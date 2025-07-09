3 حقول عملاقة تعيد شركات النفط الكبرى إلى ليبيا

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القوات الروسية تحرر بلدة تولستوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
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29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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3 حقول عملاقة تعيد شركات النفط الكبرى إلى ليبيا
3 حقول عملاقة تعيد شركات النفط الكبرى إلى ليبيا
سبوتنيك عربي
تتحرك طرابلس بخطى حثيثة لإحياء قطاع النفط بعد سنوات من التراجع، مدفوعة بطموح بلوغ إنتاج مليوني برميل يوميا بحلول عام 2030، في ظل عودة تدريجية للاستثمارات... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T06:36+0000
2025-07-09T06:36+0000
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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن توقيع اتفاقيات مع شركتي "بي بي" و"شل" لإجراء دراسات استكشافية وتطوير ثلاث من أكبر الحقول النفطية في البلاد، تشمل حقول السرير ومسلة والعطشان، بعد توقف دام سنوات، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.وتسعى الشركتان إلى تقييم إمكانات الهيدروكربونات التقليدية وغير التقليدية، في وقت لا تزال فيه البيئة الأمنية تمثل تحديا أمام عودة الشركات العالمية.وتخطط شركة "بي بي" لإعادة فتح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من عام 2025.وتقع الحقول الثلاثة ضمن أحواض سرت وغدامس ومرزق، وهي مناطق غنية بالموارد لكنها تأثرت بالنزاعات. وتعتزم "شل" إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لحقل العطشان، الذي تديره شركة "زلاف" التابعة للمؤسسة، بعد تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة خلال عام 2023.وتعاني ليبيا من اضطرابات مزمنة في قطاع الطاقة منذ عام 2011، ما أدى إلى إغلاق متكرر للمنشآت، رغم أنها ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا.وتراهن السلطات الليبية على عودة الشركات الكبرى مثل "بي بي"، "شل"، و"إيني" لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250116/استقالة-رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-لهذا-السبب-والدبيبة-يقبلها-1096851183.html
https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم

3 حقول عملاقة تعيد شركات النفط الكبرى إلى ليبيا

06:36 GMT 09.07.2025
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© Sputnik . Andrey Stenin
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تابعنا عبر
تتحرك طرابلس بخطى حثيثة لإحياء قطاع النفط بعد سنوات من التراجع، مدفوعة بطموح بلوغ إنتاج مليوني برميل يوميا بحلول عام 2030، في ظل عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية وتعافي جزئي من آثار الصراع.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن توقيع اتفاقيات مع شركتي "بي بي" و"شل" لإجراء دراسات استكشافية وتطوير ثلاث من أكبر الحقول النفطية في البلاد، تشمل حقول السرير ومسلة والعطشان، بعد توقف دام سنوات، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لهذا السبب.. والدبيبة يقبلها
16 يناير, 19:06 GMT
وتسعى الشركتان إلى تقييم إمكانات الهيدروكربونات التقليدية وغير التقليدية، في وقت لا تزال فيه البيئة الأمنية تمثل تحديا أمام عودة الشركات العالمية.
وتخطط شركة "بي بي" لإعادة فتح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من عام 2025.
وتقع الحقول الثلاثة ضمن أحواض سرت وغدامس ومرزق، وهي مناطق غنية بالموارد لكنها تأثرت بالنزاعات. وتعتزم "شل" إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لحقل العطشان، الذي تديره شركة "زلاف" التابعة للمؤسسة، بعد تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة خلال عام 2023.
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
21 يونيو, 15:42 GMT
وتعاني ليبيا من اضطرابات مزمنة في قطاع الطاقة منذ عام 2011، ما أدى إلى إغلاق متكرر للمنشآت، رغم أنها ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وتراهن السلطات الليبية على عودة الشركات الكبرى مثل "بي بي"، "شل"، و"إيني" لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
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