كردستان تطالب بغداد بإجراءات "رادعة" بعد تحديد هوية منفذي هجمات المسيرات على منشآت الطاقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
كردستان تطالب بغداد بإجراءات "رادعة" بعد تحديد هوية منفذي هجمات المسيرات على منشآت الطاقة
كردستان تطالب بغداد بإجراءات "رادعة" بعد تحديد هوية منفذي هجمات المسيرات على منشآت الطاقة
سبوتنيك عربي
طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان (العراق)، اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة ضد الجهات التي نفذت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة... 27.11.2025
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "تقريرا نهائيا رُفع إلى رئيس الوزراء العراقي قبل أكثر من شهرين يشير بوضوح إلى الجهات التي نفذت هذه العملية الإرهابية، إلا أن بغداد لم تتخذ أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق المتورطين".وأوضح البيان أن لجنة تحقيق مشتركة، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي وعضوية أجهزة اتحادية وإقليمية، باشرت عملها بعد هجمات استهدفت حقولا ومنشآت نفطية وحيوية بين 15 يونيو/ حزيران و25 يوليو/ تموز 2025، مشيرا إلى أن الفحص الفني لحطام المسيّرات أثبت أن مسارات انطلاقها جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية قرب خطوط التماس، وفقا لشبكة "روداو" الإعلامية.وأعربت الداخلية عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات رغم توصيات التقرير بعقد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ومحاسبة الجهة المسؤولة، محذرة من أن "التقاعس يشجع الجهات المتورطة على مواصلة اعتداءاتها"، وأن الهجوم الأخير على حقل كورمور "نتيجة مباشرة لغياب الردع".وأكدت الوزارة احتفاظ إقليم كردستان بحقه في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنه ومصالحه ضمن الدستور والقانون.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة وزير الداخلية، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة أن "جهات إرهابية" تستهدف استقرار البلاد، وأن التحقيق سيكشف المتورطين ويدين داعميهم.وتعرض حقل "كورمور" الغازي في جمجمال لهجوم صاروخي، مساء أمس الأربعاء، تسبب باشتعال أحد خزانات الغازات السائلة دون وقوع إصابات، وفق شركة "دانة غاز"، وأدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من الإقليم وتأثر إمدادات كركوك وصلاح الدين ونينوى.
طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان (العراق)، اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة ضد الجهات التي نفذت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت الطاقة في الإقليم، مؤكدة أن تقريرا تحقيقيا رسميا مشتركا حدد هوية المنفذين ومواقع انطلاق الهجمات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "تقريرا نهائيا رُفع إلى رئيس الوزراء العراقي قبل أكثر من شهرين يشير بوضوح إلى الجهات التي نفذت هذه العملية الإرهابية، إلا أن بغداد لم تتخذ أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق المتورطين".
وأوضح البيان أن لجنة تحقيق مشتركة، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي وعضوية أجهزة اتحادية وإقليمية، باشرت عملها بعد هجمات استهدفت حقولا ومنشآت نفطية وحيوية بين 15 يونيو/ حزيران و25 يوليو/ تموز 2025، مشيرا إلى أن الفحص الفني لحطام المسيّرات أثبت أن مسارات انطلاقها جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية قرب خطوط التماس، وفقا لشبكة "روداو" الإعلامية.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
‌‏اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد وأربيل إثر استهداف حقل كورمور
09:57 GMT
وأعربت الداخلية عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات رغم توصيات التقرير بعقد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ومحاسبة الجهة المسؤولة، محذرة من أن "التقاعس يشجع الجهات المتورطة على مواصلة اعتداءاتها"، وأن الهجوم الأخير على حقل كورمور "نتيجة مباشرة لغياب الردع".
وأكدت الوزارة احتفاظ إقليم كردستان بحقه في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنه ومصالحه ضمن الدستور والقانون.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بعد استهداف حقل كورمور... كردستان تطالب واشنطن بمعدات "دفاعية"
07:06 GMT
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة وزير الداخلية، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة أن "جهات إرهابية" تستهدف استقرار البلاد، وأن التحقيق سيكشف المتورطين ويدين داعميهم.
وتعرض حقل "كورمور" الغازي في جمجمال لهجوم صاروخي، مساء أمس الأربعاء، تسبب باشتعال أحد خزانات الغازات السائلة دون وقوع إصابات، وفق شركة "دانة غاز"، وأدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من الإقليم وتأثر إمدادات كركوك وصلاح الدين ونينوى.
