حين يصبح الماء المالح قدرا.. البصرة العراقية تئن عطشا

حين يصبح الماء المالح قدرا.. البصرة العراقية تئن عطشا

تواجه مدينة البصرة جنوبي العراق، أرض الأنهار ومهد الحضارات، عطشًا شديدًا يهدد الحياة فيها، المحافظة التي لطالما عُرفت بأنها عروس الخليج ورافد الخير للعراق،... 18.09.2025

وبين جفاف يزحف من الشمال، وتلوث يتسلل عبر شط العرب، وصراعات على الحصص المائية مع دول الجوار، يعيش أكثر من 4 ملايين مواطن في مواجهة أزمة مركّبة "ماء مالح، وآخر ملوث، وثالث مفقود".وتشهد محافظة البصرة أزمة مائية متفاقمة مع تجاوز نسب الملوحة مستويات خطرة وغير مسبوقة، وفقا لتقديرات رسمية حديثة، فقد سجلت معدلات الملوحة في بعض مناطق المحافظة أضعاف الحدود العالمية المسموح بها للاستخدام البشري ومياه الشرب.ويرجع هذا التصاعد في الملوحة، بحسب المتخصصين، إلى عوامل متداخلة عدة، أبرزها شحّ الأمطار وانخفاض التدفقات المائية الواردة من دول المنبع، لا سيما تركيا وإيران، إضافة إلى تأثير السدود الداخلية في العراق. كما أسهمت تصريفات مياه الصرف الصحي واختلاط مياه شط العرب المالحة القادمة من الخليج بمياه دجلة والفرات، في تفاقم الأزمة."الحكومات وراء الأزمة"وتتواصل التحذيرات من تفاقم أزمة المياه في محافظة البصرة، وسط اتهامات للسياسات الحكومية بالتقصير في التخطيط والتنفيذ، رغم أهمية المحافظة الاقتصادية للعراق.وأضاف: "الحكومات كانت مطالبة بإيجاد حلول لقضية المياه، سواء من ناحية السعة التخزينية أو العلاقة مع إيران وتركيا فيما يخص السدود"، مبيّنا أن "هذه قضايا لا يمكن الانتظار بشأنها، لأن المشاكل تتفاقم يومًا بعد آخر".وتابع عزوز: "اليوم نرى أن هناك مشروعا واحدا للتحلية وصل إلى مراحل متقدمة، وربما وصل إلى نسبة 10%، إذا تمكن العراق من جعل الماء العذب يأتي من البحر ويصعد إلى المحافظات الأخرى وصولًا إلى بغداد، فهذا سيكون حلًا حقيقيًا".كما أكدت الوزارة أن "عام 2025 يُسجل كأحد أشد الأعوام جفافا منذ عام 1933، الأمر الذي يضع العراق أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة موارده المائية وضمان استدامتها".رئة النفط العراقي في خطروأضاف: "البصرة تقع على شط العرب وعلى الخليج العربي، وعندما نقرأ ونشاهد تجارب دول العالم نرى أن المدن المطلة على البحار والأنهار تتوفر فيها مؤسسات صحية عملاقة لتأمين المياه الصالحة للشرب والاستعمالات البشرية، لكن بسبب الروتين وقلة الاهتمام بهذه المدينة لا تزال أزمة المياه قائمة".وبحسب خليل، "هذه المشكلة لم تُحل لا في عهد النظام السابق ولا في ظل القوى السياسية الحالية، خمس حكومات متعاقبة وأكثر من خمس دورات برلمانية لم تقدم حلولًا حقيقية، رغم أن البصرة وحدها تمنح الدولة العراقية بين 75% إلى 80% من إيراداتها".البصرة في معزل عن العالموفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي علي جواد: "البصرة باعتبارها محافظة ساحلية ومنفذ العراق البحري الوحيد، تعد العمود الفقري للتجارة والاقتصاد الوطني. ومع ذلك، من المؤسف أن لا يتمتع سكانها بمياه صالحة للشرب".وفي بيان سابق، قال "مرصد العراق الأخضر"، المتخصص في شؤون البيئة بالعراق، إن "التلوث الحاصل في مياه محافظة البصرة جنوبي البلاد، هو الأقسى على مدى العقود الماضية"، مؤكدًا أنه "بات يصل إلى المنازل محملًا بالشوائب والديدان والطحالب".

