بغداد تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق

عربي
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/بغداد-تدعو-الولايات-المتحدة-لإعادة-النظر-بتحذيرات-السفر-إلى-العراق-1107752862.html
بغداد تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق
بغداد تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الأمريكي، مايكل ريغاس، إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، فيما أكد الجانبان... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T21:14+0000
2025-12-02T21:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_bfb5ec94afd6b80c795dff8fdfb9386c.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية العراقية أن فؤاد حسين، استقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس، في بغداد.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ومتابعة أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وتم خلال الاجتماع الثنائي استعراض التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك جهود تحقيق الاستقرار، وضرورة دعم الحوار، مع التركيز على الوضع في سوريا وإيران، وأهمية العمل على خفض التوتر وبناء التفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أهمية تخفيف حدة التوتر الإقليمي، مشيرا إلى دور بلاده في دعم جهود الاستقرار.وشدد فؤاد حسين على أهمية استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، الأمر الذي يعزز التنمية ويدعم عودة الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق.ودعا حسين إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، نظرا للاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار.ومن جانبه، أعرب ريغاس عن تقدير الولايات المتحدة للتقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الاستقرار والأمن، مجددا التأكيد على دعم بلاده للجهود المبذولة في هذا المجال، ومشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأهمية العمل في إطار علاقة ثنائية إيجابية مع الحكومة العراقية.ويذكر أن دائرة شؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية سبق أن أصدرت تحذيرات من السفر إلى 21 دولة بينها العراق.
https://sarabic.ae/20250206/العراق-يعلن-عن-إطلاق-نار-عند-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-1097522670.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0c/1101602717_378:0:2939:1921_1920x0_80_0_0_d691afbf5b4ed27d79dc0f6bef7ebab8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم العربي, الأخبار

بغداد تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق

21:14 GMT 02.12.2025
© AP Photoالسفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الأمريكي، مايكل ريغاس، إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، فيما أكد الجانبان أهمية العمل على خفض التوتر في المنطقة.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية العراقية أن فؤاد حسين، استقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس، في بغداد.
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
العراق يعلن عن إطلاق نار عند السفارة الأمريكية في بغداد
6 فبراير, 07:02 GMT
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ومتابعة أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتم خلال الاجتماع الثنائي استعراض التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك جهود تحقيق الاستقرار، وضرورة دعم الحوار، مع التركيز على الوضع في سوريا وإيران، وأهمية العمل على خفض التوتر وبناء التفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أهمية تخفيف حدة التوتر الإقليمي، مشيرا إلى دور بلاده في دعم جهود الاستقرار.
وشدد فؤاد حسين على أهمية استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، الأمر الذي يعزز التنمية ويدعم عودة الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق.
ودعا حسين إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، نظرا للاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار.
ومن جانبه، أعرب ريغاس عن تقدير الولايات المتحدة للتقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الاستقرار والأمن، مجددا التأكيد على دعم بلاده للجهود المبذولة في هذا المجال، ومشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأهمية العمل في إطار علاقة ثنائية إيجابية مع الحكومة العراقية.
ويذكر أن دائرة شؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية سبق أن أصدرت تحذيرات من السفر إلى 21 دولة بينها العراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала