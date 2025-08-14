https://sarabic.ae/20250814/الجفاف-يهدد-حضارة-عمرها-آلاف-السنين-في-أهوار-العراق-1103694296.html
في قلب بلاد الرافدين، حيث ولدت الحضارات على ضفاف الماء، تحتضر الأهوار العراقية بصمت موجع، هذه الجنة المائية التي كانت تمتد بصفائحها اللامتناهية من البصرة إلى... 14.08.2025
لم تعد الطيور المهاجرة تجد مأوى، ولا صيادو القصب والشباك يجدون رزقهم، إنه مشهد موت بطيء لإرث طبيعي وثقافي عمره آلاف السنين، تتداخل فيه بصمات تغيّر المناخ مع قسوة السياسات المائية وسوء الإدارة، لينذر بانهيار بيئة كانت يوما رمز الحياة في العراق.وتظهر التقديرات أن الموارد المائية في العراق انخفضت من قرابة 70 مليار متر مكعب إلى نحو 40 مليارا، فيما تتوقع الدراسات أن يتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 479 مترا مكعباً سنويا بحلول عام 2030، وهو رقم يقل كثيرا عن المعيار الذي حددته منظمة الصحة العالمية البالغ 1700 متر مكعب للفرد سنويا.أزمة مياه حادةيحذر الكاتب والصحفي العراقي، هادي مرعي جلو، في حديث لـ "سبوتنيك"، من تفاقم أزمة الجفاف وندرة المياه في العراق، مؤكدا أن "البلاد قد تواجه خلال السنوات المقبلة خطر التحول إلى دولة تعاني شحا حادا في الموارد المائية، ما ينذر بزوال صفة "بلاد الرافدين".وإذ دعا إلى "تبني استراتيجيات واقعية لمعالجة الأزمة"، استشهد بـ"تجارب دول الخليج والسعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات، إضافة إلى نماذج من إيران وأربيل، في الاستفادة من المياه الجوفية وتحلية المياه وإدارة الموارد بشكل مستدام".وبين جلو أن "نسبة كبيرة من مياه نهر دجلة تأتي من داخل الأراضي العراقية، خصوصا من جبال دهوك والمناطق الشمالية التي تغذي النهر عبر العيون والينابيع وذوبان الثلوج، قبل وصوله إلى الموصل، ما يتيح إمكانية تعزيز الموارد المائية من الداخل إذا ما تم وضع خطط مدروسة".وتغطي أهوار جنوب العراق، الممتدة بين البصرة وميسان وذي قار، مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع، منها أكثر من 7 آلاف داخل حدود ذي قار.جفاف الأهوار يهدد إرث العراق الطبيعي والثقافيويضيف منذر في حديث لـ "سبوتنيك": "تتميز الأهوار بتنوع جغرافي وبيولوجي فريد، يضم أنواعا نادرة من الطيور والأسماك، إضافة إلى مجتمع محلي عربي أصيل حافظ على نمط حياة موروث منذ آلاف السنين، إلا أن التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء إدارة الموارد المائية، إلى جانب تجفيف نهرَي دجلة والفرات، أسهمت جميعها في تسارع وتيرة التصحر وانحسار المياه في هذه المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي".ويشير إلى أن "سوء استخدام المياه في الزراعة، وعدم تبني برامج فعالة لحماية البيئة، ساهم في الإضرار بالثروة الطبيعية للأهوار، ما يهدد ليس فقط التوازن البيئي، بل حضارة كاملة كانت الأهوار مهدها وموطنها"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهوار، باعتبارها إرثا بيئيا وثقافيا لا يقدر بثمن".هذه المناطق، المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ 2016، باتت مهددة بالانهيار بفعل التغير المناخي وتراجع واردات دجلة والفرات وضعف إدارة الموارد المائية.العراق يواجه "إفلاسا مائيا" والأهوار على حافة الجفافيحذر الخبير الجيولوجي المائي، أحمد السرداح، من أزمة مائية غير مسبوقة يمر بها العراق، واصفا الوضع الحالي بـ "الإفلاس المائي"، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في الموارد المائية نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تراجع حصة العراق المائية من دول المنبع وسوء إدارة الموارد داخل البلاد.وبين أن "ما تواجهه الأهوار هو انعكاس مباشر لأزمة المياه الوطنية، التي وصلت إلى مستويات حرجة مع انخفاض مخزون السدود إلى معدلات غير مسبوقة".ويوضح أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن سد الموصل يحتوي حاليا على مليار متر مكعب من المياه أو أقل، وهو حجم يهدد استدامة الإمدادات المائية حتى بدء الموسم الرطب في نوفمبر، ما قد يؤدي إلى تدهور بيئي وهجرة جماعية لسكان الأهوار نحو محافظات الوسط مثل كربلاء والنجف وبابل".بينما حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بأنها من الأكثر جفافا على الأرض، لافتة إلى أن تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمرا لهذه الدول.
في قلب بلاد الرافدين، حيث ولدت الحضارات على ضفاف الماء، تحتضر الأهوار العراقية بصمت موجع، هذه الجنة المائية التي كانت تمتد بصفائحها اللامتناهية من البصرة إلى العمارة والناصرية، وتنبض بالحياة البرية والقرى العائمة، تحولت اليوم إلى أرض متشققة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
لم تعد الطيور المهاجرة تجد مأوى، ولا صيادو القصب والشباك يجدون رزقهم، إنه مشهد موت بطيء لإرث طبيعي وثقافي عمره آلاف السنين، تتداخل فيه بصمات تغيّر المناخ مع قسوة السياسات المائية وسوء الإدارة
، لينذر بانهيار بيئة كانت يوما رمز الحياة في العراق.
في هذه الأثناء، قالت وزارة الموارد المائية العراقية، إن البلاد تشهد هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ عام 1933، موضحة أن واردات نهري دجلة والفرات تراجعت إلى 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض مخزون المياه في السدود والخزانات إلى 8% من طاقتها الاستيعابية، أي بتراجع بلغ 57% عن العام الماضي.
وتظهر التقديرات أن الموارد المائية في العراق
انخفضت من قرابة 70 مليار متر مكعب إلى نحو 40 مليارا، فيما تتوقع الدراسات أن يتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 479 مترا مكعباً سنويا بحلول عام 2030، وهو رقم يقل كثيرا عن المعيار الذي حددته منظمة الصحة العالمية البالغ 1700 متر مكعب للفرد سنويا.
يحذر الكاتب والصحفي العراقي، هادي مرعي جلو، في حديث لـ "سبوتنيك"، من تفاقم أزمة الجفاف وندرة المياه في العراق
، مؤكدا أن "البلاد قد تواجه خلال السنوات المقبلة خطر التحول إلى دولة تعاني شحا حادا في الموارد المائية، ما ينذر بزوال صفة "بلاد الرافدين".
ويوضح جلو، أن "ندرة الأمطار وتراجع منسوب الأنهار والمياه السطحية أصبحت واقعا ملموسا يهدد العراق"، مشيرا إلى أن "الاعتماد على الاتفاقيات أو الوفود المرسلة إلى تركيا لن يكون حلا ناجعا، نظرا لسيطرة الدول المتشاطئة على منابع المياه".
وإذ دعا إلى "تبني استراتيجيات واقعية لمعالجة الأزمة"، استشهد بـ"تجارب دول الخليج والسعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات، إضافة إلى نماذج من إيران وأربيل، في الاستفادة من المياه الجوفية وتحلية المياه وإدارة الموارد بشكل مستدام".
وبين جلو أن "نسبة كبيرة من مياه نهر دجلة تأتي من داخل الأراضي العراقية، خصوصا من جبال دهوك والمناطق الشمالية التي تغذي النهر عبر العيون والينابيع وذوبان الثلوج، قبل وصوله إلى الموصل، ما يتيح إمكانية تعزيز الموارد المائية من الداخل
إذا ما تم وضع خطط مدروسة".
وتشهد محافظة ذي قار جنوبي العراق (التي تحتوي على أكبر عدد من الأهوار)، أزمة بيئية غير مسبوقة، مع تفاقم جفاف الأهوار الذي أجبر مئات العائلات على النزوح من ست مناطق متضررة.
وتغطي أهوار جنوب العراق، الممتدة بين البصرة وميسان وذي قار، مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع، منها أكثر من 7 آلاف داخل حدود ذي قار.
جفاف الأهوار يهدد إرث العراق الطبيعي والثقافي
من جانبه، يحذر خبير الآثار العراقي، مازن منذر، من التدهور الخطر الذي تشهده الأهوار العراقية، والتي تعد من أكبر المسطحات المائية في البلاد ورئتها البيئية، مشيرا إلى أن "هذه المنطقة تمتد على مساحة تقدر بـ 20 ألف كيلومتر مربع وتشمل محافظات ومدن الناصرية والبصرة والعمارة، وتمثل جزءاً أصيلاً من هوية "بلاد الرافدين" التي أسسها السومريون".
ويضيف منذر في حديث لـ "سبوتنيك": "تتميز الأهوار بتنوع جغرافي وبيولوجي فريد، يضم أنواعا نادرة من الطيور والأسماك، إضافة إلى مجتمع محلي عربي أصيل حافظ على نمط حياة موروث منذ آلاف السنين، إلا أن التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء إدارة الموارد المائية، إلى جانب تجفيف نهرَي دجلة والفرات
، أسهمت جميعها في تسارع وتيرة التصحر وانحسار المياه في هذه المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي".
ويشير إلى أن "سوء استخدام المياه في الزراعة، وعدم تبني برامج فعالة لحماية البيئة، ساهم في الإضرار بالثروة الطبيعية للأهوار
، ما يهدد ليس فقط التوازن البيئي، بل حضارة كاملة كانت الأهوار مهدها وموطنها"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهوار، باعتبارها إرثا بيئيا وثقافيا لا يقدر بثمن".
كانت أهوار العراق، موطنا غنيا بالأسماك والجاموس، ومصدرا لرزق آلاف العائلات، لكنها اليوم تواجه خطر الجفاف الكامل مع تراجع مناسيب المياه والثروة الحيوانية والسمكية.
هذه المناطق، المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ 2016، باتت مهددة بالانهيار بفعل التغير المناخي وتراجع واردات دجلة والفرات وضعف إدارة الموارد المائية.
العراق يواجه "إفلاسا مائيا" والأهوار على حافة الجفاف
يحذر الخبير الجيولوجي المائي، أحمد السرداح، من أزمة مائية غير مسبوقة يمر بها العراق
، واصفا الوضع الحالي بـ "الإفلاس المائي"، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في الموارد المائية نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تراجع حصة العراق المائية من دول المنبع وسوء إدارة الموارد داخل البلاد.
ويقول السرداح، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأهوار العراقية، التي كانت مساحتها تصل إلى نحو 20 ألف كيلومتر مربع في مواسم الفيضان، لا تغمر منها حاليا سوى ما يقارب 9,950 كيلومترا مربعا، بسبب شح المياه".
وبين أن "ما تواجهه الأهوار هو انعكاس مباشر لأزمة المياه الوطنية، التي وصلت إلى مستويات حرجة مع انخفاض مخزون السدود إلى معدلات غير مسبوقة".
ويوضح أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن سد الموصل يحتوي حاليا على مليار متر مكعب من المياه أو أقل، وهو حجم يهدد استدامة الإمدادات المائية حتى بدء الموسم الرطب في نوفمبر، ما قد يؤدي إلى تدهور بيئي وهجرة جماعية لسكان الأهوار
نحو محافظات الوسط مثل كربلاء والنجف وبابل".
كما يؤكد السرداح أن "هذه الأزمة لا تهدد فقط سكان الأهوار، بل تطال أيضا التنوع الإحيائي الفريد في المنطقة، بما فيه من طيور وأسماك نادرة، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى خسائر بيئية وثقافية جسيمة".
بينما حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بأنها من الأكثر جفافا على الأرض، لافتة إلى أن تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمرا لهذه الدول.