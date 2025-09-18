عربي
مدار الليل والنهار
حين يصبح الماء المالح قدرا.. البصرة العراقية تئن عطشا
وبين جفاف يزحف من الشمال، وتلوث يتسلل عبر شط العرب، وصراعات على الحصص المائية مع دول الجوار، يعيش أكثر من 4 ملايين مواطن في مواجهة أزمة مركّبة "ماء مالح، وآخر ملوث، وثالث مفقود".وتشهد محافظة البصرة أزمة مائية متفاقمة مع تجاوز نسب الملوحة مستويات خطرة وغير مسبوقة، وفقا لتقديرات رسمية حديثة، فقد سجلت معدلات الملوحة في بعض مناطق المحافظة أضعاف الحدود العالمية المسموح بها للاستخدام البشري ومياه الشرب.ويرجع هذا التصاعد في الملوحة، بحسب المتخصصين، إلى عوامل متداخلة عدة، أبرزها شحّ الأمطار وانخفاض التدفقات المائية الواردة من دول المنبع، لا سيما تركيا وإيران، إضافة إلى تأثير السدود الداخلية في العراق. كما أسهمت تصريفات مياه الصرف الصحي واختلاط مياه شط العرب المالحة القادمة من الخليج بمياه دجلة والفرات، في تفاقم الأزمة."الحكومات وراء الأزمة"وتتواصل التحذيرات من تفاقم أزمة المياه في محافظة البصرة، وسط اتهامات للسياسات الحكومية بالتقصير في التخطيط والتنفيذ، رغم أهمية المحافظة الاقتصادية للعراق.وأضاف: "الحكومات كانت مطالبة بإيجاد حلول لقضية المياه، سواء من ناحية السعة التخزينية أو العلاقة مع إيران وتركيا فيما يخص السدود"، مبيّنا أن "هذه قضايا لا يمكن الانتظار بشأنها، لأن المشاكل تتفاقم يومًا بعد آخر".وتابع عزوز: "اليوم نرى أن هناك مشروعا واحدا للتحلية وصل إلى مراحل متقدمة، وربما وصل إلى نسبة 10%، إذا تمكن العراق من جعل الماء العذب يأتي من البحر ويصعد إلى المحافظات الأخرى وصولًا إلى بغداد، فهذا سيكون حلًا حقيقيًا".كما أكدت الوزارة أن "عام 2025 يُسجل كأحد أشد الأعوام جفافا منذ عام 1933، الأمر الذي يضع العراق أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة موارده المائية وضمان استدامتها".رئة النفط العراقي في خطروأضاف: "البصرة تقع على شط العرب وعلى الخليج العربي، وعندما نقرأ ونشاهد تجارب دول العالم نرى أن المدن المطلة على البحار والأنهار تتوفر فيها مؤسسات صحية عملاقة لتأمين المياه الصالحة للشرب والاستعمالات البشرية، لكن بسبب الروتين وقلة الاهتمام بهذه المدينة لا تزال أزمة المياه قائمة".وبحسب خليل، "هذه المشكلة لم تُحل لا في عهد النظام السابق ولا في ظل القوى السياسية الحالية، خمس حكومات متعاقبة وأكثر من خمس دورات برلمانية لم تقدم حلولًا حقيقية، رغم أن البصرة وحدها تمنح الدولة العراقية بين 75% إلى 80% من إيراداتها".البصرة في معزل عن العالموفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي علي جواد: "البصرة باعتبارها محافظة ساحلية ومنفذ العراق البحري الوحيد، تعد العمود الفقري للتجارة والاقتصاد الوطني. ومع ذلك، من المؤسف أن لا يتمتع سكانها بمياه صالحة للشرب".وفي بيان سابق، قال "مرصد العراق الأخضر"، المتخصص في شؤون البيئة بالعراق، إن "التلوث الحاصل في مياه محافظة البصرة جنوبي البلاد، هو الأقسى على مدى العقود الماضية"، مؤكدًا أنه "بات يصل إلى المنازل محملًا بالشوائب والديدان والطحالب".
حين يصبح الماء المالح قدرا.. البصرة العراقية تئن عطشا

تواجه مدينة البصرة جنوبي العراق، أرض الأنهار ومهد الحضارات، عطشًا شديدًا يهدد الحياة فيها، المحافظة التي لطالما عُرفت بأنها عروس الخليج ورافد الخير للعراق، أصبحت مدينة العطش والملوحة والتلوث.
وبين جفاف يزحف من الشمال، وتلوث يتسلل عبر شط العرب، وصراعات على الحصص المائية مع دول الجوار، يعيش أكثر من 4 ملايين مواطن في مواجهة أزمة مركّبة "ماء مالح، وآخر ملوث، وثالث مفقود".

البصرة التي تمنح العراق 80% من إيراداته النفطية، لا تجد ما يكفي من الماء الصالح للشرب لأهلها، لتتحول من رئة اقتصادية إلى مدينة تئن عطشا.

وتشهد محافظة البصرة أزمة مائية متفاقمة مع تجاوز نسب الملوحة مستويات خطرة وغير مسبوقة، وفقا لتقديرات رسمية حديثة، فقد سجلت معدلات الملوحة في بعض مناطق المحافظة أضعاف الحدود العالمية المسموح بها للاستخدام البشري ومياه الشرب.

وبحسب الأرقام، بلغت نسبة الملوحة نحو 30 ألف جزء في المليون في قضاء الفاو جنوبي البصرة، وما يقارب 19 ألفا في مركز المدينة، فيما راوحت بين 5800 و6 آلاف في مناطق شمال الهارثة. ويذكر أن معايير منظمة الصحة العالمية تحدد الحد الأقصى المقبول لنسبة الملوحة في مياه الشرب بـ1000 جزء في المليون فقط على مقياس "تي دي إس".

ويرجع هذا التصاعد في الملوحة، بحسب المتخصصين، إلى عوامل متداخلة عدة، أبرزها شحّ الأمطار وانخفاض التدفقات المائية الواردة من دول المنبع، لا سيما تركيا وإيران، إضافة إلى تأثير السدود الداخلية في العراق. كما أسهمت تصريفات مياه الصرف الصحي واختلاط مياه شط العرب المالحة القادمة من الخليج بمياه دجلة والفرات، في تفاقم الأزمة.
"الحكومات وراء الأزمة"

وتتواصل التحذيرات من تفاقم أزمة المياه في محافظة البصرة، وسط اتهامات للسياسات الحكومية بالتقصير في التخطيط والتنفيذ، رغم أهمية المحافظة الاقتصادية للعراق.

وقال عضو مجلس النواب العراقي محمد عزوز، في حديث لـ"سبوتنيك": "منذ عام 2005، طُرحت مشاريع لتحلية المياه في البصرة، لكن بسبب السياسات الخاطئة وغياب الأولويات في التخطيط والتنفيذ، لم تتحقق هذه المشاريع أمام حجم الكوارث التي عشناها".

وأضاف: "الحكومات كانت مطالبة بإيجاد حلول لقضية المياه، سواء من ناحية السعة التخزينية أو العلاقة مع إيران وتركيا فيما يخص السدود"، مبيّنا أن "هذه قضايا لا يمكن الانتظار بشأنها، لأن المشاكل تتفاقم يومًا بعد آخر".
وتابع عزوز: "اليوم نرى أن هناك مشروعا واحدا للتحلية وصل إلى مراحل متقدمة، وربما وصل إلى نسبة 10%، إذا تمكن العراق من جعل الماء العذب يأتي من البحر ويصعد إلى المحافظات الأخرى وصولًا إلى بغداد، فهذا سيكون حلًا حقيقيًا".

وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، أن "الانخفاض الحاد في الخزين المائي يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع الإطلاقات المائية الواردة من دول المنبع، إضافة إلى التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي".

كما أكدت الوزارة أن "عام 2025 يُسجل كأحد أشد الأعوام جفافا منذ عام 1933، الأمر الذي يضع العراق أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة موارده المائية وضمان استدامتها".
رئة النفط العراقي في خطر

بدوره، قال عضو مجلس النواب محمد خليل، لـ"سبوتنيك": "البرلمان يجب أن يتحرك، من غير المعقول ومن المعيب، أن تبقى محافظة البصرة، وهي الرئة والعمود الفقري للاقتصاد الوطني والعاصمة الاقتصادية للعراق، وجوهرة الخليج، تعاني من أزمة أبسط حقوق الإنسان، وهو الماء الصالح للشرب".

وأضاف: "البصرة تقع على شط العرب وعلى الخليج العربي، وعندما نقرأ ونشاهد تجارب دول العالم نرى أن المدن المطلة على البحار والأنهار تتوفر فيها مؤسسات صحية عملاقة لتأمين المياه الصالحة للشرب والاستعمالات البشرية، لكن بسبب الروتين وقلة الاهتمام بهذه المدينة لا تزال أزمة المياه قائمة".
وبحسب خليل، "هذه المشكلة لم تُحل لا في عهد النظام السابق ولا في ظل القوى السياسية الحالية، خمس حكومات متعاقبة وأكثر من خمس دورات برلمانية لم تقدم حلولًا حقيقية، رغم أن البصرة وحدها تمنح الدولة العراقية بين 75% إلى 80% من إيراداتها".

وتابع: "اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك هناك محافظة عراقية تُحرم من الماء الصالح للشرب، هذا أمر غير مقبول إطلاقًا".

البصرة في معزل عن العالم

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي علي جواد: "البصرة باعتبارها محافظة ساحلية ومنفذ العراق البحري الوحيد، تعد العمود الفقري للتجارة والاقتصاد الوطني. ومع ذلك، من المؤسف أن لا يتمتع سكانها بمياه صالحة للشرب".

وأضاف جواد، في حديث لـ"سبوتنيك": "العالم يعيش اليوم، الثورة الصناعية الكبرى، بينما البصرة التي تعتبر أهم منطقة تجارية في العراق، ما زال أهلها يفتقدون لأبسط مقومات الحياة"، لافتًا إلى أن "هذا يعكس حجم الإهمال والروتين الذي يعرقل المشاريع الاستراتيجية، ويترك السكان يواجهون معاناة متواصلة مع أزمة مياه تبدو أزلية".

وفي بيان سابق، قال "مرصد العراق الأخضر"، المتخصص في شؤون البيئة بالعراق، إن "التلوث الحاصل في مياه محافظة البصرة جنوبي البلاد، هو الأقسى على مدى العقود الماضية"، مؤكدًا أنه "بات يصل إلى المنازل محملًا بالشوائب والديدان والطحالب".
