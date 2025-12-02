https://sarabic.ae/20251202/بغداد-تدعو-الولايات-المتحدة-لإعادة-النظر-بتحذيرات-السفر-إلى-العراق-1107752862.html
بغداد تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الأمريكي، مايكل ريغاس، إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، فيما أكد الجانبان...
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية العراقية أن فؤاد حسين، استقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس، في بغداد.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ومتابعة أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وتم خلال الاجتماع الثنائي استعراض التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك جهود تحقيق الاستقرار، وضرورة دعم الحوار، مع التركيز على الوضع في سوريا وإيران، وأهمية العمل على خفض التوتر وبناء التفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أهمية تخفيف حدة التوتر الإقليمي، مشيرا إلى دور بلاده في دعم جهود الاستقرار.وشدد فؤاد حسين على أهمية استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، الأمر الذي يعزز التنمية ويدعم عودة الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق.ودعا حسين إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، نظرا للاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار.ومن جانبه، أعرب ريغاس عن تقدير الولايات المتحدة للتقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الاستقرار والأمن، مجددا التأكيد على دعم بلاده للجهود المبذولة في هذا المجال، ومشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأهمية العمل في إطار علاقة ثنائية إيجابية مع الحكومة العراقية.ويذكر أن دائرة شؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية سبق أن أصدرت تحذيرات من السفر إلى 21 دولة بينها العراق.
