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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240910/مصدر-أمني-لـ-سبوتنيك-قصف-يستهدف-مقر-الدعم-اللوجستي-التابع-للسفارة-الأمريكية-في-بغداد-1092596770.html
مصدر أمني لـ "سبوتنيك": قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في بغداد
مصدر أمني لـ "سبوتنيك": قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في بغداد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T22:07+0000
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بغداد
المنطقة الخضراء في بغداد
العالم العربي
قصف
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القصف الذي لم تحدد طبيعته بعد سواء بالصواريخ أو قذائف الهاون وقع بالقرب من مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد".وأضا،ف أنه "لا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن".ومنذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
https://sarabic.ae/20240808/أمين-الوعد-الصادق-العراقي-لـسبوتنيك-تصعيد-كبير-ضد-القوات-الأمريكية-بعد-فشل-مفاوضات-السوداني-1091551305.html
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بغداد, المنطقة الخضراء في بغداد, العالم العربي, قصف
بغداد, المنطقة الخضراء في بغداد, العالم العربي, قصف

مصدر أمني لـ "سبوتنيك": قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في بغداد

22:07 GMT 10.09.2024
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbotأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القصف الذي لم تحدد طبيعته بعد سواء بالصواريخ أو قذائف الهاون وقع بالقرب من مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد".
وأضا،ف أنه "لا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن".
محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": تصعيد كبير ضد القوات الأمريكية بعد فشل مفاوضات السوداني
8 أغسطس, 17:27 GMT
ومنذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
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