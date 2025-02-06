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العراق يعلن عن إطلاق نار عند السفارة الأمريكية في بغداد
العراق يعلن عن إطلاق نار عند السفارة الأمريكية في بغداد
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن إطلاق نار سيقع عند ميدان الرماية الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة الأمريكية، على أن يستمر حتى التاسعة من مساء اليوم. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T07:02+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" بيانا عن قيادة العمليات قالت فيه: "نود إعلامكم بأن ميدان الرماية (مقتربات مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً اعتبارا من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا اليوم الخميس الموافق 6 فبراير/ شباط، لذا اقتضى التنويه".يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أصيب أستاذ جامعي عراقي وثلاثة طلبة بجروح، في هجوم مسلح على جامعة أهلية وسط بغداد.وأفاد شهود عيان بأن مسلحاً أطلق الرصاص على تجمع لطلبة "كلية الإسراء الأهلية" في ساحة الأندلس وسط بغداد، مما تسبب بإصابة أربعة، بينهم أستاذ جامعي، وقد تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة.وأعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال طالب جامعي أطلق النار على مجمع "كلية الإسراء الأهلية" وسط بغداد ما أوقع إصابات، وأوضح العميد مقداد الموسوي، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على أحد طلبة "كلية الإسراء" في بغداد نتيجة قيامه بإطلاق النار على أحد حراس الكلية واثنين من الطلبة بسبب مشاجرة حصلت بينهم.وأضاف المتحدث أن قيادة شرطة بغداد شرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
https://sarabic.ae/20250202/حريق-بسيط-إثر-هجوم-على-حقل-كورمور-للغاز-بكردستان-ورئيس-الوزراء-العراقي-يأمر-بالتحقيق-1097414213.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يعلن عن إطلاق نار عند السفارة الأمريكية في بغداد

07:02 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Khalid Mohammed
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن إطلاق نار سيقع عند ميدان الرماية الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة الأمريكية، على أن يستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.
ونقل موقع "السومرية نيوز" بيانا عن قيادة العمليات قالت فيه: "نود إعلامكم بأن ميدان الرماية (مقتربات مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً اعتبارا من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا اليوم الخميس الموافق 6 فبراير/ شباط، لذا اقتضى التنويه".
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أصيب أستاذ جامعي عراقي وثلاثة طلبة بجروح، في هجوم مسلح على جامعة أهلية وسط بغداد.
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وأفاد شهود عيان بأن مسلحاً أطلق الرصاص على تجمع لطلبة "كلية الإسراء الأهلية" في ساحة الأندلس وسط بغداد، مما تسبب بإصابة أربعة، بينهم أستاذ جامعي، وقد تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال طالب جامعي أطلق النار على مجمع "كلية الإسراء الأهلية" وسط بغداد ما أوقع إصابات، وأوضح العميد مقداد الموسوي، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على أحد طلبة "كلية الإسراء" في بغداد نتيجة قيامه بإطلاق النار على أحد حراس الكلية واثنين من الطلبة بسبب مشاجرة حصلت بينهم.
وأضاف المتحدث أن قيادة شرطة بغداد شرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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