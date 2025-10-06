عربي
أمساليوم
بث مباشر
مهمة جديدة لأسطول الحفر البحري التركي في دولة عربية
وقال بيرقدار إن اكتشافات الغاز المحلية قللت الحاجة للواردات، ولكنها ما زالت عبئا ثقيلا في الدولة التي تعتمد على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاتها.وأشاد بيرقدار بصفقتين أبرمتهما تركيا لاستيراد الغاز المسال الأمريكي بدءًا من عام 2027 حتى 2045 لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تحسين العلاقات مع واشنطن.وبحسب موقع "الطاقة"، فإن التقارب المصري التركي الأخير، قد يفتح الباب أمام تهدئة حدة التوترات مع قبرص واليونان بشأن الحدود البحرية وأنشطة بحثية لتركيب أطول خط كهرباء بحري في العالم، وكذا اتفاق لترسيم حدود منطقة اقتصادية خاصة مع ليبيا.وتعليقا على قدرات أسطول سفن الحفر البحري التركية، ختم وزير الطاقة التركي، بالقول إن بلاده قد بنت بنفسها أحد أكبر أساطيل الحفر البحرية في العالم أجمع.
مهمة جديدة لأسطول الحفر البحري التركي في دولة عربية

13:18 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 06.10.2025)
© AFP 2023 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن امتلاك بلاده لأسطول حفر بحري عالمي الطراز، مشيرًا إلى أن أسطول الحفر التركي بإجمالي 4 منصات حاليا، ينتشر في البحر الأسود والبحر المتوسط والصومال وقريبا في دولة عربية.
وقال بيرقدار إن اكتشافات الغاز المحلية قللت الحاجة للواردات، ولكنها ما زالت عبئا ثقيلا في الدولة التي تعتمد على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاتها.

وأضاف: "اليوم نستكشف في البحر الأسود والبحر المتوسط والصومال وربما في ليبيا قريبا".

غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
العراق يعتزم إيقاف حرق الغاز بحلول منتصف عام 2029
أمس, 16:36 GMT
وأشاد بيرقدار بصفقتين أبرمتهما تركيا لاستيراد الغاز المسال الأمريكي بدءًا من عام 2027 حتى 2045 لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تحسين العلاقات مع واشنطن.

وفي الصومال، قال بيرقدار إنه من المتوقع بدء عمليات الحفر، في العام المقبل (2026)، وعلى نحو خاص، يحمل أسطول الحفر البحري لتركيا أهمية خاصة في شرق المتوسط الذي تشير تقديرات لاحتوائه على نحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و1.7 تريليون برميل من النفط.

التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
تركيا: لن نتخلى عن الغاز الروسي
2 أكتوبر, 22:14 GMT
وبحسب موقع "الطاقة"، فإن التقارب المصري التركي الأخير، قد يفتح الباب أمام تهدئة حدة التوترات مع قبرص واليونان بشأن الحدود البحرية وأنشطة بحثية لتركيب أطول خط كهرباء بحري في العالم، وكذا اتفاق لترسيم حدود منطقة اقتصادية خاصة مع ليبيا.
وتعليقا على قدرات أسطول سفن الحفر البحري التركية، ختم وزير الطاقة التركي، بالقول إن بلاده قد بنت بنفسها أحد أكبر أساطيل الحفر البحرية في العالم أجمع.
