https://sarabic.ae/20240910/مصدر-أمني-لـ-سبوتنيك-قصف-يستهدف-مقر-الدعم-اللوجستي-التابع-للسفارة-الأمريكية-في-بغداد-1092596770.html
مصدر أمني لـ "سبوتنيك": قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في بغداد
مصدر أمني لـ "سبوتنيك": قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في بغداد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T22:07+0000
2024-09-10T22:07+0000
2024-09-10T22:07+0000
بغداد
المنطقة الخضراء في بغداد
العالم العربي
قصف
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القصف الذي لم تحدد طبيعته بعد سواء بالصواريخ أو قذائف الهاون وقع بالقرب من مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد".وأضا،ف أنه "لا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن".ومنذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
https://sarabic.ae/20240808/أمين-الوعد-الصادق-العراقي-لـسبوتنيك-تصعيد-كبير-ضد-القوات-الأمريكية-بعد-فشل-مفاوضات-السوداني-1091551305.html
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بغداد, المنطقة الخضراء في بغداد, العالم العربي, قصف
بغداد, المنطقة الخضراء في بغداد, العالم العربي, قصف
مصدر أمني لـ "سبوتنيك": قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في بغداد
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القصف الذي لم تحدد طبيعته
بعد سواء بالصواريخ أو قذائف الهاون وقع بالقرب من مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد".
وأضا،ف أنه "لا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن".
ومنذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي
في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.