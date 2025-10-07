https://sarabic.ae/20251007/العراق-الأول-عربيا-في-توقعات-نمو-الاقتصاد-لعام-2026-1105731009.html
العراق الأول عربيا في توقعات نمو الاقتصاد لعام 2026
سبوتنيك عربي
توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد العراقي أعلى معدل نمو بين الدول العربية خلال عام 2026، بنسبة تصل إلى 6.7%، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا،... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T15:37+0000
2025-10-07T15:37+0000
2025-10-07T15:37+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102438394_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0114972ca9459b79f7f9cfbd90dca7e3.jpg
ويعكس هذا النمو المرتفع تحسنًا واضحًا مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران 2025، مدعوما بانتعاش قطاع الطاقة وارتفاع الصادرات النفطية، إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية وتنويع مصادر الدخل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية.وجاءت جيبوتي في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع يبلغ 6.1%، تليها قطر بنسبة 5.3%، ثم فلسطين بـ 5.1%، في حين سجلت الإمارات نموًا عند 5%.وسجلت الجزائر والبحرين والكويت معدلات معتدلة تراوحت بين 2.5 و3.1%، في حين جاءت الأردن وتونس بنسب أقل من 2.7%، بينما بقي اليمن دون تغيير عند 2.5%.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، عن إطلاق فرص استثمارية ضخمة بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال رعايته ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويضم عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة. وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتوازنة في العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مع زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما تم إصلاح النظام المصرفي ليكون وفق معايير دولية، مع توسعة أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي.وأضاف السوداني أن الشراكات الاستثمارية تمت مع شركات عالمية في مجالات الأسمدة والفوسفات والحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، وأن العراق شهد نجاحات غير مسبوقة في صناعة الأدوية، مع تصدير منتجات 54 مصنعا عراقيا للأسواق الإقليمية والعالمية.وختم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمته في ملتقى العراق للاستثمار، بالإشارة إلى خطط الحكومة لتأسيس "مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب" تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتقديم الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق.
https://sarabic.ae/20250927/العراق-يعلن-عن-فرص-استثمارية-بقيمة-450-مليار-دولار-1105329293.html
https://sarabic.ae/20250913/السوداني-حجم-الاستثمار-العربي-والأجنبي-في-العراق-وصل-إلى-100-مليار-دولار-1104806122.html
https://sarabic.ae/20251005/العراق-يعتزم-إيقاف-حرق-الغاز-بحلول-منتصف-عام-2029-1105650840.html
العراق
توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يسجل الاقتصاد العراقي أعلى معدل نمو بين الدول العربية خلال عام 2026، بنسبة تصل إلى 6.7%، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا، في قائمة الأداء الاقتصادي المتوقع نموها العام المقبل.
ويعكس هذا النمو المرتفع تحسنًا واضحًا مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران 2025، مدعوما بانتعاش قطاع الطاقة وارتفاع الصادرات النفطية، إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية وتنويع مصادر الدخل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يعد هذا الأداء المنتظر مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد العراقي واستعادة نشاطه.
وجاءت جيبوتي في المرتبة الثانية
بمعدل نمو متوقع يبلغ 6.1%، تليها قطر بنسبة 5.3%، ثم فلسطين بـ 5.1%، في حين سجلت الإمارات نموًا عند 5%.
وبلغت توقعات نمو السعودية 4.3%، تلتها مصر والمغرب بنسب تقارب 4.2%، بينما تراوحت معدلات النمو في لبنان، وسلطنة عُمان، وليبيا بين 3.5 و3.6%.
وسجلت الجزائر والبحرين والكويت معدلات معتدلة تراوحت بين 2.5 و3.1%، في حين جاءت الأردن وتونس بنسب أقل من 2.7%، بينما بقي اليمن دون تغيير عند 2.5%.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، عن إطلاق فرص استثمارية ضخمة
بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، وذلك خلال رعايته ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويضم عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة.
وأعلن السوداني في كلمته عن تعديل قوانين الشركات المساهمة والشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الخاصة، مع زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية ورفع التصنيف الائتماني للعراق لتقليل تكاليف الفوائد والتأمين على المشاريع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن السياسات الحكومية المتوازنة في العلاقات الخارجية وحرصها على مصلحة العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للاستثمار، مع زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص
، كما تم إصلاح النظام المصرفي ليكون وفق معايير دولية، مع توسعة أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي.
وأضاف السوداني أن الشراكات الاستثمارية تمت مع شركات عالمية
في مجالات الأسمدة والفوسفات والحديد والصناعات الإنشائية والغذائية، وأن العراق شهد نجاحات غير مسبوقة في صناعة الأدوية، مع تصدير منتجات 54 مصنعا عراقيا للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن الحكومة العراقية أطلقت أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، مع استقبال القطاع لمئات الآلاف من فرص العمل، مضيفا أن أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن تم إحالتها، فيما لا تزال 3 مدن قيد الإحالة من أصل 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق.
وختم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كلمته في ملتقى العراق للاستثمار، بالإشارة إلى خطط الحكومة لتأسيس "مجلس دائم للمستثمرين العرب والأجانب
" تحت إشراف رئاسة الوزراء، لتقديم الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق.