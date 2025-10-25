العراق يعلن الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من البنزين والتحول للتصدير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/العراق-يعلن-الاقتراب-من-الاكتفاء-الذاتي-من-البنزين-والتحول-للتصدير-1106373811.html
العراق يعلن الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من البنزين والتحول للتصدير
العراق يعلن الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من البنزين والتحول للتصدير
سبوتنيك عربي
أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن بلاده ستبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من البنزين مع افتتاح مشروع التكسير بالعامل المساعد، الذي سيدشنه قريبا، رئيس... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T06:32+0000
2025-10-25T06:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095297818_0:129:1236:824_1920x0_80_0_0_3ce4522197d404d0661ed310faf802b2.jpg
وأوضح عبد الغني، خلال زيارته إلى البصرة، أمس الجمعة، أن "المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع التكرير، وتبلغ كلفته نحو 3.75 مليارات دولار، ممولا بقرض ياباني ميسّر بفوائد منخفضة، يبدأ تسديده بعد 10 سنوات من الإنجاز، ويمتد على مدى 30 عاما".وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء ووزارة النفط لضمان تنفيذه وفق الجداول الزمنية المحددة"، موضحا أنه "سيحول النفط الأسود إلى منتجات نفطية عالية القيمة، منها 4200 متر مكعب يوميا من البنزين عالي الأوكتان، وأكثر من 2000 متر مكعب من وقود الغاز، إضافة إلى نحو 750 طنا يوميا من الغاز السائل والمنتجات البيضاء الخفيفة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح أن "إنجاز المشروع سيُنهي استيراد البنزين، الذي كانت كلفته تبلغ 5 مليارات دولار سنويا، وانخفضت مؤخرا إلى أقل من الربع"، مؤكدا أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء ويتجه تدريجيا إلى تصدير المشتقات النفطية.
https://sarabic.ae/20251023/أغلى-وأرخص-الدول-في-أسعار-البنزين-مقارنة-بالحد-الأدنى-للأجور-لعام-2025-1106328630.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095297818_137:0:1236:824_1920x0_80_0_0_14dd919931df06c0c9889cdb0ae267fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق يعلن الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من البنزين والتحول للتصدير

06:32 GMT 25.10.2025
© Photo / Unsplash/ Dawn McDonaldمحطة بنزين
محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Photo / Unsplash/ Dawn McDonald
تابعنا عبر
أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن بلاده ستبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من البنزين مع افتتاح مشروع التكسير بالعامل المساعد، الذي سيدشنه قريبا، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية تمهد لتحول العراق إلى دولة مصدّرة للمنتجات النفطية.
وأوضح عبد الغني، خلال زيارته إلى البصرة، أمس الجمعة، أن "المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع التكرير، وتبلغ كلفته نحو 3.75 مليارات دولار، ممولا بقرض ياباني ميسّر بفوائد منخفضة، يبدأ تسديده بعد 10 سنوات من الإنجاز، ويمتد على مدى 30 عاما".
وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء ووزارة النفط لضمان تنفيذه وفق الجداول الزمنية المحددة"، موضحا أنه "سيحول النفط الأسود إلى منتجات نفطية عالية القيمة، منها 4200 متر مكعب يوميا من البنزين عالي الأوكتان، وأكثر من 2000 متر مكعب من وقود الغاز، إضافة إلى نحو 750 طنا يوميا من الغاز السائل والمنتجات البيضاء الخفيفة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
أغلى وأرخص الدول في أسعار البنزين مقارنة بالحد الأدنى للأجور لعام 2025
23 أكتوبر, 17:47 GMT
وأوضح أن "إنجاز المشروع سيُنهي استيراد البنزين، الذي كانت كلفته تبلغ 5 مليارات دولار سنويا، وانخفضت مؤخرا إلى أقل من الربع"، مؤكدا أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء ويتجه تدريجيا إلى تصدير المشتقات النفطية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала