الدفاعات الجوية للسفارة الأمريكية في بغداد تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة
الدفاعات الجوية للسفارة الأمريكية في بغداد تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتفاصيل حادثة إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/13/1044531322_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7956f6e1e1402b90270fb2a5e538dfcf.jpg
يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل. وتوجد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تعد من المناطق شديدة التحصين داخل العاصمة العراقية بغداد، حيث تضم المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.
12:34 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 13.09.2025)
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتفاصيل حادثة إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.