من دول المنبع وسوء إدارة الموارد داخل البلاد.وبين أن "ما تواجهه الأهوار هو انعكاس مباشر لأزمة المياه الوطنية، التي وصلت إلى مستويات حرجة مع انخفاض مخزون السدود إلى معدلات غير مسبوقة".ويوضح أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن سد الموصل يحتوي حاليا على مليار متر مكعب من المياه أو أقل، وهو حجم يهدد استدامة الإمدادات المائية حتى بدء الموسم الرطب في نوفمبر، ما قد يؤدي إلى تدهور بيئي وهجرة جماعية لسكان الأهوار نحو محافظات الوسط مثل كربلاء والنجف وبابل".بينما حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بأنها من الأكثر جفافا على الأرض، لافتة إلى أن تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمرا لهذه الدول.

