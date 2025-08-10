https://sarabic.ae/20250810/نبتة-سامة-تغزو-محافظة-الأنبار-العراقية-ما-القصة-1103581333.html
نبتة سامة تغزو محافظة الأنبار العراقية... ما القصة؟
نبتة سامة تغزو محافظة الأنبار العراقية... ما القصة؟
تشهد محافظة الأنبار العراقية، خاصة قضاء البغدادي، انتشارا مقلقا لنبات "الداتورة" السام، الذي يغزو المناطق الزراعية وأطراف الأحياء السكنية.
وأطلقت السلطات تحذيرات عاجلة من مخاطر هذا النبات السام على الإنسان والحيوان، مع تكثيف الحملات الميدانية لمكافحته، وفقا لموقع "شفق نيوز" الإخباري.وأشار إلى أن قلة الوعي بخطورتها تزيد من مخاطر استخدامها عن طريق الخطأ أو لأغراض غير مشروعة.وحثت السلطات المحلية على تجنب لمس النبتة أو اقتلاعها دون وسائل حماية، محذرة من إمكانية امتصاص السموم عبر الجلد أو انتقالها إلى العينين والفم. وأكدت استمرار جهودها لرصد النبتة وإزالتها من المناطق المتضررة، بهدف حماية السكان والبيئة من هذا الخطر المتزايد. يذكر أن نبات "الداتورة" يتيميز بأوراقه العريضة وزهوره البوقية البيضاء أو البنفسجية، لكنه يحمل خطرا كبيرا، إذ تسبب سمومه أعراضا مثل جفاف الفم، اتساع حدقة العين، الهلوسة، وفي الحالات الشديدة فشل التنفس والموت إذا لم يُعالج المصاب فورا.
نبتة سامة تغزو محافظة الأنبار العراقية... ما القصة؟
18:19 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 18:23 GMT 10.08.2025)
تشهد محافظة الأنبار العراقية، خاصة قضاء البغدادي، انتشارا مقلقا لنبات "الداتورة" السام، الذي يغزو المناطق الزراعية وأطراف الأحياء السكنية.
وأطلقت السلطات تحذيرات عاجلة من مخاطر هذا النبات السام على الإنسان والحيوان، مع تكثيف الحملات الميدانية لمكافحته، وفقا لموقع "شفق نيوز" الإخباري.
وأفاد إبراهيم الشمري، مدير إعلام دائرة صحة الأنبار، بأن "الداتورة" تحتوي على مركبات سامة مثل الأتروبين، الهيوسيامين، والسكوبولامين، التي تؤثر على الجهاز العصبي وقد تؤدي إلى الوفاة عند تناولها.
وأشار إلى أن قلة الوعي
بخطورتها تزيد من مخاطر استخدامها عن طريق الخطأ أو لأغراض غير مشروعة.
بدوره، أكد المهندس الزراعي وعد نجم أن "النبتة تتميز بقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية وسرعة انتشارها عبر الرياح والمياه، مما يجعل القضاء عليها تحديا كبيرا يتطلب تعاونا بين الجهات الصحية والزراعية والأمنية، إلى جانب حملات توعية مستمرة للسكان".
وحثت السلطات المحلية على تجنب لمس النبتة أو اقتلاعها دون وسائل حماية، محذرة من إمكانية امتصاص السموم عبر الجلد أو انتقالها إلى العينين والفم.
وأكدت استمرار جهودها لرصد النبتة وإزالتها من المناطق المتضررة، بهدف حماية السكان والبيئة من هذا الخطر المتزايد.
يذكر أن نبات "الداتورة" يتيميز بأوراقه العريضة وزهوره البوقية البيضاء أو البنفسجية، لكنه يحمل خطرا كبيرا، إذ تسبب سمومه أعراضا مثل جفاف الفم، اتساع حدقة العين، الهلوسة، وفي الحالات الشديدة فشل التنفس والموت
إذا لم يُعالج المصاب فورا.