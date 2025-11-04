مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي
سبوتنيك عربي
أثار تعيين المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، بعدما أعلن بدء مهامه رسمياً بتكليف من الرئيس الأمريكي... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T14:46+0000
2025-11-04T14:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا، قبل أيام قليلة، المباشرة بمهام عمله رسمياً مبعوثا خاصا بناءً على تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.طريق لعلاقات مختلفة مع العراقيقول الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن زيارة المبعوث الأمريكي الجديد إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن المهمة تحمل خارطة طريق مختلفة تهدف إلى إعادة ترتيب الملفات المشتركة بين البلدين.ويضيف أن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأوراق داخل العراق بما ينسجم مع توجهات التعاون الاقتصادي وآليات دعم مشاريع النقل والبنى التحتية"، مؤكداً أن "واشنطن تسعى من خلال مبعوثها الجديد إلى بناء شراكة أكثر واقعية واستقراراً مع الحكومة العراقية".ويتابع الشرع، قائلاً "إن "غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل لا يعني فتور العلاقات، بل يشير إلى تحول في أسلوب التواصل السياسي والإداري بين البلدين، ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة في الملفات الاقتصادية والأمنية خلال الفترة المقبلة".عقب تعيينه، أكد ترامب، أن "الفهم العميق الذي يمتلكه مارك للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".اتفاق دون الاصطدام بالجانب الأمريكيفيما يقول رئيس كتلة "منقذون"، محمد توفيق علاوي، إن العراق يمكنه الوصول إلى نوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة دون الدخول في صدام مباشر معها.ويشير علاوي إلى أهمية الحوار البناء والتفاهمات المدروسة لتحقيق مصالح العراق الوطنية، مؤكداً أن التصعيد أو المواجهة غير ضروري في التعامل مع الملفات الثنائية بين بغداد وواشنطن.وكان سافايا، قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه منع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة، فضلاً عن أن مستقبل العراق مرهون بإنهاء التدخلات الإيرانية.وقال سافايا، بحسب البيان، إن "مستقبل العراق والمنطقة يرتبط ببلد يتمتع بسيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، لا سيما من إيران ووكلائها"، داعياً إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".رسائل بشأن الحشد الشعبيإلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي علي كريم القريشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الرسائل الرسمية المتعلقة بالحشد الشعبي يجب أن تحمل طابعا وسطيا وغير عدائي، مشيراً إلى أن الحشد يمثل جزءا من القوات الأمنية التي تدافع عن الوطن وأرض العراق.ويضيف أن "التوازن في الخطاب الرسمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني، ويجنب البلاد أي توترات غير ضرورية في التعامل مع الفصائل المسلحة ضمن الإطار القانوني".ويعرف عن مارك سافايا، بأنه رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي ينحدر من عائلة كلدانية مسيحية، ويُعرف بعلاقاته الواسعة في الشرق الأوسط،، كما حظي بثناء ترامب لدوره في حملته الانتخابية.
مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي

14:46 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 14:55 GMT 04.11.2025)
أثار تعيين المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، بعدما أعلن بدء مهامه رسمياً بتكليف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستخدماً خطاباً يحمل نبرة سياسية تسببت بقلق لدى الشارع العراقي.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا، قبل أيام قليلة، المباشرة بمهام عمله رسمياً مبعوثا خاصا بناءً على تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سافايا، في منشور على منصة "إكس"، إنه "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس دونالد ترامب، عاد العراق إلى الواجهة"، خاتماً منشوره بالقول "لنجعل العراق عظيماً من جديد".

البصرة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العراق وتركيا يوقعان وثيقة لإدارة الموارد المائية بين البلدين
2 نوفمبر, 14:58 GMT

طريق لعلاقات مختلفة مع العراق

يقول الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن زيارة المبعوث الأمريكي الجديد إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن المهمة تحمل خارطة طريق مختلفة تهدف إلى إعادة ترتيب الملفات المشتركة بين البلدين.

ويوضح الشرع أن "تعيين مبعوث خاص بدلا من الاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسي التقليدي يشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدارة مرحلة حساسة من العلاقات مع العراق، تتضمن ملفات اقتصادية وأمنية واستراتيجية".

ويضيف أن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأوراق داخل العراق بما ينسجم مع توجهات التعاون الاقتصادي وآليات دعم مشاريع النقل والبنى التحتية"، مؤكداً أن "واشنطن تسعى من خلال مبعوثها الجديد إلى بناء شراكة أكثر واقعية واستقراراً مع الحكومة العراقية".
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مبعوث ترامب إلى بغداد: العراق أحد أقوى شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم قيمة
31 أكتوبر, 08:48 GMT
ويتابع الشرع، قائلاً "إن "غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل لا يعني فتور العلاقات، بل يشير إلى تحول في أسلوب التواصل السياسي والإداري بين البلدين، ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة في الملفات الاقتصادية والأمنية خلال الفترة المقبلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عيّن مارك سافايا، الذي كان أحد العناصر المهمة في حملته الانتخابية، مبعوثاً خاصاً إلى العراق، في وقت كانت حكومة محمد شياع السوداني، تنتظر تعيين سفير.
عقب تعيينه، أكد ترامب، أن "الفهم العميق الذي يمتلكه مارك للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".
منصة غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"لتأمين احتياجاته"... العراق يوقع عقد "منصة عائمة للغاز" مع شركة أمريكية
28 أكتوبر, 20:08 GMT

اتفاق دون الاصطدام بالجانب الأمريكي

فيما يقول رئيس كتلة "منقذون"، محمد توفيق علاوي، إن العراق يمكنه الوصول إلى نوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة دون الدخول في صدام مباشر معها.

ويرى علاوي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك": "في تصوري، لا يوجد أي داع للاصطدام واشنطن، يمكن تسيير البلد بطريقة صحيحة دون أن يترك مكانه أو مصالحه معرضة للخطر".

ويشير علاوي إلى أهمية الحوار البناء والتفاهمات المدروسة لتحقيق مصالح العراق الوطنية، مؤكداً أن التصعيد أو المواجهة غير ضروري في التعامل مع الملفات الثنائية بين بغداد وواشنطن.
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
"التكسير بالعامل المساعد"... العراق يحقق قفزة نوعية في الإنتاج النفطي
27 أكتوبر, 13:18 GMT
وكان سافايا، قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه منع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة، فضلاً عن أن مستقبل العراق مرهون بإنهاء التدخلات الإيرانية.
وبحسب حديث سافايا، فإن الولايات المتحدة أوضحت أنه لا مكان لأي جماعات مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة، وأن استقرار العراق وازدهاره يعتمدان على وجود قوات أمن موحدة تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وراية واحدة تمثل جميع العراقيين.
وقال سافايا، بحسب البيان، إن "مستقبل العراق والمنطقة يرتبط ببلد يتمتع بسيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، لا سيما من إيران ووكلائها"، داعياً إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".
محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
العراق يعلن الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من البنزين والتحول للتصدير
25 أكتوبر, 06:32 GMT

رسائل بشأن الحشد الشعبي

إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي علي كريم القريشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الرسائل الرسمية المتعلقة بالحشد الشعبي يجب أن تحمل طابعا وسطيا وغير عدائي، مشيراً إلى أن الحشد يمثل جزءا من القوات الأمنية التي تدافع عن الوطن وأرض العراق.

ويتحدث القريشي، قائلاً: "نحن لدينا الكثير من القوات الأمنية بما فيها الحشد الشعبي، وهم يدافعون عن الوطن، لذلك أي رسالة رسمية يجب أن تكون متوازنة ولا تهدف إلى ضعف دور هذه الفصائل في العراق".

ويضيف أن "التوازن في الخطاب الرسمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني، ويجنب البلاد أي توترات غير ضرورية في التعامل مع الفصائل المسلحة ضمن الإطار القانوني".
ويعرف عن مارك سافايا، بأنه رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي ينحدر من عائلة كلدانية مسيحية، ويُعرف بعلاقاته الواسعة في الشرق الأوسط،، كما حظي بثناء ترامب لدوره في حملته الانتخابية.
