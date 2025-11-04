https://sarabic.ae/20251104/مارك-سافايا-يبدأ-مهامه-في-العراق-واشنطن-تعيد-رسم-حضورها-السياسي-والاقتصادي-1106728390.html

مارك سافايا يبدأ مهامه في العراق.. واشنطن تعيد رسم حضورها السياسي والاقتصادي

سبوتنيك عربي

أثار تعيين المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، بعدما أعلن بدء مهامه رسمياً بتكليف من الرئيس الأمريكي... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا، قبل أيام قليلة، المباشرة بمهام عمله رسمياً مبعوثا خاصا بناءً على تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.طريق لعلاقات مختلفة مع العراقيقول الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن زيارة المبعوث الأمريكي الجديد إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن المهمة تحمل خارطة طريق مختلفة تهدف إلى إعادة ترتيب الملفات المشتركة بين البلدين.ويضيف أن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب الأوراق داخل العراق بما ينسجم مع توجهات التعاون الاقتصادي وآليات دعم مشاريع النقل والبنى التحتية"، مؤكداً أن "واشنطن تسعى من خلال مبعوثها الجديد إلى بناء شراكة أكثر واقعية واستقراراً مع الحكومة العراقية".ويتابع الشرع، قائلاً "إن "غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل لا يعني فتور العلاقات، بل يشير إلى تحول في أسلوب التواصل السياسي والإداري بين البلدين، ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة في الملفات الاقتصادية والأمنية خلال الفترة المقبلة".عقب تعيينه، أكد ترامب، أن "الفهم العميق الذي يمتلكه مارك للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".اتفاق دون الاصطدام بالجانب الأمريكيفيما يقول رئيس كتلة "منقذون"، محمد توفيق علاوي، إن العراق يمكنه الوصول إلى نوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة دون الدخول في صدام مباشر معها.ويشير علاوي إلى أهمية الحوار البناء والتفاهمات المدروسة لتحقيق مصالح العراق الوطنية، مؤكداً أن التصعيد أو المواجهة غير ضروري في التعامل مع الملفات الثنائية بين بغداد وواشنطن.وكان سافايا، قد أصدر بياناً رسمياً أكد فيه منع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة، فضلاً عن أن مستقبل العراق مرهون بإنهاء التدخلات الإيرانية.وقال سافايا، بحسب البيان، إن "مستقبل العراق والمنطقة يرتبط ببلد يتمتع بسيادة كاملة، بعيد عن التدخلات الخارجية الخبيثة، لا سيما من إيران ووكلائها"، داعياً إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لضمان الأمن الدائم والنمو الاقتصادي والتماسك الوطني".رسائل بشأن الحشد الشعبيإلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي علي كريم القريشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الرسائل الرسمية المتعلقة بالحشد الشعبي يجب أن تحمل طابعا وسطيا وغير عدائي، مشيراً إلى أن الحشد يمثل جزءا من القوات الأمنية التي تدافع عن الوطن وأرض العراق.ويضيف أن "التوازن في الخطاب الرسمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني، ويجنب البلاد أي توترات غير ضرورية في التعامل مع الفصائل المسلحة ضمن الإطار القانوني".ويعرف عن مارك سافايا، بأنه رجل أعمال أمريكي من أصل عراقي ينحدر من عائلة كلدانية مسيحية، ويُعرف بعلاقاته الواسعة في الشرق الأوسط،، كما حظي بثناء ترامب لدوره في حملته الانتخابية.

