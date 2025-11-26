عربي
العراق.. توقف عملية إنتاج الغاز من حقل كورمو بإقليم كردستان بسبب هجوم بمسيرتين
تعرض حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية، اليوم الأربعاء، لهجوم بطائرتين مسيرتين، أدى إلى توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات إنتاج الكهرباء.
وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن حقل كورمو لإنتاج الغاز بإقليم كردستان قد تعرض بهجوم بمسيرتين ما أى إلى توقف إنتاج الغاز، تماما.
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العراق.. مقتل شخصين وإصابة مثلهما في هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمو الغازي
26 أبريل 2024, 21:07 GMT
ونقلت الشبكة عن مصدر أمني - لم تذكره - أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما أظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من الحقل.
ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان في بيان مشترك، اليوم، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم الذي وقع الساعة 11:30 الليلة.
ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم ومن المتوقع أن يشهد الإقليم نفسه، الاطفاء الكامل خلال الساعات المقبلة.
ويشار إلى أنه قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في 26 أبريل/نيسان من العام الماضي، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي بمحافظة السليمانية العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.
وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.
