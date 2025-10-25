https://sarabic.ae/20251025/العراق-يعلن-الاقتراب-من-الاكتفاء-الذاتي-من-البنزين-والتحول-للتصدير-1106373811.html
وأوضح عبد الغني، خلال زيارته إلى البصرة، أمس الجمعة، أن "المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع التكرير، وتبلغ كلفته نحو 3.75 مليارات دولار، ممولا بقرض ياباني ميسّر بفوائد منخفضة، يبدأ تسديده بعد 10 سنوات من الإنجاز، ويمتد على مدى 30 عاما".وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء ووزارة النفط لضمان تنفيذه وفق الجداول الزمنية المحددة"، موضحا أنه "سيحول النفط الأسود إلى منتجات نفطية عالية القيمة، منها 4200 متر مكعب يوميا من البنزين عالي الأوكتان، وأكثر من 2000 متر مكعب من وقود الغاز، إضافة إلى نحو 750 طنا يوميا من الغاز السائل والمنتجات البيضاء الخفيفة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح أن "إنجاز المشروع سيُنهي استيراد البنزين، الذي كانت كلفته تبلغ 5 مليارات دولار سنويا، وانخفضت مؤخرا إلى أقل من الربع"، مؤكدا أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء ويتجه تدريجيا إلى تصدير المشتقات النفطية.
