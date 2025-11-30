مبعوث ترامب: العراق عند "مفترق طرق حاسم" وفرصة لتعزيز دولة القانون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/مبعوث-ترامب-العراق-عند-مفترق-طرق-حاسم-وفرصة-لتعزيز-دولة-القانون-1107629100.html
مبعوث ترامب: العراق عند "مفترق طرق حاسم" وفرصة لتعزيز دولة القانون
مبعوث ترامب: العراق عند "مفترق طرق حاسم" وفرصة لتعزيز دولة القانون
سبوتنيك عربي
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، أن بغداد يواجه "مفترق طرق حاسما"، مشيرا إلى أن العالم ينظر إليه اليوم كدولة قادرة على لعب دور... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T06:59+0000
2025-11-30T06:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_bfb5ec94afd6b80c795dff8fdfb9386c.jpg
وأضاف سافايا عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن الاقتصاد والشراكات الدولية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تتداخل فيها السياسة مع القوة غير الرسمية، معتبرا أن العراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز صورته كدولة تقوم على سيادة القانون بدلاً من قوة السلاح.وشدد على ضرورة دعم مسار الدولة واحترام الدستور وتعزيز الفصل بين السلطات، مؤكدا التزاما جديا بخطوات عملية لإبعاد السلاح عن السياسة.وأوضح أنه يحمل رسالة خاصة من ترامب إلى القيادة العراقية وإقليم كردستان، متوقعا "تغييرات كبيرة" قريبا، واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد "أفعالا بدل الأقوال".تأتي تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق، بعد أيام من استهداف حقل كورمور للغاز في كردستان بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع كامل لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، في حين تشير التحقيقات إلى ضلوع جهات داخلية وفصائل مسلحة وراء الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية في الإقليم.
https://sarabic.ae/20251127/كردستان-تطالب-بغداد-بإجراءات-رادعة-بعد-تحديد-هوية-منفذي-هجمات-المسيرات-على-منشآت-الطاقة-1107568844.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_378:0:2939:1921_1920x0_80_0_0_d691afbf5b4ed27d79dc0f6bef7ebab8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي

مبعوث ترامب: العراق عند "مفترق طرق حاسم" وفرصة لتعزيز دولة القانون

06:59 GMT 30.11.2025
© AP Photoالسفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، أن بغداد يواجه "مفترق طرق حاسما"، مشيرا إلى أن العالم ينظر إليه اليوم كدولة قادرة على لعب دور أكبر في المنطقة، بشرط إنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة والحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية.
وأضاف سافايا عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن الاقتصاد والشراكات الدولية لا يمكن أن تزدهر في بيئة تتداخل فيها السياسة مع القوة غير الرسمية، معتبرا أن العراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز صورته كدولة تقوم على سيادة القانون بدلاً من قوة السلاح.
وشدد على ضرورة دعم مسار الدولة واحترام الدستور وتعزيز الفصل بين السلطات، مؤكدا التزاما جديا بخطوات عملية لإبعاد السلاح عن السياسة.
وأوضح أنه يحمل رسالة خاصة من ترامب إلى القيادة العراقية وإقليم كردستان، متوقعا "تغييرات كبيرة" قريبا، واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد "أفعالا بدل الأقوال".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
كردستان تطالب بغداد بإجراءات "رادعة" بعد تحديد هوية منفذي هجمات المسيرات على منشآت الطاقة
27 نوفمبر, 20:29 GMT
تأتي تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق، بعد أيام من استهداف حقل كورمور للغاز في كردستان بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع كامل لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، في حين تشير التحقيقات إلى ضلوع جهات داخلية وفصائل مسلحة وراء الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية في الإقليم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала