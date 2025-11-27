https://sarabic.ae/20251127/كردستان-تطالب-بغداد-بإجراءات-رادعة-بعد-تحديد-هوية-منفذي-هجمات-المسيرات-على-منشآت-الطاقة-1107568844.html

كردستان تطالب بغداد بإجراءات "رادعة" بعد تحديد هوية منفذي هجمات المسيرات على منشآت الطاقة

طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان (العراق)، اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة ضد الجهات التي نفذت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "تقريرا نهائيا رُفع إلى رئيس الوزراء العراقي قبل أكثر من شهرين يشير بوضوح إلى الجهات التي نفذت هذه العملية الإرهابية، إلا أن بغداد لم تتخذ أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق المتورطين".وأوضح البيان أن لجنة تحقيق مشتركة، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي وعضوية أجهزة اتحادية وإقليمية، باشرت عملها بعد هجمات استهدفت حقولا ومنشآت نفطية وحيوية بين 15 يونيو/ حزيران و25 يوليو/ تموز 2025، مشيرا إلى أن الفحص الفني لحطام المسيّرات أثبت أن مسارات انطلاقها جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية قرب خطوط التماس، وفقا لشبكة "روداو" الإعلامية.وأعربت الداخلية عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات رغم توصيات التقرير بعقد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ومحاسبة الجهة المسؤولة، محذرة من أن "التقاعس يشجع الجهات المتورطة على مواصلة اعتداءاتها"، وأن الهجوم الأخير على حقل كورمور "نتيجة مباشرة لغياب الردع".وأكدت الوزارة احتفاظ إقليم كردستان بحقه في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنه ومصالحه ضمن الدستور والقانون.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة وزير الداخلية، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة أن "جهات إرهابية" تستهدف استقرار البلاد، وأن التحقيق سيكشف المتورطين ويدين داعميهم.وتعرض حقل "كورمور" الغازي في جمجمال لهجوم صاروخي، مساء أمس الأربعاء، تسبب باشتعال أحد خزانات الغازات السائلة دون وقوع إصابات، وفق شركة "دانة غاز"، وأدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من الإقليم وتأثر إمدادات كركوك وصلاح الدين ونينوى.

