خبراء عراقيون يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد.. ومخاوف من التلاعب بأسعار الصرف

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ويقول خبراء إنه بين مديونية خارجية تثقل كاهل البلاد، وسياسات مالية ما تزال تُجَرّب على حساب المواطن، تتكشف صورة سوق مرتبكة تُدار بحسابات معقدة، لكن نتائجها واضحة وهي اقتصاد المواطنين ينكمش، بينما أرباح المضاربات ترتفع.وأضاف الشرع: "اعتماد العراق شبه الكامل على النفط يتطلب مراجعة عاجلة"، مشددًا على "ضرورة خروج البلاد من إطار الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى اقتصاد متنوع قادر على مواجهة الهزات والأزمات"، وأردف: "الديون الخارجية للعراق، التي تقدر بنحو 73 مليار دولار، ليست مستعصية ويمكن سدادها في حال تبني سياسة مالية رشيدة"، موضحًا أن "الديون الداخلية تمثل عبئًا أكبر ويجب التعامل معها بخطط دقيقة".وتابع: "تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب دعما داخليا وخارجيا، إضافة إلى تجنب أي توترات مع الدول الشريكة، سواء الإقليمية أو الدولية"، مبيّنًا أن "الولايات المتحدة تضع معايير واضحة للتعاون، ومن المهم عدم الوصول إلى نقاط تصادم قد تؤثر على التعامل المالي مع الخزانة الأمريكية".ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن العجز المالي ارتفع من 1.1% في 2023 إلى 4.2% من الناتج المحلي في 2024، مشيرًا إلى أن "55% من الكهرباء تُهدر بفعل التوصيلات غير القانونية والسرقات". كما توقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 1% في 2025، مشددا على ضرورة إصلاح الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتفادي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.تحذير من استمرار تدهور الديناروأضاف جاسم خلال حديثه لـ"سبوتنيك": "الحكومة السابقة سلمت البنك المركزي بفائض مالي كان يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وهو رقم كان يمكن أن يمنح العراق وضعا ماليا مستقرا وقريبا من بعض دول الجوار"، لكنه أشار إلى أن "هذا الفائض تبخر نتيجة سوء إدارة المشاريع والاستثناءات المالية التي استنزفت خزينة الدولة".وتابع: "استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من الانهيار"، موضحًا أن "الدينار العراقي قد يتجاوز مستوى 160 ألفًا للدولار الواحد في حال بقيت الأمور على حالها، لا سيما وأن سعر الصرف قفز خلال أيام قليلة من 142 إلى 150 ألفا للدولار"، على حد قوله.وختم جاسم حديثه، بالقول: "الاقتصاد العراقي يحتاج وقفة جادة، لأن حجم المشروعات غير الحقيقية بات يفوق قدرة الدولة ويشكل ضغطا مباشرا على العملة والاحتياطي المالي".ارتفاع المديونية يدفع نحو رفع سعر الدولاربينما أكد المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون العملة صباح زنكنة، أن "ما يجري في سوق الصرف من ارتفاع بسعر الدولار واتساع الفجوة مع السوق الموازي بات يثير مخاوف حقيقية لدى المواطنين"، مشيرًا إلى أن "حجم المديونية الخارجية للعراق قد يكون أحد الأسباب المباشرة للضغط على قيمة الدينار".وأضاف: "عامل النفط يلعب دورا محوريا في هذه المعادلة، حيث يؤثر تذبذب أسعار النفط بشكل مباشر على قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، خصوصًا مع تشابك السياسات الاقتصادية والمالية وقرارات البنك المركزي، التي تترك أثرا كبيرا في حركة السوق".وأوضح زنكنة أن "العراق قد لا يكون قادرا حاليا على تسديد كامل المبالغ المستحقة عليه، ما يفتح الباب أمام المضاربات في السوق واستغلال الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، الأمر الذي يحقق للدولة إيرادات معينة لكنه في المقابل يلحق ضررا كبيرا بقيمة مدخرات المواطنين".وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدرا مهما في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحا كونه مترابط مع أسعار النفط العالمي.
في وقت تتسارع فيه قفزات الدولار، وتتعالى المخاوف من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، يحذر خبراء الاقتصاد من موجة جديدة قد تضرب ما تبقى من قوة الدينار العراقي.
ويقول خبراء إنه بين مديونية خارجية تثقل كاهل البلاد، وسياسات مالية ما تزال تُجَرّب على حساب المواطن، تتكشف صورة سوق مرتبكة تُدار بحسابات معقدة، لكن نتائجها واضحة وهي اقتصاد المواطنين ينكمش، بينما أرباح المضاربات ترتفع.

وفي هذا السياق، حذّر الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من أن "استمرار السياسات الاقتصادية الحالية سيقود العراق إلى خسائر كبيرة"، مؤكدًا أن "الحكومة المقبلة مطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في إدارة الملف الاقتصادي".

وأضاف الشرع: "اعتماد العراق شبه الكامل على النفط يتطلب مراجعة عاجلة"، مشددًا على "ضرورة خروج البلاد من إطار الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى اقتصاد متنوع قادر على مواجهة الهزات والأزمات"، وأردف: "الديون الخارجية للعراق، التي تقدر بنحو 73 مليار دولار، ليست مستعصية ويمكن سدادها في حال تبني سياسة مالية رشيدة"، موضحًا أن "الديون الداخلية تمثل عبئًا أكبر ويجب التعامل معها بخطط دقيقة".

وأشار الشرع إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد تطبيق إجراءات تقشفية إذا لم تعالج الحكومة الخلل الاقتصادي"، مبيّنًا أن "العراق مرّ بتجارب قاسية شملت الحروب والحصار والأزمات، التي تبعت عام 2003، ما يجعل إصلاح المنظومة الاقتصادية ضرورة لا يمكن تأجيلها".

وتابع: "تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب دعما داخليا وخارجيا، إضافة إلى تجنب أي توترات مع الدول الشريكة، سواء الإقليمية أو الدولية"، مبيّنًا أن "الولايات المتحدة تضع معايير واضحة للتعاون، ومن المهم عدم الوصول إلى نقاط تصادم قد تؤثر على التعامل المالي مع الخزانة الأمريكية".
التنمية العمرانية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
بين الإمكانات الجبارة والواقع الاقتصادي.. العراق يبحث عن مخرج
24 سبتمبر, 11:00 GMT

وختم الشرع، بالقول: "اختيار شخصية مهنية متخصصة لإدارة وزارة المالية والاقتصاد سيكون خطوة أساسية لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة".

ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن العجز المالي ارتفع من 1.1% في 2023 إلى 4.2% من الناتج المحلي في 2024، مشيرًا إلى أن "55% من الكهرباء تُهدر بفعل التوصيلات غير القانونية والسرقات". كما توقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 1% في 2025، مشددا على ضرورة إصلاح الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتفادي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
العراق..محمد صالح الدراجي المستشار الفني للسوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
المستشار الفني للسوداني يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب التحولات التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة
21 مايو, 14:51 GMT

تحذير من استمرار تدهور الدينار

في المقابل، حذر التاجر العراقي مهدي جاسم، من أن "المشاريع غير المدروسة والوهمية تسببت بتدمير العملة العراقية وإيجاد عجز مالي ضخم، وصل بحسب تقديراته إلى نحو 2 ترليون دينار"، مؤكدًا أن "هذه السياسات أثرت بشكل مباشر على قيمة الدينار مقابل الدولار".

وأضاف جاسم خلال حديثه لـ"سبوتنيك": "الحكومة السابقة سلمت البنك المركزي بفائض مالي كان يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وهو رقم كان يمكن أن يمنح العراق وضعا ماليا مستقرا وقريبا من بعض دول الجوار"، لكنه أشار إلى أن "هذا الفائض تبخر نتيجة سوء إدارة المشاريع والاستثناءات المالية التي استنزفت خزينة الدولة".
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
22 نوفمبر, 15:23 GMT
وتابع: "استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من الانهيار"، موضحًا أن "الدينار العراقي قد يتجاوز مستوى 160 ألفًا للدولار الواحد في حال بقيت الأمور على حالها، لا سيما وأن سعر الصرف قفز خلال أيام قليلة من 142 إلى 150 ألفا للدولار"، على حد قوله.

ولفت إلى أن "إجراءات طباعة العملة المحلية تُعد حلا مؤقتا جدا ولا يمكن الاعتماد عليها لضبط السوق"، مؤكدًا أن "السيطرة على المشاريع الريعية والوهمية هي الطريق الوحيد لإعادة التوازن المالي".

وختم جاسم حديثه، بالقول: "الاقتصاد العراقي يحتاج وقفة جادة، لأن حجم المشروعات غير الحقيقية بات يفوق قدرة الدولة ويشكل ضغطا مباشرا على العملة والاحتياطي المالي".
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
العراق يتخذ خطوة جديدة لتعزيز الربط الإقليمي وتفعيل الحركة الاقتصادية مع دول الجوار
28 نوفمبر, 10:52 GMT

ارتفاع المديونية يدفع نحو رفع سعر الدولار

بينما أكد المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون العملة صباح زنكنة، أن "ما يجري في سوق الصرف من ارتفاع بسعر الدولار واتساع الفجوة مع السوق الموازي بات يثير مخاوف حقيقية لدى المواطنين"، مشيرًا إلى أن "حجم المديونية الخارجية للعراق قد يكون أحد الأسباب المباشرة للضغط على قيمة الدينار".

وأشار زنكنة، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "بعض السياسات المالية تميل إلى رفع سعر الدولار وتقليل قيمة الدينار بهدف امتصاص الكتلة النقدية من السوق المحلية، ودفعها باتجاه تعزيز قدرة العراق على تسديد ديونه الخارجية"، موضحًا أن "هذا الأسلوب تكرر في دول أخرى كجزء من إدارة الأزمات المالية".

وأضاف: "عامل النفط يلعب دورا محوريا في هذه المعادلة، حيث يؤثر تذبذب أسعار النفط بشكل مباشر على قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، خصوصًا مع تشابك السياسات الاقتصادية والمالية وقرارات البنك المركزي، التي تترك أثرا كبيرا في حركة السوق".
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي تهدد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي
12 أغسطس 2024, 17:13 GMT
وأوضح زنكنة أن "العراق قد لا يكون قادرا حاليا على تسديد كامل المبالغ المستحقة عليه، ما يفتح الباب أمام المضاربات في السوق واستغلال الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، الأمر الذي يحقق للدولة إيرادات معينة لكنه في المقابل يلحق ضررا كبيرا بقيمة مدخرات المواطنين".

وختم بالقول: "أي مكاسب مالية تعتمد على خفض قيمة الدينار هي مكاسب تُحصَّل من جيوب الناس"، محذرًا من "استمرار هذا النهج لما له من انعكاسات سلبية على الوضع المعيشي".

وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدرا مهما في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحا كونه مترابط مع أسعار النفط العالمي.
