https://sarabic.ae/20251007/العراق-الأول-عربيا-في-توقعات-نمو-الاقتصاد-لعام-2026-1105731009.html

العراق الأول عربيا في توقعات نمو الاقتصاد لعام 2026

العراق الأول عربيا في توقعات نمو الاقتصاد لعام 2026

سبوتنيك عربي

توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد العراقي أعلى معدل نمو بين الدول العربية خلال عام 2026، بنسبة تصل إلى 6.7%، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا،... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T15:37+0000

2025-10-07T15:37+0000

2025-10-07T15:37+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

اقتصاد

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102438394_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0114972ca9459b79f7f9cfbd90dca7e3.jpg

ويعكس هذا النمو المرتفع تحسنًا واضحًا مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران 2025، مدعوما بانتعاش قطاع الطاقة وارتفاع الصادرات النفطية، إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية وتنويع مصادر الدخل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية.وجاءت جيبوتي في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع يبلغ 6.1%، تليها قطر بنسبة 5.3%، ثم فلسطين بـ 5.1%، في حين سجلت الإمارات نموًا عند 5%.وسجلت الجزائر والبحرين والكويت معدلات معتدلة تراوحت بين 2.5 و3.1%، في حين جاءت الأردن وتونس بنسب أقل من 2.7%، بينما بقي اليمن دون تغيير عند 2.5%.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، عن إطلاق فرص استثمارية ضخمة بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال رعايته ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويضم عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة. وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتوازنة في العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مع زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما تم إصلاح النظام المصرفي ليكون وفق معايير دولية، مع توسعة أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي.وأضاف السوداني أن الشراكات الاستثمارية تمت مع شركات عالمية في مجالات الأسمدة والفوسفات والحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، وأن العراق شهد نجاحات غير مسبوقة في صناعة الأدوية، مع تصدير منتجات 54 مصنعا عراقيا للأسواق الإقليمية والعالمية.وختم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمته في ملتقى العراق للاستثمار، بالإشارة إلى خطط الحكومة لتأسيس "مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب" تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتقديم الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق.

https://sarabic.ae/20250927/العراق-يعلن-عن-فرص-استثمارية-بقيمة-450-مليار-دولار-1105329293.html

https://sarabic.ae/20250913/السوداني-حجم-الاستثمار-العربي-والأجنبي-في-العراق-وصل-إلى-100-مليار-دولار-1104806122.html

https://sarabic.ae/20251005/العراق-يعتزم-إيقاف-حرق-الغاز-بحلول-منتصف-عام-2029-1105650840.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي