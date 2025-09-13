الدفاعات الجوية للسفارة الأمريكية في بغداد تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
الدفاعات الجوية للسفارة الأمريكية في بغداد تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة
وأوضح المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز" أن الطائرة المسيرة، التي تم إسقاطها ضمن محيط المنطقة الخضراء، هي عبارة عن "درون" مخصص لأغراض التصوير، مؤكدا أنها "لا تحمل أي مواد متفجرة". يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل. وتوجد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تعد من المناطق شديدة التحصين داخل العاصمة العراقية بغداد، حيث تضم المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.
12:34 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 13.09.2025)
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتفاصيل حادثة إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز" أن الطائرة المسيرة، التي تم إسقاطها ضمن محيط المنطقة الخضراء، هي عبارة عن "درون" مخصص لأغراض التصوير، مؤكدا أنها "لا تحمل أي مواد متفجرة".
وأشار المصدر إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية فعّلت دفاعاتها، مما أدى إلى إسقاط الطائرة فوق مبنى المحكمة الاتحادية.
يُذكر أنه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مصدر أمني لـ "سبوتنيك": قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في بغداد
10 سبتمبر 2024, 22:07 GMT
وتوجد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تعد من المناطق شديدة التحصين داخل العاصمة العراقية بغداد، حيث تضم المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.
