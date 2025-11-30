https://sarabic.ae/20251130/مبعوث-ترامب-العراق-عند-مفترق-طرق-حاسم-وفرصة-لتعزيز-دولة-القانون-1107629100.html
مبعوث ترامب: العراق عند "مفترق طرق حاسم" وفرصة لتعزيز دولة القانون
مبعوث ترامب: العراق عند "مفترق طرق حاسم" وفرصة لتعزيز دولة القانون
سبوتنيك عربي
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، أن بغداد يواجه "مفترق طرق حاسما"، مشيرا إلى أن العالم ينظر إليه اليوم كدولة قادرة على لعب دور... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T06:59+0000
2025-11-30T06:59+0000
2025-11-30T06:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_bfb5ec94afd6b80c795dff8fdfb9386c.jpg
وأضاف سافايا عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن الاقتصاد والشراكات الدولية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تتداخل فيها السياسة مع القوة غير الرسمية، معتبرا أن العراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز صورته كدولة تقوم على سيادة القانون بدلاً من قوة السلاح.وشدد على ضرورة دعم مسار الدولة واحترام الدستور وتعزيز الفصل بين السلطات، مؤكدا التزاما جديا بخطوات عملية لإبعاد السلاح عن السياسة.وأوضح أنه يحمل رسالة خاصة من ترامب إلى القيادة العراقية وإقليم كردستان، متوقعا "تغييرات كبيرة" قريبا، واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد "أفعالا بدل الأقوال".تأتي تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق، بعد أيام من استهداف حقل كورمور للغاز في كردستان بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع كامل لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، في حين تشير التحقيقات إلى ضلوع جهات داخلية وفصائل مسلحة وراء الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية في الإقليم.
https://sarabic.ae/20251127/كردستان-تطالب-بغداد-بإجراءات-رادعة-بعد-تحديد-هوية-منفذي-هجمات-المسيرات-على-منشآت-الطاقة-1107568844.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_378:0:2939:1921_1920x0_80_0_0_d691afbf5b4ed27d79dc0f6bef7ebab8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
مبعوث ترامب: العراق عند "مفترق طرق حاسم" وفرصة لتعزيز دولة القانون
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، أن بغداد يواجه "مفترق طرق حاسما"، مشيرا إلى أن العالم ينظر إليه اليوم كدولة قادرة على لعب دور أكبر في المنطقة، بشرط إنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة والحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية.
وأضاف سافايا عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن الاقتصاد والشراكات الدولية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تتداخل فيها السياسة مع القوة غير الرسمية، معتبرا أن العراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز صورته كدولة تقوم على سيادة القانون بدلاً من قوة السلاح.
وشدد على ضرورة دعم مسار الدولة واحترام الدستور وتعزيز الفصل بين السلطات، مؤكدا التزاما جديا بخطوات عملية لإبعاد السلاح عن السياسة.
وأوضح أنه يحمل رسالة خاصة من ترامب إلى القيادة العراقية وإقليم كردستان، متوقعا "تغييرات كبيرة" قريبا، واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد "أفعالا بدل الأقوال".
تأتي تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق، بعد أيام من استهداف حقل كورمور للغاز في كردستان بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع كامل لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، في حين تشير التحقيقات إلى ضلوع جهات داخلية وفصائل مسلحة وراء الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية في الإقليم.