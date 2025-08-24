https://sarabic.ae/20250824/التنقيب-النفطي-البحري-يشهد-نشاطا-ملحوظا-في-2025-ومشروع-فريد-من-نوعه-بدولة-عربية-1104077075.html

التنقيب النفطي البحري يشهد نشاطا ملحوظا في 2025.. ومشروع فريد من نوعه بدولة عربية

شهدت أنشطة التنقيب البحري عن النفط والغاز حول العالم في النصف الأول من عام 2025 تطورات ملحوظة، مع توقعات بوجود طفرة في النصف الثاني من العام الحالي. 24.08.2025

وأفادت منصة "الطاقة"، بأن شركات تطوير كبرى وشركاؤها في شركات النفط الوطنية يعتزمون حفر العديد من آبار النفط والغاز في أحواض بحرية حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.وبرزت العديد من الدول العربية والأفريقية في قائمة أهم أنشطة التنقيب البحري عن النفط والغاز، على رأسها أنغولا وناميبيا في غرب أفريقيا، للتنقيب في المياه العميقة، مع ترقب مشروع فريد من نوعه في ليبيا، بالإضافة إلى تطورات الحفر في الكويت.على أن يبدأ الحفر بحلول نهاية العام الجاري 2025 أو أوائل عام 2026، وهو سيكون أول اختبار كربونات حدوديا طال انتظاره في المياه الليبية، في فترة العصر الطباشيري.ومن المقرر أن تمنح الحكومة الليبية المزيد من تراخيص التنقيب البحري، بعد الجولة التي نُظمت في وقت سابق من العام الحالي، حيث اتفقت شركة النفط والغاز التركية المملوكة للدولة "تي بي أي او" (TPAO) والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، على التعاون في تراخيص التنقيب البحري.ومن المقرر أن تبدأ سفينة الحفر "فالاريس 7" حفر بئر الاستكشاف "كياندا 1"، في الربع الجاري من عام 2025، قبالة سواحل أنغولا، لصالح شركة "أزول إنرجي" وشركتي "إكوينور" و"سونانغول" في أعماق مائية تتجاوز 2500 متر.وستختبر هذه البئر إمكان توسيع منطقة استكشاف مثبتة في الحزام الخارجي لحوض الكونغو.

2025

أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, الأخبار, العالم العربي