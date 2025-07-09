https://sarabic.ae/20250709/3-حقول-عملاقة-تعيد-شركات-النفط-الكبرى-إلى-ليبيا-1102509108.html

3 حقول عملاقة تعيد شركات النفط الكبرى إلى ليبيا

3 حقول عملاقة تعيد شركات النفط الكبرى إلى ليبيا

سبوتنيك عربي

تتحرك طرابلس بخطى حثيثة لإحياء قطاع النفط بعد سنوات من التراجع، مدفوعة بطموح بلوغ إنتاج مليوني برميل يوميا بحلول عام 2030، في ظل عودة تدريجية للاستثمارات... 09.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-09T06:36+0000

2025-07-09T06:36+0000

2025-07-09T06:36+0000

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن توقيع اتفاقيات مع شركتي "بي بي" و"شل" لإجراء دراسات استكشافية وتطوير ثلاث من أكبر الحقول النفطية في البلاد، تشمل حقول السرير ومسلة والعطشان، بعد توقف دام سنوات، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.وتسعى الشركتان إلى تقييم إمكانات الهيدروكربونات التقليدية وغير التقليدية، في وقت لا تزال فيه البيئة الأمنية تمثل تحديا أمام عودة الشركات العالمية.وتخطط شركة "بي بي" لإعادة فتح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من عام 2025.وتقع الحقول الثلاثة ضمن أحواض سرت وغدامس ومرزق، وهي مناطق غنية بالموارد لكنها تأثرت بالنزاعات. وتعتزم "شل" إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لحقل العطشان، الذي تديره شركة "زلاف" التابعة للمؤسسة، بعد تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة خلال عام 2023.وتعاني ليبيا من اضطرابات مزمنة في قطاع الطاقة منذ عام 2011، ما أدى إلى إغلاق متكرر للمنشآت، رغم أنها ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا.وتراهن السلطات الليبية على عودة الشركات الكبرى مثل "بي بي"، "شل"، و"إيني" لتعزيز الإنتاج وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

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