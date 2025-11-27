بعد استهداف حقل كورمور... كردستان تطالب واشنطن بمعدات "دفاعية"

عربي
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن مسرور بارزاني إدانته بأشد العبارات الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء.وطالب مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية بالعثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، معتبرا أن "من كان يقف وراء الهجمات، لا يجوز السماح لهم بتكرار هذه الجرائم أو الإفراج عنهم بكفالة كما حصل في السابق".ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي، ما أسماهم بـ"الشركاء الأمريكيين والدوليين" إلى "توفير المعدات الدفاعية الضرورية لحماية البنى التحتية المدنية".وكان حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية العراقية قد تعرض، أمس الأربعاء، لهجوم بطائرتين مسيرتين، أدى إلى توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات إنتاج الكهرباء.ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مصدر أمني - لم تذكره - أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما أظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من الحقل.ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان في بيان مشترك، اليوم، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم الذي وقع الساعة 11:30 الليلة، ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم ومن المتوقع أن يشهد الإقليم نفسه، الاطفاء الكامل خلال الساعات المقبلة.ويشار إلى أنه قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في 26 أبريل/نيسان من العام الماضي، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي في محافظة السليمانية العراقية.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها في منصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.
تابعنا عبر
طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور بارزاني، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بتزويد الإقليم بـ"معدات دفاعية" لحماية البنى التحتية المدنية، على خلفية استهداف حقل كورمور الغازي.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن مسرور بارزاني إدانته بأشد العبارات الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العراق.. توقف عملية إنتاج الغاز من حقل كورمو بإقليم كردستان بسبب هجوم بمسيرتين
أمس, 21:37 GMT
وطالب مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية بالعثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، معتبرا أن "من كان يقف وراء الهجمات، لا يجوز السماح لهم بتكرار هذه الجرائم أو الإفراج عنهم بكفالة كما حصل في السابق".
ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي، ما أسماهم بـ"الشركاء الأمريكيين والدوليين" إلى "توفير المعدات الدفاعية الضرورية لحماية البنى التحتية المدنية".
وكان حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية العراقية قد تعرض، أمس الأربعاء، لهجوم بطائرتين مسيرتين، أدى إلى توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات إنتاج الكهرباء.
ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن مصدر أمني - لم تذكره - أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما أظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من الحقل.
ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان في بيان مشترك، اليوم، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم الذي وقع الساعة 11:30 الليلة، ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم ومن المتوقع أن يشهد الإقليم نفسه، الاطفاء الكامل خلال الساعات المقبلة.
ويشار إلى أنه قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في 26 أبريل/نيسان من العام الماضي، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي في محافظة السليمانية العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها في منصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.
وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.
