https://sarabic.ae/20251104/مارك-سافايا-يبدأ-مهامه-في-العراق-واشنطن-تعيد-رسم-حضورها-السياسي-والاقتصادي-1106728390.html
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي
سبوتنيك عربي
أثار تعيين المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، بعدما أعلن بدء مهامه رسمياً بتكليف من الرئيس الأمريكي... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T14:46+0000
2025-11-04T14:46+0000
2025-11-04T14:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106728588_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_d57afa5012ced18fddedca9e21e69520.png
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا، قبل أيام قليلة، المباشرة بمهام عمله رسمياً مبعوثا خاصا بناءً على تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.طريق لعلاقات مختلفة مع العراقيقول الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن زيارة المبعوث الأمريكي الجديد إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن المهمة تحمل خارطة طريق مختلفة تهدف إلى إعادة ترتيب الملفات المشتركة بين البلدين.ويضيف أن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأوراق داخل العراق بما ينسجم مع توجهات التعاون الاقتصادي وآليات دعم مشاريع النقل والبنى التحتية"، مؤكداً أن "واشنطن تسعى من خلال مبعوثها الجديد إلى بناء شراكة أكثر واقعية واستقراراً مع الحكومة العراقية".ويتابع الشرع، قائلاً "إن "غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل لا يعني فتور العلاقات، بل يشير إلى تحول في أسلوب التواصل السياسي والإداري بين البلدين، ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة في الملفات الاقتصادية والأمنية خلال الفترة المقبلة".عقب تعيينه، أكد ترامب، أن "الفهم العميق الذي يمتلكه مارك للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".اتفاق دون الاصطدام بالجانب الأمريكيفيما يقول رئيس كتلة "منقذون"، محمد توفيق علاوي، إن العراق يمكنه الوصول إلى نوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة دون الدخول في صدام مباشر معها.ويشير علاوي إلى أهمية الحوار البناء والتفاهمات المدروسة لتحقيق مصالح العراق الوطنية، مؤكداً أن التصعيد أو المواجهة غير ضروري في التعامل مع الملفات الثنائية بين بغداد وواشنطن.وكان سافايا، قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه منع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة، فضلاً عن أن مستقبل العراق مرهون بإنهاء التدخلات الإيرانية.وقال سافايا، بحسب البيان، إن "مستقبل العراق والمنطقة يرتبط ببلد يتمتع بسيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، لا سيما من إيران ووكلائها"، داعياً إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".رسائل بشأن الحشد الشعبيإلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي علي كريم القريشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الرسائل الرسمية المتعلقة بالحشد الشعبي يجب أن تحمل طابعا وسطيا وغير عدائي، مشيراً إلى أن الحشد يمثل جزءا من القوات الأمنية التي تدافع عن الوطن وأرض العراق.ويضيف أن "التوازن في الخطاب الرسمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني، ويجنب البلاد أي توترات غير ضرورية في التعامل مع الفصائل المسلحة ضمن الإطار القانوني".ويعرف عن مارك سافايا، بأنه رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي ينحدر من عائلة كلدانية مسيحية، ويُعرف بعلاقاته الواسعة في الشرق الأوسط،، كما حظي بثناء ترامب لدوره في حملته الانتخابية.
https://sarabic.ae/20251102/العراق-وتركيا-يوقعان-وثيقة-لإدارة-الموارد-المائية-بين-البلدين-1106660158.html
https://sarabic.ae/20251031/مبعوث-ترامب-إلى-بغداد-العراق-أحد-أقوى-شركاء-الولايات-المتحدة-وأكثرهم-قيمة-1106586658.html
https://sarabic.ae/20251028/لتأمين-احتياجاته-العراق-يوقع-عقد-منصة-عائمة-للغاز-مع-شركة-أمريكية-1106496481.html
https://sarabic.ae/20251027/التكسير-بالعامل-المساعد-العراق-يحقق-قفزة-نوعية-في-الإنتاج-النفطي--1106446216.html
https://sarabic.ae/20251025/العراق-يعلن-الاقتراب-من-الاكتفاء-الذاتي-من-البنزين-والتحول-للتصدير-1106373811.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106728588_39:0:975:702_1920x0_80_0_0_bb92f26a5dffeae246d411b24c571128.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي
14:46 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 14:55 GMT 04.11.2025)
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
أثار تعيين المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، بعدما أعلن بدء مهامه رسمياً بتكليف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستخدماً خطاباً يحمل نبرة سياسية تسببت بقلق لدى الشارع العراقي.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا، قبل أيام قليلة، المباشرة بمهام عمله رسمياً مبعوثا خاصا بناءً على تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال سافايا، في منشور على منصة "إكس"، إنه "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس دونالد ترامب، عاد العراق إلى الواجهة"، خاتماً منشوره بالقول "لنجعل العراق عظيماً من جديد".
طريق لعلاقات مختلفة مع العراق
يقول الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن زيارة المبعوث الأمريكي الجديد إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين بغداد وواشنطن
، مشيراً إلى أن المهمة تحمل خارطة طريق مختلفة تهدف إلى إعادة ترتيب الملفات المشتركة بين البلدين.
ويوضح الشرع أن "تعيين مبعوث خاص بدلا من الاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسي التقليدي يشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدارة مرحلة حساسة من العلاقات مع العراق، تتضمن ملفات اقتصادية وأمنية واستراتيجية".
ويضيف أن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأوراق داخل العراق
بما ينسجم مع توجهات التعاون الاقتصادي وآليات دعم مشاريع النقل والبنى التحتية"، مؤكداً أن "واشنطن تسعى من خلال مبعوثها الجديد إلى بناء شراكة أكثر واقعية واستقراراً مع الحكومة العراقية".
ويتابع الشرع، قائلاً "إن "غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل لا يعني فتور العلاقات، بل يشير إلى تحول في أسلوب التواصل السياسي والإداري بين البلدين، ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة في الملفات الاقتصادية والأمنية
خلال الفترة المقبلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عيّن مارك سافايا، الذي كان أحد العناصر المهمة في حملته الانتخابية، مبعوثاً خاصاً إلى العراق، في وقت كانت حكومة محمد شياع السوداني، تنتظر تعيين سفير.
عقب تعيينه، أكد ترامب، أن "الفهم العميق الذي يمتلكه مارك للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".
اتفاق دون الاصطدام بالجانب الأمريكي
فيما يقول رئيس كتلة "منقذون"، محمد توفيق علاوي، إن العراق يمكنه الوصول إلى نوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة
دون الدخول في صدام مباشر معها.
ويرى علاوي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك": "في تصوري، لا يوجد أي داع للاصطدام واشنطن، يمكن تسيير البلد بطريقة صحيحة دون أن يترك مكانه أو مصالحه معرضة للخطر".
ويشير علاوي إلى أهمية الحوار البناء والتفاهمات المدروسة لتحقيق مصالح العراق الوطنية، مؤكداً أن التصعيد أو المواجهة غير ضروري في التعامل مع الملفات الثنائية بين بغداد وواشنطن
.
وكان سافايا، قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه منع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة، فضلاً عن أن مستقبل العراق مرهون بإنهاء التدخلات الإيرانية.
وبحسب حديث سافايا، فإن الولايات المتحدة أوضحت أنه لا مكان لأي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة، وأن استقرار العراق وازدهاره يعتمدان على وجود قوات أمن موحدة تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وراية واحدة تمثل جميع العراقيين.
وقال سافايا، بحسب البيان، إن "مستقبل العراق والمنطقة يرتبط ببلد يتمتع بسيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، لا سيما من إيران ووكلائها"، داعياً إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان
لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".
إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي علي كريم القريشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الرسائل الرسمية المتعلقة بالحشد الشعبي
يجب أن تحمل طابعا وسطيا وغير عدائي، مشيراً إلى أن الحشد يمثل جزءا من القوات الأمنية التي تدافع عن الوطن وأرض العراق.
ويتحدث القريشي، قائلاً: "نحن لدينا الكثير من القوات الأمنية بما فيها الحشد الشعبي، وهم يدافعون عن الوطن، لذلك أي رسالة رسمية يجب أن تكون متوازنة ولا تهدف إلى ضعف دور هذه الفصائل في العراق".
ويضيف أن "التوازن في الخطاب الرسمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني
، ويجنب البلاد أي توترات غير ضرورية في التعامل مع الفصائل المسلحة ضمن الإطار القانوني".
ويعرف عن مارك سافايا، بأنه رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي ينحدر من عائلة كلدانية مسيحية، ويُعرف بعلاقاته الواسعة في الشرق الأوسط،، كما حظي بثناء ترامب لدوره في حملته الانتخابية.