مهمة جديدة لأسطول الحفر البحري التركي في دولة عربية
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن امتلاك بلاده لأسطول حفر بحري عالمي الطراز، مشيرًا إلى أن أسطول الحفر التركي بإجمالي 4 منصات
2025-10-06T13:18+0000
2025-10-06T13:18+0000
2025-10-06T13:25+0000
وقال بيرقدار إن اكتشافات الغاز المحلية قللت الحاجة للواردات، ولكنها ما زالت عبئا ثقيلا في الدولة التي تعتمد على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاتها.وأشاد بيرقدار بصفقتين أبرمتهما تركيا لاستيراد الغاز المسال الأمريكي بدءًا من عام 2027 حتى 2045 لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تحسين العلاقات مع واشنطن.وبحسب موقع "الطاقة"، فإن التقارب المصري التركي الأخير، قد يفتح الباب أمام تهدئة حدة التوترات مع قبرص واليونان بشأن الحدود البحرية وأنشطة بحثية لتركيب أطول خط كهرباء بحري في العالم، وكذا اتفاق لترسيم حدود منطقة اقتصادية خاصة مع ليبيا.وتعليقا على قدرات أسطول سفن الحفر البحري التركية، ختم وزير الطاقة التركي، بالقول إن بلاده قد بنت بنفسها أحد أكبر أساطيل الحفر البحرية في العالم أجمع.
مهمة جديدة لأسطول الحفر البحري التركي في دولة عربية
13:18 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 06.10.2025)
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن امتلاك بلاده لأسطول حفر بحري عالمي الطراز، مشيرًا إلى أن أسطول الحفر التركي بإجمالي 4 منصات حاليا، ينتشر في البحر الأسود والبحر المتوسط والصومال وقريبا في دولة عربية.
وقال بيرقدار إن اكتشافات الغاز المحلية قللت الحاجة للواردات، ولكنها ما زالت عبئا ثقيلا في الدولة التي تعتمد على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاتها.
وأضاف: "اليوم نستكشف في البحر الأسود والبحر المتوسط والصومال وربما في ليبيا قريبا".
وأشاد بيرقدار بصفقتين أبرمتهما تركيا لاستيراد الغاز المسال الأمريكي بدءًا من عام 2027 حتى 2045 لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تحسين العلاقات مع واشنطن.
وفي الصومال، قال بيرقدار إنه من المتوقع بدء عمليات الحفر، في العام المقبل (2026)، وعلى نحو خاص، يحمل أسطول الحفر البحري لتركيا أهمية خاصة في شرق المتوسط الذي تشير تقديرات لاحتوائه على نحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و1.7 تريليون برميل من النفط.
وبحسب موقع "الطاقة"، فإن التقارب المصري التركي الأخير، قد يفتح الباب أمام تهدئة حدة التوترات مع قبرص واليونان بشأن الحدود البحرية وأنشطة بحثية لتركيب أطول خط كهرباء بحري في العالم، وكذا اتفاق لترسيم حدود منطقة اقتصادية خاصة مع ليبيا
وتعليقا على قدرات أسطول سفن الحفر البحري التركية، ختم وزير الطاقة التركي، بالقول إن بلاده قد بنت بنفسها أحد أكبر أساطيل الحفر البحرية في العالم أجمع.